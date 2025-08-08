Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 17:31
de Badea Violeta

O mamă a doi copii a murit brusc după vacanța petrecută în Tunisia. Soțul ei încearcă cu disperare să afle ce s-a întâmplat

Vacanțe și turism
O mamă a doi copii a murit brusc după vacanța petrecută în Tunisia. Soțul ei încearcă cu disperare să afle ce s-a întâmplat
O femeie a murit subit la scurt timp dupa ce s-a intors dintr-o vacanta in Tunisia

Amanda Cugini, o femeie de 47 de ani din Cardiff, Marea Britanie, a murit fulgerător la doar câteva zile după o vacanță în Tunisia. Soțul ei, David, este devastat și încearcă din răsputeri să afle cauza tragediei. Moartea ei neașteptată a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate întreagă în șoc.

Amanda Cugini a murit brusc, la câteva zile după întoarcerea din Tunisia

Amanda Cugini, cunoscută de prieteni și familie ca Mandy, a decedat brusc pe 22 iulie, acasă, în pat, la doar câteva zile după ce s-a întors dintr-o vacanță în Tunisia.

Soțul ei, David Cugini, a încercat din răsputeri să o salveze, aplicând manevre de resuscitare până la sosirea ambulanței. Din păcate, femeia nu a mai putut fi salvată.

Vezi și:
Doliu la Bollywood. Celebra actriță Shefali Jariwala a murit la doar 42 de ani, în condiții suspecte

”Pentru o doamnă care avea o inimă de aur, era și puternică ca un taur. Mi-aș fi dorit doar să fi fost puțin mai puternică din punct de vedere medical.

Oamenii pot fi atât de iubitori, de grijulii, de radiați și de puternici – dar ceva s-a întâmplat”, a spus David, răpus de durere, potrivit dailymail.co.uk.

Moartea soției sale a fost un șoc total.

”Este un coșmar să încerci să afli ce s-a întâmplat. Ar putea dura luni de zile, mi-a spus medicul legist – este frustrant. Sunt încă în aceeași zi, ca și cum s-ar fi întâmplat acum câteva ore. Fiecare zi este acum aceeași zi pentru mine.”

”Vacanța din Tunisia a fost la un alt nivel”

Familia Cugini tocmai revenise din stațiunea Venus Beach din Tunisia. Era o vacanță dorită, un dar din partea lui David, după ani grei marcați de pierderi și greutăți. Amanda părea plină de energie, bucuroasă că își petrecuse timp de calitate cu familia.

”Vacanța din Tunisia a fost la un alt nivel. Uneori te poți simți trist la sfârșitul unei vacanțe pentru că părăsești paradisul, dar noi plecam plini de energie pentru că abia așteptam să ne întoarcem și să le povestim tuturor”, a mărturisit soțul ei.

Comunitatea s-a mobilizat pentru a sprijini familia

După vestea morții, comunitatea s-a mobilizat pentru a sprijini familia. Pe platforma GoFundMe au fost lansate campanii pentru a ajuta cu cheltuielile de înmormântare.

Mătușa Amandei, Julie, a declarat: ”A fost iubită de familie și de comunitatea noastră… vă amintiți de râsul ei contagios și de zâmbetul ei strălucitor care lumina camera.”

O altă prietenă apropiată, Mellisa Southam-Hayes, a scris: ”O cunosc pe Mandy de 16 ani… Din păcate, am pierdut-o pe Mandy pe neașteptate pe 21 iulie 2025. A decedat brusc acasă, cu familia în jur. Nimeni nu era pregătit pentru această pierdere imensă și sfâșietoare.”

David, copleșit de mesajele primite din partea celor care o cunoșteau pe Amanda, a încheiat: ”Mandy a fost totul pentru mine, ea a fost lumea mea – și e minunat să văd câți alții i-a influențat.”

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Pauzele de la stimulare continuă pot face „minuni” pentru creier, spun cercetătorii
Pauzele de la stimulare continuă pot face „minuni” pentru creier, spun cercetătorii
Denzel Washington revine în forță în filmul de pe Netflix „The Equalizer 3”. De ce trebuie să-l vezi acum, dacă l-ai ratat la cinema
Denzel Washington revine în forță în filmul de pe Netflix „The Equalizer 3”. De ce trebuie să-l vezi acum, dacă l-ai ratat la cinema
La ce să fii atent când angajezi un avocat. Sfaturi de la un antreprenor de succes: ”Eu n-am știut și m-a costat”
La ce să fii atent când angajezi un avocat. Sfaturi de la un antreprenor de succes: ”Eu n-am știut și m-a costat”
Producătorii seriei Blade Runner 2099 confirmă întârzierea: Când ar putea fi lansat serialul produs de Ridley Scott
Producătorii seriei Blade Runner 2099 confirmă întârzierea: Când ar putea fi lansat serialul produs de Ridley Scott
Probleme grave de securitate la aplicația TeaOnHer, alternativa controversată pentru bărbați a aplicației Tea
Probleme grave de securitate la aplicația TeaOnHer, alternativa controversată pentru bărbați a aplicației Tea
Trupa Paraziții s-a retras de la UNTOLD X. Cheloo a oferit primele explicații
Trupa Paraziții s-a retras de la UNTOLD X. Cheloo a oferit primele explicații
Sense8, serialul SF de pe Netflix pe care nu ar trebui să-l ratezi
Sense8, serialul SF de pe Netflix pe care nu ar trebui să-l ratezi
Care e diferența dintre cifre și numere. Foarte multe persoane le confundă
Care e diferența dintre cifre și numere. Foarte multe persoane le confundă
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei