O nouă lovitură pentru Rusia din partea Ucrainei: podul Kerci, simbol al ocupației Crimeei, lovit de o explozie subacvatică devastatoare

Podul Kerci, construcția strategică ce leagă Rusia de peninsula Crimeea, a fost din nou vizat de forțele speciale ucrainene într-o operațiune spectaculoasă, coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Marți dimineață, la ora 4:44, o explozie subacvatică masivă a afectat grav structura de susținere a podului, fără a produce victime civile. Este a treia lovitură majoră a Kievului asupra acestui simbol al ocupației ruse, după atacurile din octombrie 2022 și iulie 2023, informează Euronews.

Atacul a fost confirmat oficial de SBU printr-un comunicat publicat pe Telegram, în care sunt oferite detalii rare despre desfășurarea unei misiuni care a durat mai multe luni. Potrivit serviciului ucrainean, agenții săi au minat în secret pilonii subacvatici ai podului și au detonat o încărcătură echivalentă cu 1.100 de kilograme de TNT.

„Fără a pune în pericol civili, prima explozie a fost declanșată la 4:44 dimineața. Suporturile subacvatice ale acestei construcții ilegale au fost grav afectate”, se arată în declarație. Potrivit șefului SBU, Vasyl Maliuk, operațiunea a fost supravegheată personal și reprezintă încă un pas în destabilizarea prezenței ruse în sudul Ucrainei.

Maliuk a declarat că „podul Crimeii este o țintă absolut legitimă” și a adăugat ironic: „A treia oară e cu noroc. SBU își duce întotdeauna planurile la capăt și nu se repetă niciodată.”

Construit de Rusia după anexarea ilegală a Crimeei în 2014, podul Kerci este una dintre cele mai importante legături logistice și militare ale Moscovei între teritoriul rus și zona ocupată din sudul Ucrainei. Are o valoare strategică imensă pentru aprovizionarea trupelor ruse, dar și o încărcătură simbolică uriașă, fiind perceput ca o declarație arhitecturală a controlului Kremlinului asupra Crimeei.

Atacurile asupra acestui pod au fost întotdeauna spectaculoase. În octombrie 2022, un camion încărcat cu explozibili a fost detonat pe pod, provocând incendierea unui tren cisternă și prăbușirea unei secțiuni de carosabil. În iulie 2023, alte drone navale au vizat pilonii podului, iar reconstrucția a durat aproximativ 10 luni.

După fiecare atac, Rusia a intensificat măsurile de securitate și a încercat să întărească apărarea podului. Totuși, acțiunea de marți arată că infrastructura rămâne vulnerabilă, chiar și în fața uneia dintre cele mai protejate locații ale Moscovei.

🔴 BREAKING: For the third time, Ukraine’s Security Service blew up the Crimean Bridge—this time underwater.

The operation took months. Underwater supports were badly damaged at the base. The bridge is now in critical condition. pic.twitter.com/6p1bqyMBj4

— UNITED24 Media (@United24media) June 3, 2025