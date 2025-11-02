O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc

România mai adaugă o destinație de top pe harta turismului național. Guvernul a aprobat recent o Hotărâre prin care orașul Novaci, împreună cu zona montană Rânca, a fost declarat stațiune turistică de interes național, o recunoaștere oficială a potențialului uriaș pe care această regiune îl are pentru dezvoltarea turismului românesc.

Avantajele pe care le aduce noul statut

Decizia vine în urma unei propuneri formulate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, condus de Radu Miruță, care a subliniat importanța acestui pas pentru județul Gorj și pentru întreaga țară. „Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumuseţe care îţi taie respiraţia, potenţial imens, dar şi nevoie de dezvoltare reală, de atenţie şi de investiţii”, a declarat ministrul pe pagina sa de Facebook.

Pentru Radu Miruță, originar din Novaci, momentul a avut o semnificație aparte. El a recunoscut că a semnat documentul cu o „emoție suplimentară”, conștient de impactul pe care această hotărâre îl va avea asupra comunității locale și a turismului românesc în ansamblu.

Prin această atestare, Novaciul și Rânca intră într-o categorie privilegiată, alături de alte destinații consacrate precum Sinaia, Poiana Brașov sau Băile Felix. Statutul de stațiune de interes național aduce o serie de avantaje concrete, printre care:

Acces prioritar la fonduri guvernamentale și europene destinate dezvoltării turistice;

Prioritate pentru investiții în infrastructură – drumuri, utilități, centre de agrement;

Creșterea atractivității pentru investitori privați, care pot contribui la modernizarea serviciilor turistice;

Promovare la nivel național și internațional, inclusiv prin campanii de imagine finanțate de stat;

Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor din zonă, prin crearea de locuri de muncă și stimularea economiei locale.

Atracțiile din zona Rânca

„E o veste bună pentru Gorj, pentru turismul românesc şi pentru toţi cei care cred că România merită să-şi pună în valoare locurile cu adevărat speciale. Novaciul şi Rânca urcă, în sfârşit, acolo unde merită”, a mai spus ministrul Miruță.

Zona Rânca, situată la poalele Munților Parâng, este deja cunoscută pentru peisajele spectaculoase, aerul curat și posibilitățile multiple de petrecere a timpului liber, de la sporturi de iarnă la drumeții, ciclism montan și off-road. Declarația de stațiune turistică de interes național vine ca o confirmare a potențialului său și deschide drumul unor investiții semnificative în infrastructură și servicii.

Autoritățile locale din Novaci speră că noul statut va atrage finanțări pentru modernizarea drumului Transalpina, extinderea rețelelor de utilități și dezvoltarea unei oferte turistice integrate, care să includă pensiuni, hoteluri, centre de agrement și activități culturale.