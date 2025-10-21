O nouă fabrică în România, o investiție de 5 milioane de euro. Domeniul de activitate este o premieră în țara noastră, ”aceasta este rețeta de succes”

România bifează o nouă premieră în industria alimentară: prima fabrică de ouă lichide din țară a fost inaugurată în județul Dâmbovița, în localitatea Costeștii din Vale. Investiția, în valoare de 5 milioane de euro, aparține grupului Toneli – unul dintre cei mai importanți producători de ouă din Europa de Est. Proiectul marchează o etapă majoră în dezvoltarea sectorului de procesare alimentară și consolidează legătura dintre mediul privat și autoritățile statului.

La evenimentul de inaugurare, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a subliniat că această investiție reprezintă un exemplu de bună colaborare între administrație și mediul de afaceri. „Aceasta este rețeta de succes: integrarea lanțului vegetal–zootehnic–procesare, prin folosirea fondurilor europene și a ajutoarelor de stat, cu o strategie clară și oameni dedicați dezvoltării producției românești”, a declarat ministrul.

Prima fabrică de ouă lichide din România – o investiție strategică pentru industria agroalimentară

Noua unitate de producție, unică în România, transformă ouăle proaspete în produse lichide pasteurizate, destinate în special sectorului HoReCa, cofetăriilor, patiseriilor și industriei alimentare. Fabrica are o capacitate de procesare de câteva mii de ouă pe oră și respectă standardele europene de igienă și siguranță alimentară.

Produsele obținute sunt ouă lichide pasteurizate – ou integral, albuș sau gălbenuș – care pot fi folosite direct în rețete, eliminând procesul de spargere și separare. Avantajele sunt semnificative: reducerea riscului de contaminare bacteriană, eliminarea pierderilor cauzate de ouă sparte sau neconforme și prelungirea duratei de valabilitate.

Într-un kilogram de produs se folosesc aproximativ 32 de albușuri sau 58 de gălbenușuri provenite de la ouă de mărimea L, iar ouăle melanj sunt obținute din 20 de ouă întregi. Acest sistem de procesare asigură eficiență maximă și un control riguros al calității.

Florin Barbu: „Parteneriatul dintre stat și privat funcționează”

Prezent la inaugurare, ministrul Florin Barbu a subliniat că proiectul reprezintă dovada că investițiile în procesare pot schimba radical agricultura românească. El a amintit că Ministerul Agriculturii a finanțat, prin programele Investalim și Planul Național Strategic (PNS), peste 2 miliarde de euro în unități de procesare din țară.

„Ne dorim foarte mult ca aceste unități de procesare să aibă materie primă din România. Așa se construiește un model sustenabil, în care producția vegetală și zootehnică se completează cu procesarea locală. Fără o administrație puternică și un parteneriat real între fermieri și stat, nu putem vorbi despre dezvoltare durabilă”, a precizat ministrul.

Grupul Toneli, cunoscut pentru fermele sale moderne și pentru gama extinsă de produse sub brandul „Toneli”, a investit constant în digitalizare și sustenabilitate. Noua fabrică din Dâmbovița este un pas firesc în extinderea pe verticală a producției, de la fermă la produs finit, cu valoare adăugată mai mare pentru piața internă și cea europeană.

Ce înseamnă ouăle lichide și de ce reprezintă viitorul industriei alimentare

Ouăle lichide sunt pasteurizate și omogenizate, oferind siguranță alimentară crescută și un timp de preparare redus. Sunt preferate de marile lanțuri HoReCa, deoarece elimină riscul de contaminare cu Salmonella, reduc costurile de manipulare și optimizează procesele din bucătării și laboratoare.

Prin lansarea acestei fabrici, România se aliniază practicilor din statele vest-europene, unde ouăle lichide sunt deja un standard în industria alimentară. În același timp, investiția aduce locuri de muncă locale și contribuie la reducerea importurilor de produse procesate.

Proiectul de la Costeștii din Vale demonstrează că parteneriatul dintre stat și mediul privat poate produce rezultate concrete: o industrie modernă, eficientă și capabilă să concureze pe piața europeană.