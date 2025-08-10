Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
10 aug. 2025 | 19:29
de Vieriu Ionut

O mașină de pompieri a luat foc în Teleorman, în timp ce se deplasa către o intervenție. Echipajul nu a putut face nimic pentru a stinge incendiul

Actualitate
O mașină de pompieri a luat foc în Teleorman, în timp ce se deplasa către o intervenție. Echipajul nu a putut face nimic pentru a stinge incendiul
O autospecială de pompieri a luat foc și a fost distrusă în Teleorman, în drum spre un incendiu

Un eveniment neobișnuit și dramatic a avut loc duminică, în județul Teleorman, unde o autospecială de pompieri, aflată în misiune, a fost distrusă complet de un incendiu. Ceea ce a început ca o intervenție de rutină pentru stingerea unui foc de vegetație uscată s-a transformat într-o luptă a pompierilor cu flăcările care au cuprins chiar mașina lor.

O intervenție de proporții a degenerat într-un incident neașteptat

Totul a început duminică, în jurul orei 14:24, când pompierii militari din cadrul Detașamentului Alexandria au fost chemați să intervină pentru a stinge un incendiu de vegetație uscată și miriște, izbucnit în apropierea DN 52, în zona Izvorul Rece. Pentru a gestiona această situație de urgență, un echipaj format din cinci subofițeri a fost trimis la fața locului cu o autospecială de stingere de mare capacitate, ce avea un bazin de 9.000 de litri de apă.

Odată ajunși în zonă, salvatorii au realizat rapid amploarea incendiului, care se manifesta pe o suprafață de zeci de hectare. Din cauza vântului puternic, care favoriza propagarea rapidă a flăcărilor, au solicitat imediat sprijinul a două echipaje suplimentare, unul de la Detașamentul Alexandria și celălalt de la Garda de Intervenție Furculești.

O defecțiune tehnică a oprit autospeciala

În timp ce se apropiau de zona cea mai afectată pentru a acționa eficient, a avut loc o defecțiune tehnică majoră. Autospeciala a suferit un scurtcircuit la instalația electrică, care a luat foc. Concomitent cu lupta pentru a stinge incendiul de vegetație, o parte dintre pompieri au fost nevoiți să intervină pentru a lichida flăcările izbucnite la propriul lor echipament, folosind stingătoarele din dotare. În același timp, ceilalți membri ai echipajului au continuat să acționeze pentru a limita extinderea incendiului de vegetație spre poziția lor.

Din păcate, din cauza avarierii complete a instalației electrice, pompierii nu au mai putut utiliza sistemul de refulare sau de golire a bazinului de apă al autospecialei. Această situație a făcut imposibilă controlarea flăcărilor, care s-au propagat rapid, ducând la distrugerea totală a mașinii de pompieri.

Intervenția a continuat, fără victime

Cu toate că pierderea autospecialei de mare capacitate a fost una majoră, oficialii ISU Teleorman au precizat că intervenția principală nu a fost afectată. Echipajele suplimentare solicitate au ajuns la fața locului și au acționat prompt, lichidând incendiul de vegetație. Cel mai important aspect, subliniat de pompieri, a fost că niciun membru al echipajului nu a fost rănit în timpul incidentului.

În prezent, se desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii defecțiunii care a dus la incendiul autospecialei.

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Momentul în care avionul pilotat de Vlad Zgărdău se prăbușește în curtea fabricii de vagoane din Arad, surprins de camere. Focul a izbucnit imediat
Momentul în care avionul pilotat de Vlad Zgărdău se prăbușește în curtea fabricii de vagoane din Arad, surprins de camere. Focul a izbucnit imediat
“Vinul din miere”, una dintre cele mai vechi băuturi din lume, preferata dacilor. Unde se poate găsi astăzi și cum se prepară
“Vinul din miere”, una dintre cele mai vechi băuturi din lume, preferata dacilor. Unde se poate găsi astăzi și cum se prepară
După 54 de ani, „Poarta spre Iad” pare că se stinge. Istoria locului fascinant și singurele vietăți care îi fac față
După 54 de ani, „Poarta spre Iad” pare că se stinge. Istoria locului fascinant și singurele vietăți care îi fac față
O româncă trage un semnal de alarmă pentru părinții din diaspora, după ce a văzut ce se întâmplă în creșe. „Erau de lux, trebuie verificat tot”
O româncă trage un semnal de alarmă pentru părinții din diaspora, după ce a văzut ce se întâmplă în creșe. „Erau de lux, trebuie verificat tot”
Taxa „de aeroport” de care românii care merg în Egipt în vacanţă spun că nu au habar. Turiştii îi contrazic: “Dacă am fi informați, nu ar putea să ne păcălească”
Taxa „de aeroport” de care românii care merg în Egipt în vacanţă spun că nu au habar. Turiştii îi contrazic: “Dacă am fi informați, nu ar putea să ne păcălească”
Motivul pentru care românii se feresc să cumpere apartamente la ultimul etaj, explicat de Șerban Trâmbițașu. „Experţii spun clar ce se întâmplă în cazul unui cutremur”
Motivul pentru care românii se feresc să cumpere apartamente la ultimul etaj, explicat de Șerban Trâmbițașu. „Experţii spun clar ce se întâmplă în cazul unui cutremur”
Copiii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu
Copiii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu
Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Revista presei
Adevarul
Cât costă o zi de Untold X. De la apă de cișmea și Fornetti la masă de 80.000 de euro la Fratelli
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Playtech Știri
Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei