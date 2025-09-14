Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 09:33
de Diana Dumitrache

O nouă arteră rutieră de pe Podul Ciurel a fost deschisă. Acces mai ușor către cartierul Militari
Schimbări pe Podul Ciurel (Foto: Facebook Primăria Sectorului 6)

Bucureștenii care tranzitează zona Podului Ciurel au parte de o veste bună: o nouă arteră de circulație a fost deschisă, facilitând accesul către cartierul Militari și oferind o alternativă la aglomerata Șosea a Virtuții.

O nouă arteră rutieră deschisă pe Podul Ciurel

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat evenimentul printr-o postare pe Facebook: „Gata! La ora 15.00, dăm drumul circulației”, a scris edilul.

Decizia a fost primită cu entuziasm de locuitori, care au lăsat numeroase comentarii de apreciere la adresa administrației locale:

„Jos pălăria Ciprian Ciucu și Primăria Sectorului 6. Mulțumim!!”. „Felicitări. Doamna ajută să mai faceți în continuare”. „Excelentă veste, mulțumim!”.

Un alt utilizator a întrebat dacă pe această arteră se va putea intra direct de pe pod către sediul Primăriei Sectorului 6. Răspunsul instituției a fost prompt: „Da, de pe pod.”

Noua deschidere are rolul de a fluidiza traficul într-una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei, oferind șoferilor rute mai rapide și mai eficiente.

Strada Amilcar Săndulescu a fost reabilitată

Primăria Sectorului 6 a finalizat lucrările de modernizare pe strada Amilcar Săndulescu, o arteră importantă care face legătura între cartierul Militari și Podul Ciurel. După două luni de șantier, circulația a fost redeschisă sâmbătă, 13 septembrie, la ora 15:00. Noul tronson, cu o lungime de puțin peste 200 de metri, a fost complet modernizat și include acum:

  • carosabil refăcut, cu câte o bandă pe sens și marcaje rutiere;
  • rețea de captare a apelor pluviale;
  • trotuare largi și accesibile pentru cărucioare;
  • iluminat stradal modern;
  • canalizație Netcity;
  • stâlpișori pentru a preveni parcarea neregulamentară;
  • 25 de copaci plantați și mobilier urban;
  • camere video pentru siguranță.

De la stradă degradată, la arteră modernă

Înainte de reabilitare, strada se afla într-o stare avansată de degradare: fără trotuare, fără treceri de pietoni și sufocată de mașini parcate haotic. Începând cu 14 iulie, circulația a fost închisă pentru lucrări, perioada fiind folosită pentru reconstrucția completă a drumului și a infrastructurii subterane.

Modernizarea străzii Amilcar Săndulescu contribuie la fluidizarea traficului într-o zonă extrem de circulată și aduce un plus de confort și siguranță pentru locuitori.

