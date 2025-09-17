O fetiță de cinci ani, mușcată de un lup într-o stațiune turistică din Halkidiki

Vacanțele la malul mării sunt, de obicei, asociate cu relaxare, joacă și momente liniștite alături de familie. Totuși, în Halkidiki, o stațiune renumită din nordul Greciei, un episod neașteptat a schimbat complet atmosfera. O fetiță de cinci ani s-a trezit atacată de un lup, în plină zi, pe o plajă frecventată de turiști, iar incidentul a pus pe jar autoritățile elene.

Cum s-a produs atacul

Incidentul s-a petrecut vineri, 12 septembrie, pe plaja Agios Nikolaos din Sithonia, Halkidiki. O turistă din Serbia a raportat că fiica ei, în vârstă de cinci ani, se juca atunci când un lup a apărut brusc și a atacat-o.

Animalul a mușcat copilul de spate și i-a provocat zgârieturi pe față, abdomen și picior. Micuța a fost transportată de urgență la un centru sanitar local, după care a fost transferată la spital. Din fericire, medicii au confirmat că fetița este acum în stare bună și a fost externată, după ce a primit îngrijirile necesare.

Reacția autorităților și a organizațiilor de mediu

Cazul a fost confirmat de Iason Bantios, purtător de cuvânt al organizației de mediu Kallisto, care a precizat că autoritățile încearcă în prezent să captureze lupul. ONG-ul, împreună cu Oficiul Silvic Polygyros, a instalat camere de filmat în jurul zonei unde a avut loc atacul, în încercarea de a localiza animalul.

Potrivit specialiștilor de la Kallisto, „ar fi vorba despre un lup tânăr care a dezvoltat un fel de familiaritate problematică cu oamenii, un lucru neobișnuit”. Tocmai această apropiere nefirească de oameni a ridicat suspiciuni și a determinat instituțiile să ia măsuri rapide pentru protecția turiștilor și a localnicilor.

Avertismente pentru locuitori

Pentru a preveni alte incidente, organizația de mediu le recomandă localnicilor să evite plimbările cu câini sau copii în anumite momente ale zilei.

„Le recomandăm locuitorilor din Neos Marmaras să evite plimbările cu câini sau copii după lăsarea întunericului și dimineața devreme”, a declarat Iason Bantios.

Avertismentul vine în contextul în care același animal ar fi fost observat și în urmă cu două săptămâni, când o locuitoare din Neos Marmaras s-a confruntat cu un lup ce a încercat să atace câinele ei.

Lupii și prezența lor în zonele populate

Deși pare un eveniment izolat, experții de mediu atrag atenția că lupii au început să apară din ce în ce mai des în apropierea zonelor locuite. În nordul Greciei există populații de lupi și șacali care trăiesc în munții din apropiere, însă au fost raportați și în alte regiuni.

Recent, lupi au fost reperați pe muntele Parnitha, lângă Atena, dar și în centrul Peloponezului. Această apropiere de orașe și sate îngrijorează autoritățile și a stârnit discuții despre o posibilă relocare. Totuși, specialiștii în conservarea naturii nu încurajează această soluție, considerând că ar putea destabiliza și mai mult ecosistemele.

Cauzele apariției animalelor sălbatice în zone turistice

Organizațiile de mediu explică faptul că schimbările climatice și modificările aduse de om habitatelor naturale sunt principalele motive pentru care animalele sălbatice ajung în căutare de hrană aproape de comunități.

Factorii care contribuie la acest fenomen includ:

deșertificarea zonelor rurale,

schimbarea utilizării terenurilor,

mutarea unităților de animale spre zone joase,

existența depozitelor de deșeuri neamenajate.

Astfel de condiții determină lupii să își părăsească teritoriile tradiționale și să caute hrană în apropierea oamenilor, ceea ce duce la incidente precum cel din Halkidiki.

Protejarea ecosistemelor și gestionarea corectă a interacțiunii dintre oameni și animale sălbatice sunt esențiale pentru a preveni astfel de evenimente în viitor.