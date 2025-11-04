O nouă meserie în România: inginerul de inteligență schimbă regulile în IT

Pe măsură ce inteligența artificială pătrunde tot mai adânc în viața profesională și în industria IT, apar profesii complet noi, adaptate acestei transformări accelerate. Una dintre ele este „Intelligence Engineer”, o meserie introdusă recent în România de compania ucraineană SoftServe, specializată în servicii de consultanță și dezvoltare digitală. Noul rol este deja căutat pe piața locală, iar procesul de recrutare a început.

Un astfel de specialist are o misiune complexă: acționează ca interfață între expertiza umană și rezultatele generate de agenți AI, asigurând o colaborare eficientă între om și mașină. Practic, el orchestrează agenții de inteligență artificială, validează performanța acestora și se ocupă de integrarea corectă în procesele de lucru.

Echipa GenAI Lab a SoftServe numără deja 40 de specialiști în acest domeniu și intenționează să dubleze numărul lor în următorul an. Pe măsură ce companiile adoptă soluții de tip agentic AI, cererea pentru oameni capabili să le coordoneze devine tot mai mare. Un „Intelligence Engineer” trebuie să înțeleagă atât logica programării, cât și principiile care stau la baza inteligenței artificiale – un profil greu de găsit chiar și în rândul experților IT.

SoftServe caută deja candidați pentru postul de Senior Agentic AI Engineer și are deschise poziții inclusiv în România. Cei interesați trebuie să aibă o experiență solidă, de peste șase ani, în limbaje de programare precum Python și PyTorch, dar și competențe avansate în construirea și optimizarea modelelor de inteligență artificială. Se cer cunoștințe profunde despre modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) și despre modelele de limbaj vizual (VLM), domenii aflate în plină expansiune.

În prezent, peste 150 de specialiști SoftServe lucrează la proiecte de implementare AI, formând echipe interdisciplinare axate pe LLMs, agentic engineering și dezvoltare asistată de AI. Chiar dacă cererea pentru astfel de competențe crește accelerat, piața globală se confruntă cu o lipsă de talente. Potrivit unui raport al World Economic Forum, rolurile de specialiști AI se numără printre cele cu cea mai mare rată de creștere până în 2030, alături de cele din domeniul sustenabilității și al securității cibernetice.

Agenții AI, noua etapă a dezvoltării software

SoftServe implementează deja agenți AI în proiectele clienților săi, obținând rezultate impresionante: reducerea timpului și costurilor de dezvoltare cu 30% până la 70%, în funcție de complexitatea proiectului. Acești agenți nu mai sunt simple instrumente, ci colaboratori virtuali care pot lucra alături de dezvoltatori.

„Nu urmărim ca oamenii să folosească AI-ul doar ca pe un alt instrument sau o aplicație. În schimb, ne dorim o colaborare eficientă între dezvoltatori și colegii lor virtuali — care să permită obținerea unor rezultate fără precedent”, a declarat Serge Haziiev, Advanced Technologies CTO în cadrul SoftServe.

După ani întregi de concentrare pe chatboți și sisteme de tip RAG (retrieval-augmented generation), direcția actuală este clară: agenți autonomi și, pe termen lung, „Physical AI” — sisteme capabile să interacționeze direct cu lumea reală. GenAI Lab dezvoltă deja astfel de soluții pentru multiple industrii: platforme AI pentru farma, asistenți hiper-personalizați pentru cumpărături sau soluții automatizate pentru producție.

În doar doi ani, echipa SoftServe a creat peste 200 de aplicații bazate pe inteligență artificială pentru mai bine de o sută de clienți globali. Serviciile AI au cel mai rapid ritm de creștere din portofoliul companiei, cu un avans anual de 85%, iar cea mai mare cerere vine din zona sistemelor agentice – un indiciu clar al direcției pe care o ia industria.

Formarea specialiștilor și explozia cursurilor de AI

Pentru a face față transformării, SoftServe investește masiv în pregătirea propriilor angajați. Peste jumătate dintre specialiștii companiei, majoritatea din departamentele de livrare, au finalizat deja cursuri de instruire în AI. În România, orele dedicate învățării acestor tehnologii au crescut de 12 ori în trimestrul al treilea din 2025 față de începutul anului.

Compania oferă trasee de învățare adaptate nivelului fiecărui angajat – de la cursuri introductive la programe tehnice avansate, completate de certificări internaționale de la NVIDIA, AWS sau Google Cloud Platform. În plus, participarea la hackathoane și workshopuri interne stimulează inovația și dezvoltarea de noi idei.

Serge Haziiev consideră că trei competențe vor rămâne esențiale în era AI: înțelegerea profundă a proceselor de afaceri, designul arhitectural al sistemelor informatice și abilitatea de a orchestra agenți inteligenți. Cu alte cuvinte, chiar dacă algoritmii devin tot mai performanți, factorul uman continuă să fie indispensabil.

SoftServe, fondată în 1993 în Ucraina și având sediul central în Austin, Texas, este un exemplu de adaptare la revoluția digitală. Colaborează cu clienți din Fortune 500 și derulează peste 2.000 de proiecte la nivel global, acoperind SUA, Europa și regiunea Asia-Pacific. Prin introducerea rolului de „Intelligence Engineer” și în România, compania marchează un nou pas în transformarea industriei IT — una în care granițele dintre om și mașină devin tot mai fluide.

Într-o perioadă în care tehnologia evoluează mai repede ca oricând, apariția acestei noi meserii confirmă că viitorul muncii se scrie deja. Iar pentru cei care vor să rămână relevanți, adaptarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate.