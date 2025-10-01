O însoţitoare de zbor dezvăluie obiectul pe care îl are mereu la ea în călătorii. E banal, dar foarte util

Călătoriile frecvente în jurul lumii înseamnă, de multe ori, adaptare rapidă și pregătire pentru situații neprevăzute. Pentru o însoțitoare de zbor cu experiență de peste două decenii, lecțiile adunate de-a lungul drumurilor i-au arătat că există un singur obiect vestimentar și, mai ales, un set de lucruri simple, dar vitale, pe care nu le lasă niciodată acasă atunci când pornește la drum.

Experiența acumulată în 25 de ani de zboruri

Peta, însoțitoare de bord a companiei aeriene australiene Qantas, are o carieră de 25 de ani și o listă impresionantă de destinații vizitate. Nu s-a limitat la locuri turistice „tipice”, ci a ajuns inclusiv în Iran, Pakistan sau Mongolia. Din această experiență vastă, ea a învățat că o călătorie presupune mai mult decât bagaje ordonate: presupune siguranță personală și pregătire pentru imprevizibil.

„Trebuie să fiu pregătită pentru orice situație”, a mărturisit ea într-o discuție cu 9Travel.

Trusa medicală, nelipsită din bagaj

Deși poate părea banal, obiectul pe care Peta nu îl uită niciodată este o trusă medicală completă. Aceasta a salvat-o de mai multe ori, în contexte în care accesul la un medic sau la o farmacie era imposibil.

„Nu voi călători fără măcar un antibiotic general”, a spus ea.

Un exemplu concret a fost momentul în care s-a confruntat cu o infecție dentară gravă, într-o zonă unde nu exista niciun doctor în apropiere. În altă situație, în Uganda, a fost înțepată de o viespe pe față. „Mi-a explodat toată partea feței”, a povestit Peta, adăugând că umflătura s-a extins până în zona cefei. Cum se afla la o zi de drum de o farmacie, antihistaminicele din trusa personală i-au redus reacția severă.

Cum își pregătește trusa medicală

Peta afirmă că include mereu în bagaj antibiotice pentru situații grave, în special pentru infecții stomacale, dar și alte medicamente de primă necesitate. Pentru a le obține, discută întotdeauna cu medicul său înainte de fiecare plecare, deoarece în majoritatea țărilor antibioticele se eliberează doar pe bază de rețetă.

„Trebuie să vă autodiagnosticați și să vă autoadministrați”, explică ea, subliniind totuși importanța prudenței și a cunoașterii modului corect de utilizare a tratamentelor. În plus, atenționează asupra faptului că unele țări au restricții stricte privind introducerea anumitor medicamente, ceea ce poate pune probleme călătorilor.

Ce conține trusa de călătorie

Pe lângă antibiotice și antihistaminice, Peta își aprovizionează trusa medicală cu mai multe produse de bază: antiseptic Betadine, spray pentru dureri în gât, analgezice, tablete pentru răceală și gripă și bandaje. Toate aceste lucruri, aparent simple, i-au fost de un real ajutor în diverse colțuri ale lumii unde accesul la servicii medicale este redus sau chiar inexistent.