O mare bancă din România dispare cu numele, iar altul îi ia locul. Ce se întâmplă cu clienții, explicația deciziei radicale

Sistemul bancar româneasc traversează o perioadă de schimbări, marcată de noi politici ale instituțiilor de a se apropia mai mult de clienți și de a le oferi noi și noi oportunități și facilități. Cea mai semnificativă noutate o reprezintă mișcarea interesantă făcută de Credit Europe Bank, care a intrat în proces de rebranding.

Instituția tocmai și-a notificat clienții cu privire la schimbările de imagine care urmează să fie puse în aplicare în perioada următoare. Conducerea a explicat ce se va întâmpla, care vor fi noutățile și a informat clienții cu privire la avantajele de care se vor bucura în cel mai scurt timp.

Astfel, conform informării oficiale, în cursul acestui an, Credit Europe Bank își va schimba numele în Nexent Bank. Noul nume, după cum punctează banca, este parte a unui proces mai amplu de modernizare și îmbunătățire a serviciilor bancare oferite de instituție și reflectă angajamentul acesteia de a fi o bancă orientată către nevoile clienților și aliniată la schimbările rapide din peisajul financiar-bancar de astăzi.

„De-a lungul anilor, Credit Europe Bank a oferit produse și servicii bancare ușor de folosit, sigure și accesibile, cu accent pe claritate și corectitudine. În urma procesului de rebranding, vom continua această tradiție, acum cu un nume și o identitate care se potrivesc mai bine cu serviciile noastre bancare modernizate și îmbunătățite”, au mai transmis reprezentanții viitoarei Nexent Bank.

Clienții nu trebuie să facă nicio schimbare

„Nu este necesară nicio acțiune din partea dumneavoastră. Conturile, cardurile, produsele de economii, facilitățile de credit și serviciile de afaceri rămân aceleași și vor continua să funcționeze fără întreruperi. Singura schimbare vizibilă va fi în ceea ce privește designul comunicărilor, confirmărilor și documentelor noastre.

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră:

acces continuu la servicii financiare fiabile, sigure și simple;

servicii dedicate din partea echipelor noastre locale, susținute de instrumente digitale intuitive, ușor de utilizat;

un singur brand pe toate piețele, care reflectă poziționarea internațională și obiectivele noastre pe termen lung”, a transmis banca.

Schimbările vor fi implementate pas cu pas, iar clienții vor fi informați de fiecare dată când va fi necesar

Conform celor precizate de reprezentanții băncii, clienții nu au motive de îngrijorare, fiindcă întregul proces va fi unul etapizat, bine structurat, ce se va desfășura în timp, iar de fiecare dată când va fi necesar aceștia vor primi toate informațiile de care au nevoie.

„La începutul acestui an, am finalizat cu succes fuziunea transfrontalieră cu banca-mamă. Cu acest pas, ne aliniem pe deplin rețelei noastre internaționale sub un nume unic. Ne menținem angajamentul de a oferi aceleași servicii de încredere, cu claritate reînnoită și orientare spre viitor.

Tranziția către noul nume, Nexent Bank, se va efectua treptat, începând cu lunile următoare, implementarea completă fiind așteptată spre jumătatea anului 2025. Pe măsură ce înaintăm în acest proces, vom reveni către dumneavoastră cu informații suplimentare. Pentru orice întrebări, nu ezitați să ne contactați în cadrul unităților noastre teritoriale sau să vizitați website-ul băncii, www.crediteurope.ro”, se mai arată în informarea oficială.