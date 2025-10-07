Ultima ora
07 oct. 2025 | 12:24
de Badea Violeta

O nouă specie de pește s-a adaptat la Marea Neagră. Se vinde deja la prețuri record
O noua specie de peste a aparut in Marea Neagra. Sursa foto: Profimedia

Un experiment desfășurat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa” a demonstrat că păstrăvul curcubeu poate trăi și crește în apele sărate ale Mării Negre. Această adaptare deschide calea pentru dezvoltarea unei noi ramuri de acvacultură pe litoralul românesc. Fermele piscicole de la noi din țară se pregătesc să pună pe piață produsul, cu prețuri estimate între 50 și 60 de lei pe kilogram.

Cum s-a adaptat păstrăvul curcubeu la apa sărată

Loturile de păstrăv curcubeu au fost aduse în noiembrie 2024 de la o păstrăvărie din Prahova, cu o greutate medie de 35 de grame, și introduse în sistemul recirculant marin al INCDM, într-un mediu cu salinitate de 15‰ și o temperatură de 15°C.

”În ciuda schimbării bruște a salinității și a diferenței de temperatură, toți indivizii au înotat și s-au hrănit normal, fără semne de stres”, au transmis specialiștii.

Mortalitatea a fost zero, iar după aproape un an, păstrăvii au ajuns la o greutate medie de 1,6 kilograme, unele exemplare depășind 2 kilograme, ceea ce înseamnă o multiplicare a biomasei de peste 40 de ori. Specialiștii au stabilit că salinitatea optimă este între 14 și 16‰, iar oxigenul dizolvat și pH-ul apei au fost ideale pentru acvacultură.

De ce culoarea cărnii este atât de atractivă

Hrana administrată păstrăvilor a fost îmbogățită cu extracte naturale de sfeclă roșie, morcov și betacaroteni (astaxantină), ceea ce a contribuit la colorarea naturală a cărnii într-o nuanță roz intens, specifică păstrăvului somonat.

Această caracteristică face produsul final mai atractiv pentru consumatori și restaurante, fiind folosit atât pentru fileuri, cât și pentru preparate de tip sushi.

Când va ajunge peștele marin românesc pe mesele românilor

După succesul experimentului, două ferme piscicole din Mangalia și 2 Mai se pregătesc să înceapă producția de păstrăv somonat marin. Prețul estimat este între 50 și 60 de lei pe kilogram, iar produsul va fi disponibil în restaurantele de pe litoral.

”Echipa de acvacultură a INCDM va continua colaborarea susținută cu mediul privat, oferind informații de specialitate și realizând noi experimente pentru dezvoltarea sectorului piscicol românesc”, au precizat cercetătorii.

Această inițiativă ar putea transforma Marea Neagră într-un punct de referință pentru producția de păstrăv somonat marin, combinând inovația științifică cu oportunitățile economice ale litoralului.

