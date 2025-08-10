O mașină de pompieri a luat foc în Teleorman, în timp ce se deplasa către o intervenție. Echipajul nu a putut face nimic pentru a stinge incendiul

Un eveniment neobișnuit și dramatic a avut loc duminică, în județul Teleorman, unde o autospecială de pompieri, aflată în misiune, a fost distrusă complet de un incendiu. Ceea ce a început ca o intervenție de rutină pentru stingerea unui foc de vegetație uscată s-a transformat într-o luptă a pompierilor cu flăcările care au cuprins chiar mașina lor.

O intervenție de proporții a degenerat într-un incident neașteptat

Totul a început duminică, în jurul orei 14:24, când pompierii militari din cadrul Detașamentului Alexandria au fost chemați să intervină pentru a stinge un incendiu de vegetație uscată și miriște, izbucnit în apropierea DN 52, în zona Izvorul Rece. Pentru a gestiona această situație de urgență, un echipaj format din cinci subofițeri a fost trimis la fața locului cu o autospecială de stingere de mare capacitate, ce avea un bazin de 9.000 de litri de apă.

Odată ajunși în zonă, salvatorii au realizat rapid amploarea incendiului, care se manifesta pe o suprafață de zeci de hectare. Din cauza vântului puternic, care favoriza propagarea rapidă a flăcărilor, au solicitat imediat sprijinul a două echipaje suplimentare, unul de la Detașamentul Alexandria și celălalt de la Garda de Intervenție Furculești.

O defecțiune tehnică a oprit autospeciala

În timp ce se apropiau de zona cea mai afectată pentru a acționa eficient, a avut loc o defecțiune tehnică majoră. Autospeciala a suferit un scurtcircuit la instalația electrică, care a luat foc. Concomitent cu lupta pentru a stinge incendiul de vegetație, o parte dintre pompieri au fost nevoiți să intervină pentru a lichida flăcările izbucnite la propriul lor echipament, folosind stingătoarele din dotare. În același timp, ceilalți membri ai echipajului au continuat să acționeze pentru a limita extinderea incendiului de vegetație spre poziția lor.

Din păcate, din cauza avarierii complete a instalației electrice, pompierii nu au mai putut utiliza sistemul de refulare sau de golire a bazinului de apă al autospecialei. Această situație a făcut imposibilă controlarea flăcărilor, care s-au propagat rapid, ducând la distrugerea totală a mașinii de pompieri.

Intervenția a continuat, fără victime

Cu toate că pierderea autospecialei de mare capacitate a fost una majoră, oficialii ISU Teleorman au precizat că intervenția principală nu a fost afectată. Echipajele suplimentare solicitate au ajuns la fața locului și au acționat prompt, lichidând incendiul de vegetație. Cel mai important aspect, subliniat de pompieri, a fost că niciun membru al echipajului nu a fost rănit în timpul incidentului.

În prezent, se desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii defecțiunii care a dus la incendiul autospecialei.