O mamă a doi copii a murit brusc după vacanța petrecută în Tunisia. Soțul ei încearcă cu disperare să afle ce s-a întâmplat

Amanda Cugini, o femeie de 47 de ani din Cardiff, Marea Britanie, a murit fulgerător la doar câteva zile după o vacanță în Tunisia. Soțul ei, David, este devastat și încearcă din răsputeri să afle cauza tragediei. Moartea ei neașteptată a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate întreagă în șoc.

Amanda Cugini a murit brusc, la câteva zile după întoarcerea din Tunisia

Amanda Cugini, cunoscută de prieteni și familie ca Mandy, a decedat brusc pe 22 iulie, acasă, în pat, la doar câteva zile după ce s-a întors dintr-o vacanță în Tunisia.

Soțul ei, David Cugini, a încercat din răsputeri să o salveze, aplicând manevre de resuscitare până la sosirea ambulanței. Din păcate, femeia nu a mai putut fi salvată.

”Pentru o doamnă care avea o inimă de aur, era și puternică ca un taur. Mi-aș fi dorit doar să fi fost puțin mai puternică din punct de vedere medical. Oamenii pot fi atât de iubitori, de grijulii, de radiați și de puternici – dar ceva s-a întâmplat”, a spus David, răpus de durere, potrivit dailymail.co.uk.

Moartea soției sale a fost un șoc total.

”Este un coșmar să încerci să afli ce s-a întâmplat. Ar putea dura luni de zile, mi-a spus medicul legist – este frustrant. Sunt încă în aceeași zi, ca și cum s-ar fi întâmplat acum câteva ore. Fiecare zi este acum aceeași zi pentru mine.”

”Vacanța din Tunisia a fost la un alt nivel”

Familia Cugini tocmai revenise din stațiunea Venus Beach din Tunisia. Era o vacanță dorită, un dar din partea lui David, după ani grei marcați de pierderi și greutăți. Amanda părea plină de energie, bucuroasă că își petrecuse timp de calitate cu familia.

”Vacanța din Tunisia a fost la un alt nivel. Uneori te poți simți trist la sfârșitul unei vacanțe pentru că părăsești paradisul, dar noi plecam plini de energie pentru că abia așteptam să ne întoarcem și să le povestim tuturor”, a mărturisit soțul ei.

Comunitatea s-a mobilizat pentru a sprijini familia

După vestea morții, comunitatea s-a mobilizat pentru a sprijini familia. Pe platforma GoFundMe au fost lansate campanii pentru a ajuta cu cheltuielile de înmormântare.

Mătușa Amandei, Julie, a declarat: ”A fost iubită de familie și de comunitatea noastră… vă amintiți de râsul ei contagios și de zâmbetul ei strălucitor care lumina camera.”

O altă prietenă apropiată, Mellisa Southam-Hayes, a scris: ”O cunosc pe Mandy de 16 ani… Din păcate, am pierdut-o pe Mandy pe neașteptate pe 21 iulie 2025. A decedat brusc acasă, cu familia în jur. Nimeni nu era pregătit pentru această pierdere imensă și sfâșietoare.”

David, copleșit de mesajele primite din partea celor care o cunoșteau pe Amanda, a încheiat: ”Mandy a fost totul pentru mine, ea a fost lumea mea – și e minunat să văd câți alții i-a influențat.”