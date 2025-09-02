O nouă aplicație de povești interactive îi apropie pe copii de lectură și pe părinți, de joaca lor

Kinder continuă să dezvolte experiențe care combină joaca, imaginația și învățarea printr-un nou proiect digital: Let’s Story!, disponibil în aplicația Applaydu. Noua secțiune le permite familiilor să creeze împreună peste 40.000 de povești personalizate, în limba engleză, și să descopere clasice narative adaptate pentru copii. Inițiativa marchează un pas important în direcția educației prin tehnologie, fiind realizată cu sprijinul Universității Oxford, Microsoft și Gameloft.

O platformă interactivă pentru lectură și joacă în familie

Lansarea Let’s Story! are la bază o idee simplă: lectura nu trebuie să fie doar un obicei individual, ci și o experiență de familie. Conform cercetărilor Ipsos, 97% dintre părinți consideră că lectura este esențială pentru dezvoltarea copiilor, iar aproape jumătate văd în joacă o modalitate de consolidare a legăturilor familiale. Pornind de la aceste concluzii, Kinder propune un spațiu unde lectura și joaca se împletesc natural.

Aplicația Applaydu le oferă copiilor libertatea de a construi propriile povești, alegând personaje, decoruri, teme și intrigi. În acest fel, cei mici învață elementele de bază ale structurii narative, în timp ce părinții au ocazia să participe activ la proces. Platforma combină textul cu ilustrații animate și audio, ceea ce o transformă într-o experiență multisenzorială și captivantă.

Mai mult, Let’s Story! include și o bibliotecă de basme clasice, precum „Cartea Junglei” sau „Povestea Tăietorului de Bambus”, adaptate pentru a fi accesibile copiilor. Toate materialele sunt disponibile în limba engleză, ceea ce încurajează și familiarizarea timpurie cu o limbă străină.

Cercetare academică și tehnologie de ultimă generație

Un element esențial care diferențiază această inițiativă este colaborarea dintre Ferrero, prin brandul Kinder, și instituții de prestigiu. Departamentul de Educație al Universității Oxford a oferit îndrumare științifică bazată pe șase ani de cercetare în cadrul proiectului „Learning for Families through Technology (LiFT)”. Conținutul educațional rezultat este adaptat nevoilor cognitive și lingvistice ale copiilor, punând accent pe dezvoltarea armonioasă a limbajului.

În paralel, Microsoft furnizează tehnologiile avansate care fac posibilă generarea poveștilor în timp real. Algoritmii permit personalizarea narativelor în funcție de preferințele copilului și de nivelul de înțelegere. Astfel, fiecare poveste devine unică și poate fi salvată pentru a fi citită ulterior, inclusiv offline.

Gameloft, cu experiența sa în domeniul gamingului, a transformat aceste concepte într-un format interactiv plin de culoare. Animațiile dinamice, elementele interactive și mecanicile de povestire dau viață poveștilor și le fac mai atractive pentru copii. Rezultatul este un produs care îmbină rigurozitatea academică cu divertismentul de calitate.

Accesibilitate și campanie specială pentru utilizatori

Let’s Story! este disponibil gratuit în aplicația Applaydu și poate fi accesat ușor, inclusiv prin scanarea codurilor QR de pe ambalajele Kinder Chocolate participante. Platforma este gândită pentru a fi sigură: nu există reclame, nu sunt permise achiziții în aplicație, iar părinții pot seta limite clare de timp pentru utilizarea ecranului.

Pentru a încuraja descoperirea noii funcționalități, Kinder a lansat și o promoție valabilă între 1 septembrie și 19 octombrie 2025. Dacă achiziționezi produse Kinder Chocolate în valoare de minimum 10 lei și înscrii bonul fiscal pe pagina campaniei, poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 25 de vouchere iSTYLE, fiecare în valoare de 4.000 de lei, suficiente pentru a achiziționa o tabletă performantă.

Această inițiativă nu este doar un exercițiu de marketing, ci o invitație la a transforma tehnologia într-un aliat al lecturii și al timpului petrecut în familie. Let’s Story! îți oferă posibilitatea de a stimula imaginația copilului, de a construi povești împreună și de a redescoperi plăcerea basmelor clasice într-un format modern și accesibil.