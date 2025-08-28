O nouă descoperire rescrie teoria evoluției dinozaurilor. Ce au aflat oamenii de știință

Fosila unui ankilosaur de acum 165 de milioane de ani, descoperită în Maroc, arată o armură și arme corporale spectaculoase, care schimbă ipotezele despre evoluția acestor dinozauri.

Un dinozaur cu un aspect ieșit din comun, acoperit de armuri și cu un guler impresionant de țepi, a fost identificat în centrul Marocului, lângă Boulemane.

Specia, denumită Spicomellus afer, este cel mai vechi exemplar de ankilosaur descoperit până acum și datează din urmă cu aproximativ 165 de milioane de ani, în perioada Jurasicului mijlociu, scrie The Guardian.

Ankilosaurii sunt cunoscuți pentru trupurile lor scunde, robuste și bine protejate, care i-au ajutat să supraviețuiască timp de circa 100 de milioane de ani, până la dispariția dinozaurilor la finalul Cretacicului.

Însă Spicomellus afer uimește prin complexitatea armurii, care depășește ca proporții tot ce se știa până acum despre acest grup de erbivori.

Armură extravagantă și arme la coadă

Echipa de cercetători condusă de Prof. Richard Butler de la Universitatea din Birmingham descrie un dinozaur acoperit de țepi pe tot corpul, cu un guler disproporționat în jurul gâtului, format din spini lungi cât o crosă de golf.

Pe lângă aceștia, fosila păstrează urme ale unor țepi mai mici de-a lungul coastelor, iar vertebrele fuzionate sugerează existența unui ciocan osos la capătul cozii, folosit probabil ca armă împotriva prădătorilor sau rivalilor.

Descoperirea schimbă calendarul evoluției armelor de coadă la ankilosauri, indicând că această adaptare apăruse cu circa 30 de milioane de ani mai devreme decât se credea.

Spre deosebire de specii ulterioare, care au dezvoltat armuri mai „funcționale”, caracterul extravagant al țepilor de la Spicomellus ar putea să fi avut și un rol de afișare a dominanței sau de atracție în perioada de împerechere.

„Colierul de țepi din jurul gâtului pare excesiv, aproape inutil pentru simpla apărare”, notează cercetătorii, sugerând că un asemenea ornament putea complica viața animalului, dar îi asigura un avantaj în ierarhia socială a speciei.

Fosilele rare riscă să ajungă apanajul braconajului

Analiza s-a realizat pe baza a circa jumătate din schelet, păstrat la Facultatea de Științe Dhar El Mahraz din Fez. Totuși, o parte din oasele atribuite aceluiași exemplar au ajuns pe piața neagră a fosilelor, unde au fost vândute cu sume de până la 10.000 de lire sterline.

Specialiștii atrag atenția că braconajul de fosile este o problemă majoră în Maroc, multe descoperiri fiind fragmentate și vândute colecționarilor privați din Europa și America de Nord. Practica reduce șansele de a reconstitui în întregime specimenele și îngreunează cercetarea științifică.

Chiar și așa, descoperirea lui Spicomellus afer reprezintă o contribuție remarcabilă la înțelegerea evoluției ankilosaurilor, oferind indicii despre diversitatea și strategiile lor de supraviețuire într-o perioadă cheie a istoriei dinozaurilor.