O jurnalistă CNN a dezvăluit care este cel mai neplăcut lucru în călătoriile cu Donald Trump. Stafful său este epuizat

Călătoriile internaționale ale fostului președinte american Donald Trump nu erau deloc obișnuite pentru echipa sa, potrivit relatărilor jurnaliștilor care l-au însoțit de-a lungul anilor. În timp ce majoritatea oficialilor profitau de zborurile lungi pentru a se odihni, fostul lider american părea să aibă un program complet diferit, care i-a extenuat pe cei din jurul său.

Kaitlan Collins, dezvăluiri despre viața la bordul Air Force One

Jurnalista Kaitlan Collins, corespondent-șef al Casei Albe pentru CNN, a povestit recent, în cadrul podcastului Trading Secrets al lui Jason Tartick, cum era să călătorești alături de Donald Trump în timpul mandatului său prezidențial. Ea a explicat că principalul inconvenient pentru echipa sa nu era ritmul de lucru sau presiunea politică, ci lipsa totală de somn din timpul deplasărilor internaționale.

„El nu doarme în aceste călătorii și, gen, mergi în Asia sau ceva de genul ăsta, și ăsta e singurul moment în care dormi înainte să pleci în această călătorie, dar Trump e mereu treaz și vorbește”, a declarat Collins.

Mai mult, potrivit jurnalistei, fostul președinte obișnuia să-i trezească pe membrii echipei sale dacă observase că adormiseră, doar pentru a discuta diferite subiecte. „Îi va pune să-i trezească pe angajați dacă dorm, pentru că vrea să vorbească cu ei”, a spus Collins în cadrul interviului.

„Ținuți captivi” pe Air Force One

În discuția cu Jason Tartick, Collins a amintit și un articol publicat în 2019, semnat împreună cu reporterul Kevin Liptak, care descria atmosfera de pe Air Force One în timpul administrației Trump. Cinci oficiali citați în acel material au caracterizat experiența ca fiind una „de captivitate”.

„Am avut o sursă care mi-a spus că nu vrei niciodată să fii la bordul Air Force One într-o călătorie, iar eu i-am spus: «De ce? Ai crede că ai vrea să fii pe axa puterii, aproape de Trump»”, a povestit Collins.

Conform relatărilor, angajații erau adesea treziți pentru a discuta cu fostul președinte despre întâlniri viitoare sau despre reacțiile din presă la declarațiile sale. În același timp, Trump prefera să urmărească ore întregi de emisiuni politice, mai ales de pe Fox News, canalele fiind schimbate integral la cererea sa.

Condiții dificile pentru personalul prezidențial

Raportul CNN menționa și detalii legate de confortul la bordul avionului prezidențial. În perioada respectivă, doar Donald Trump și soția sa, Melania, aveau acces la scaune extensibile în zona privată a aeronavei. Restul echipei era nevoită să se mulțumească cu canapele, scaune de birou sau, în unele cazuri, saltele de yoga aduse de acasă pentru a putea dormi pe podea.

Angajații au recunoscut că reușeau cu greu să adoarmă și că, de cele mai multe ori, se resemnau cu ideea că nu vor reuși să se odihnească deloc pe durata zborurilor lungi.

Un program de somn ieșit din comun

Obiceiurile de somn ale lui Donald Trump au fost adesea comentate de apropiați. În perioada petrecută la Casa Albă, fostul președinte dormea doar patru sau cinci ore pe noapte, uneori chiar mai puțin când se afla în deplasare.

Fostul procuror general Pam Bondi a vorbit și ea despre acest subiect într-un episod al podcastului The Katie Miller, difuzat pe 15 septembrie.

„Niciunul dintre noi nu poate ține pasul cu el; glumim mereu. Nu știu cum reușește. Adică, niciunul dintre noi nu știe când doarme”, a declarat Bondi, adăugând că Trump pare să funcționeze constant, fără pauze.

Vicepreședintele JD Vance a confirmat, de asemenea, că Trump îl contactează frecvent în miez de noapte sau dimineața devreme, lucru care îl face să se întrebe dacă fostul lider doarme vreodată cu adevărat.

Trump și filosofia „nu dormi mai mult decât trebuie”

Donald Trump a transformat lipsa somnului într-un adevărat avantaj competitiv, cel puțin din perspectiva sa. În cartea publicată în 2004, Gândește ca un miliardar, el mărturisea că se odihnește foarte puțin, considerând că acest lucru îi oferă un ritm superior celor din jur.

„Nu dormi mai mult decât trebuie”, scria Trump. „De obicei dorm cam patru ore pe noapte. Sunt în pat la ora 1 dimineața și mă trezesc să citesc ziarele la 5 dimineața. Asta e tot ce am nevoie și îmi oferă un avantaj competitiv.”

Această abordare pare să fi rămas neschimbată, iar cei care au călătorit cu el confirmă că fostul președinte continuă să își mențină același stil de viață alert, indiferent de fusul orar sau destinație.