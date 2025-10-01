Ultima ora
Viza H-1B, între politică și inovație: cum talentele străine au transformat economia americană
01 oct. 2025 | 14:13
de Vieriu Ionut

O însoţitoare de zbor dezvăluie obiectul pe care îl are mereu la ea în călătorii. E banal, dar foarte util

UTILE
O însoţitoare de zbor dezvăluie obiectul pe care îl are mereu la ea în călătorii. E banal, dar foarte util
O însoțitoare de zbor cu 25 de ani experiență a dezvăluit obiectul banal care nu îi lipsește niciodată din bagaj

Călătoriile frecvente în jurul lumii înseamnă, de multe ori, adaptare rapidă și pregătire pentru situații neprevăzute. Pentru o însoțitoare de zbor cu experiență de peste două decenii, lecțiile adunate de-a lungul drumurilor i-au arătat că există un singur obiect vestimentar și, mai ales, un set de lucruri simple, dar vitale, pe care nu le lasă niciodată acasă atunci când pornește la drum.

Experiența acumulată în 25 de ani de zboruri

Peta, însoțitoare de bord a companiei aeriene australiene Qantas, are o carieră de 25 de ani și o listă impresionantă de destinații vizitate. Nu s-a limitat la locuri turistice „tipice”, ci a ajuns inclusiv în Iran, Pakistan sau Mongolia. Din această experiență vastă, ea a învățat că o călătorie presupune mai mult decât bagaje ordonate: presupune siguranță personală și pregătire pentru imprevizibil.

„Trebuie să fiu pregătită pentru orice situație”, a mărturisit ea într-o discuție cu 9Travel.

Trusa medicală, nelipsită din bagaj

Deși poate părea banal, obiectul pe care Peta nu îl uită niciodată este o trusă medicală completă. Aceasta a salvat-o de mai multe ori, în contexte în care accesul la un medic sau la o farmacie era imposibil.

Vezi și:
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
Inteligența artificială creează două antibiotice promițătoare împotriva gonoreei și bacteriei MRSA rezistente la antibiotice

„Nu voi călători fără măcar un antibiotic general”, a spus ea.

Un exemplu concret a fost momentul în care s-a confruntat cu o infecție dentară gravă, într-o zonă unde nu exista niciun doctor în apropiere. În altă situație, în Uganda, a fost înțepată de o viespe pe față. „Mi-a explodat toată partea feței”, a povestit Peta, adăugând că umflătura s-a extins până în zona cefei. Cum se afla la o zi de drum de o farmacie, antihistaminicele din trusa personală i-au redus reacția severă.

Cum își pregătește trusa medicală

Peta afirmă că include mereu în bagaj antibiotice pentru situații grave, în special pentru infecții stomacale, dar și alte medicamente de primă necesitate. Pentru a le obține, discută întotdeauna cu medicul său înainte de fiecare plecare, deoarece în majoritatea țărilor antibioticele se eliberează doar pe bază de rețetă.

„Trebuie să vă autodiagnosticați și să vă autoadministrați”, explică ea, subliniind totuși importanța prudenței și a cunoașterii modului corect de utilizare a tratamentelor. În plus, atenționează asupra faptului că unele țări au restricții stricte privind introducerea anumitor medicamente, ceea ce poate pune probleme călătorilor.

Ce conține trusa de călătorie

Pe lângă antibiotice și antihistaminice, Peta își aprovizionează trusa medicală cu mai multe produse de bază: antiseptic Betadine, spray pentru dureri în gât, analgezice, tablete pentru răceală și gripă și bandaje. Toate aceste lucruri, aparent simple, i-au fost de un real ajutor în diverse colțuri ale lumii unde accesul la servicii medicale este redus sau chiar inexistent.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Modelele de anvelope de iarnă de evitat, conform nemţilor de la ADAC. Au testat zeci de cauciucuri
Modelele de anvelope de iarnă de evitat, conform nemţilor de la ADAC. Au testat zeci de cauciucuri
Rusia ar urma să atace România și Polonia, dar să dea vina pe Ucraina. Institutul pentru Studiul Războiului, avertisment pentru europeni
Rusia ar urma să atace România și Polonia, dar să dea vina pe Ucraina. Institutul pentru Studiul Războiului, avertisment pentru europeni
Disney+ aduce thrillere, comedii și fotbal de top în octombrie 2025
Disney+ aduce thrillere, comedii și fotbal de top în octombrie 2025
Ghid de Cumpărare a unei Mașini Second-Hand în România folosind carVertical
Ghid de Cumpărare a unei Mașini Second-Hand în România folosind carVertical
Când va fi gata autostrada care va lega Portul Constanţa de vestul ţării. Marea Neagră va fi mai aproape de Europa Occidentală
Când va fi gata autostrada care va lega Portul Constanţa de vestul ţării. Marea Neagră va fi mai aproape de Europa Occidentală
Numele copilului în 10 secunde cu ChatGPT, dar unde rămâne emoția părinților în decizie
Numele copilului în 10 secunde cu ChatGPT, dar unde rămâne emoția părinților în decizie
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ioana Popescu, condusă pe ultimul drum. Motivul pentru care o femeie a dat-o pe jurnalistă cu ruj şi rimel, în biserică
Playtech Știri
Anda Adam şi Mara Bănică şi-au aruncat cuvinte grele. Cele două concurente „Asia Express” au răbufnit: „Cea mai perversă”
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...