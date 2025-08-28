Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 07:41
de Iulia Kelt

O nouă descoperire rescrie teoria evoluției dinozaurilor. Ce au aflat oamenii de știință

ȘTIINȚĂ
O nouă descoperire rescrie teoria evoluției dinozaurilor. Ce au aflat oamenii de știință
Ce se știe acum despre evoluția dinozaurilor / Foto: Natural History Museum

Fosila unui ankilosaur de acum 165 de milioane de ani, descoperită în Maroc, arată o armură și arme corporale spectaculoase, care schimbă ipotezele despre evoluția acestor dinozauri.

Un dinozaur cu un aspect ieșit din comun, acoperit de armuri și cu un guler impresionant de țepi, a fost identificat în centrul Marocului, lângă Boulemane.

Specia, denumită Spicomellus afer, este cel mai vechi exemplar de ankilosaur descoperit până acum și datează din urmă cu aproximativ 165 de milioane de ani, în perioada Jurasicului mijlociu, scrie The Guardian.

Vezi și:
De ce nu toate berile au spumă, conform cercetătorilor. Misterul numărul unu din pub-uri, deslușit
De ce sunt unii asteroizi mai „colorați” decât alții, conform cercetătorilor. Fenomenul care duce la diferențele vizibile de nuanțe

Ankilosaurii sunt cunoscuți pentru trupurile lor scunde, robuste și bine protejate, care i-au ajutat să supraviețuiască timp de circa 100 de milioane de ani, până la dispariția dinozaurilor la finalul Cretacicului.

Însă Spicomellus afer uimește prin complexitatea armurii, care depășește ca proporții tot ce se știa până acum despre acest grup de erbivori.

Armură extravagantă și arme la coadă

Echipa de cercetători condusă de Prof. Richard Butler de la Universitatea din Birmingham descrie un dinozaur acoperit de țepi pe tot corpul, cu un guler disproporționat în jurul gâtului, format din spini lungi cât o crosă de golf.

Pe lângă aceștia, fosila păstrează urme ale unor țepi mai mici de-a lungul coastelor, iar vertebrele fuzionate sugerează existența unui ciocan osos la capătul cozii, folosit probabil ca armă împotriva prădătorilor sau rivalilor.

Descoperirea schimbă calendarul evoluției armelor de coadă la ankilosauri, indicând că această adaptare apăruse cu circa 30 de milioane de ani mai devreme decât se credea.

Spre deosebire de specii ulterioare, care au dezvoltat armuri mai „funcționale”, caracterul extravagant al țepilor de la Spicomellus ar putea să fi avut și un rol de afișare a dominanței sau de atracție în perioada de împerechere.

„Colierul de țepi din jurul gâtului pare excesiv, aproape inutil pentru simpla apărare”, notează cercetătorii, sugerând că un asemenea ornament putea complica viața animalului, dar îi asigura un avantaj în ierarhia socială a speciei.

Fosilele rare riscă să ajungă apanajul braconajului

Analiza s-a realizat pe baza a circa jumătate din schelet, păstrat la Facultatea de Științe Dhar El Mahraz din Fez. Totuși, o parte din oasele atribuite aceluiași exemplar au ajuns pe piața neagră a fosilelor, unde au fost vândute cu sume de până la 10.000 de lire sterline.

Specialiștii atrag atenția că braconajul de fosile este o problemă majoră în Maroc, multe descoperiri fiind fragmentate și vândute colecționarilor privați din Europa și America de Nord. Practica reduce șansele de a reconstitui în întregime specimenele și îngreunează cercetarea științifică.

Chiar și așa, descoperirea lui Spicomellus afer reprezintă o contribuție remarcabilă la înțelegerea evoluției ankilosaurilor, oferind indicii despre diversitatea și strategiile lor de supraviețuire într-o perioadă cheie a istoriei dinozaurilor.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
ChatGPT profită de Google ca să-i ia ”pâinea de la gură”. Cum exploatează algoritmii de căutare pentru răspunsurile tale
ChatGPT profită de Google ca să-i ia ”pâinea de la gură”. Cum exploatează algoritmii de căutare pentru răspunsurile tale
Iluzie optică virală: Doar 5% dintre oameni reușesc să vadă toate numerele ascunse în acest puzzle
Iluzie optică virală: Doar 5% dintre oameni reușesc să vadă toate numerele ascunse în acest puzzle
28 august în istorie: de la prăbușirea imperiilor și abolirea sclaviei la discursurile care au schimbat lumea
28 august în istorie: de la prăbușirea imperiilor și abolirea sclaviei la discursurile care au schimbat lumea
Stația Spațială Internațională va testa o nouă metodă de menținere pe orbită, după 26 de ani de funcționare
Stația Spațială Internațională va testa o nouă metodă de menținere pe orbită, după 26 de ani de funcționare
Concedierile silențioase din 2025: cum să reacționezi dacă primești emailul în care ești anunțat că ești dat afară
Concedierile silențioase din 2025: cum să reacționezi dacă primești emailul în care ești anunțat că ești dat afară
Cum călătorești în Marea Britanie fără probleme, care este procedura în 2025. Românii au nevoie de autorizația ETA
Cum călătorești în Marea Britanie fără probleme, care este procedura în 2025. Românii au nevoie de autorizația ETA
Un nou model AI depășește ChatGPT la testele de raționament. Cum funcționează HRM?
Un nou model AI depășește ChatGPT la testele de raționament. Cum funcționează HRM?
S-a schimbat schimbarea cu taxa de drum pentru români. Noua rovinietă și TollRo de la mijlocul lui 2026, ce trebuie să știe șoferii
S-a schimbat schimbarea cu taxa de drum pentru români. Noua rovinietă și TollRo de la mijlocul lui 2026, ce trebuie să știe șoferii
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Playtech Știri
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!