Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

O nouă amendă pentru șoferii români care stau la semafor. Mulți fac această greșeală în trafic pentru că nu știu Codul Rutier

ACTUALITATE
O nouă amendă pentru șoferii români care stau la semafor. Mulți fac această greșeală în trafic pentru că nu știu Codul Rutier
Nu mai stai la semafor ca înainte / foto: Playtech

Una dintre cele mai frecvente surse de conflicte în intersecțiile din marile orașe este semaforul cu săgeată verde intermitentă la dreapta . De multe ori, șoferii se ceartă, claxonează sau blochează benzile pentru că nu știu exact ce au voie să facă în acel moment. Codul Rutier 2025 clarifică situația și introduce sancțiuni noi pentru cei care ocupă abuziv banda de viraj la dreapta fără să aibă intenția de a vira.

Această schimbare pare minoră, dar are un impact semnificativ asupra fluidității traficului. Tot mai multe intersecții au fost echipate cu semafoare verzi intermitente pentru dreapta, gândite să reducă aglomerația. Problema apare atunci când unii șoferi tratează această bandă ca pe o scurtătură, oprind la roșu deși semaforul le permite să vireze, blocându-i astfel pe cei care chiar au dreptul să circule.

Regula clară din Codul Rutier pentru semaforul cu verde intermitent

Potrivit articolului 59 alineatul (4) din Codul Rutier, „aprinderea luminii verzi intermitente sub forma unei săgeți pe fond negru, orientată spre dreapta, semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată, indiferent de culoarea semaforului principal, cu condiția acordării priorității vehiculelor și pietonilor care au drept de trecere”.

Vezi și:
S-a schimbat legea pentru românii care visează să meargă cu trotineta electrică pe străzile din România. Cum obții dreptul de a conduce, când îl pierzi
Se schimbă amenzile rutiere în România și nu mai vin prin poștă. Cât de repede vor ajunge pe parbriz, sub formă de autocolant

Cu alte cuvinte, ai voie să treci pe acea bandă doar dacă virezi efectiv la dreapta. Nu ai voie să ocupi banda respectivă ca să mergi înainte, nici să te oprești pe ea în așteptarea culorii verzi a semaforului principal. Dacă faci asta, riști amendă pentru nerespectarea marcajelor și indicatoarelor rutiere .

În intersecțiile unde există bandă separată pentru viraj la dreapta, marcajul rutier și indicatorul de obligare sunt clare. Acea bandă nu poate fi folosită pentru a te „strecura” în fața coloanei de mașini care așteaptă la roșu. Conform articolului 83 alineatul (2) din lege, vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau a trecerii de pietoni, iar dacă nu există marcaj, înainte de marginea carosabilului drumului care urmează a fi intersectat.

Ce amenzi se aplică și când pierzi permisul

Dacă blochezi banda de dreapta în timp ce intenționezi să mergi înainte, poliția rutieră poate considera că ai încălcat regulile privind circulația pe benzi sau pe marcaje. În funcție de situație, amenda se poate încadra între 330 și 495 de lei , conform clasei a II-a de sancțiuni. În cazurile mai grave — de exemplu, dacă forțezi intrarea în intersecție peste marcajul de oprire sau te intersectezi cu pietonii — se poate ajunge și la suspendarea permisului pentru 30 de zile .

Dacă drumul nu are o bandă dedicată virajului la dreapta, atunci regula se schimbă: poți sta pe prima bandă chiar dacă intenționezi să mergi drept, iar oprirea acolo nu constituie contravenție, chiar dacă semaforul are verde intermitent. Practic, totul depinde de semnalizarea rutieră din teren — dacă există o săgeată desenată pe carosabil sau un indicator de obligare la dreapta, trebuie respectat.

De ce apar confuziile și cum poți evita amenda

Mulți șoferi cred că semaforul intermitent este doar o recomandare, nu o regulă. În realitate, lumina verde intermitentă nu e o invitație la depășit coloana , ci un drept condiționat: poți trece doar dacă nu încurci traficul și respecți direcția impusă. Dacă alegi să stai acolo fără motiv, împiedici vehiculele care ar trebui să circule și riști sancțiune.

Pentru a evita problemele, e important să respecți marcajele și să te asiguri că te încadrezi corect din timp, înainte de intersecție. Dacă nu ai de gând să virezi, rămâi pe banda destinată direcției tale de mers și nu ocupa spațiul celor care folosesc legal semaforul intermitent.

Noua interpretare a Codului Rutier are un scop clar: fluidizarea traficului și reducerea blocajelor în intersecțiile urbane , unde fiecare greșeală mică produce efecte în lanț.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă. Gestul umil pe care l-a făcut în fața credincioșilor la intrarea în Catedrala Mântuirii Neamului
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă. Gestul umil pe care l-a făcut în fața credincioșilor la intrarea în Catedrala Mântuirii Neamului
Un ou de dinozaur perfect conservat, vechi de 70 de milioane de ani, a fost descoperit și ar putea conține un embrion
Un ou de dinozaur perfect conservat, vechi de 70 de milioane de ani, a fost descoperit și ar putea conține un embrion
Copiii lui Nicușor Dan au furat toate privirile. Obiectul de care băiețelul președintelui nu s-a putut despărți
Copiii lui Nicușor Dan au furat toate privirile. Obiectul de care băiețelul președintelui nu s-a putut despărți
Aplicații absolut gratuite pe Android care țin la intimitatea ta. Așa vezi cum giganții „curioși” nu mai domină piața
Aplicații absolut gratuite pe Android care țin la intimitatea ta. Așa vezi cum giganții „curioși” nu mai domină piața
Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului a început. Patriarhii Daniel și Bartolomeu, primiți cu aplauze UPDATE
Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului a început. Patriarhii Daniel și Bartolomeu, primiți cu aplauze UPDATE
Comuna din România care va ajunge stațiune turistică de interes local
Comuna din România care va ajunge stațiune turistică de interes local
Ilie Bolojan nu a mers singur la Catedrala Mântuirii Neamului. Cine ar fi femeia din dreapta premierului, au atras toate privirile FOTO
Ilie Bolojan nu a mers singur la Catedrala Mântuirii Neamului. Cine ar fi femeia din dreapta premierului, au atras toate privirile FOTO
Este sigur să lași o baterie externă în mașina încinsă? Riscuri și recomandări pentru o viață lipsită de riscuri
Este sigur să lași o baterie externă în mașina încinsă? Riscuri și recomandări pentru o viață lipsită de riscuri
Revista presei
Adevarul
Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe pământ și secretele sale. Unde se află Area 51 a Egiptului și ce se ascunde în adâncurile pământului
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciuni de Sfântul Dumitru: Cum să te rogi pentru protecție și împlinire
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...