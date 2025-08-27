O pastilă de slăbit trece testele finale și se apropie de lansarea pe piață. Cum promite să schimbe lupta împotriva obezității

Compania farmaceutică Eli Lilly, unul dintre giganții industriei americane, a anunțat marți că noul său tratament oral pentru obezitate și diabet de tip 2, orforglipron, a depășit cu succes ultima etapă de testare clinică. Rezultatele deschid calea către depunerea cererilor de aprobare la nivel global, iar lansarea pe piață ar putea avea loc într-un interval de aproximativ un an, scrie News.ro.

Rezultate promițătoare în studiile clinice

Pastila orforglipron a fost testată în cadrul studiului clinic ATTAIN-2, derulat pe pacienți diagnosticați cu obezitate și diabet de tip 2. Cea mai mare doză administrată a dus la o pierdere medie în greutate de 10,5% — echivalentul a circa 10,4 kilograme — pe parcursul a 72 de săptămâni. Prin comparație, grupul placebo a înregistrat doar o scădere medie de 2,2%.

Pe lângă pierderea în greutate, participanții au arătat îmbunătățiri semnificative ale nivelului de zahăr din sânge, iar mulți dintre ei nu s-au mai încadrat, la finalul studiului, în criteriile pentru diabet de tip 2. Aceste rezultate întăresc ideea că orforglipron ar putea deveni nu doar un medicament pentru controlul greutății, ci și un tratament eficient pentru stabilizarea metabolismului.

O alternativă la injecțiile costisitoare

Piața globală a tratamentelor GLP-1, care cuprinde medicamente precum Zepbound (Eli Lilly) sau Wegovy (Novo Nordisk), este dominată în prezent de formule injectabile. Deși acestea au arătat rezultate superioare în pierderea în greutate, costurile ridicate și necesitatea administrării prin injecție limitează accesul pentru mulți pacienți.

În acest context, apariția unui tratament oral eficient ar putea reprezenta o schimbare majoră. Pastila Eli Lilly ar extinde accesul la terapii de ultimă generație, fiind mai ușor de administrat și, potențial, mai puțin costisitoare. În plus, orforglipron se deosebește de alte pastile similare prin faptul că nu este pe bază de peptide, ceea ce îi conferă o absorbție mai facilă și elimină restricțiile alimentare asociate unor tratamente concurente.

Efecte secundare și provocări

Ca în cazul altor medicamente pentru slăbit, au fost raportate efecte secundare de natură gastrointestinală, precum greață, vărsături și diaree. Totuși, aproximativ 20% dintre pacienți au întrerupt tratamentul, o rată apropiată de cea a grupului placebo, ceea ce indică un profil de tolerabilitate considerat acceptabil de experți.

Compania estimează că medicamentul va primi aprobările necesare în decurs de un an și că va fi lansat inițial în SUA, urmând ca apoi să fie disponibil și pe alte piețe internaționale.

O piață uriașă în plină expansiune

Analiștii consideră că succesul acestei pastile ar putea schimba fundamental piața globală a tratamentelor pentru obezitate și diabet, în condițiile în care doar în Statele Unite peste 100 de milioane de adulți suferă de obezitate. Creșterea accelerată a cererii pentru alternative eficiente și accesibile face ca segmentul să fie unul dintre cele mai dinamice și profitabile din industria farmaceutică actuală.

Dacă orforglipron va fi aprobat, acesta ar putea deveni un punct de cotitură în lupta globală împotriva obezității, deschizând drumul pentru terapii mai accesibile, mai ușor de administrat și mai eficiente.