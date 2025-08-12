O femeie pasionată de personalizări și inginerie a creat un Game Boy complet transparent. Cum a reușit să facă această operă de artă colecționabilă

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 08:28
de Iulia Kelt

Gaming
O femeie pasionată de personalizări și inginerie a creat un Game Boy complet transparent / Foto: Cool Spot Gaming

O femeie din Australia a creat un Game Boy Color complet transparent, inclusiv placa de bază, transformând consola clasică într-o piesă de artă pentru colecționari.

În comunitatea pasionaților de console retro, numele „Natalie the Nerd” este deja cunoscut pentru proiectele sale inovatoare de modificare și restaurare a dispozitivelor Nintendo Game Boy, scrie The Verge.

Autodidactă în inginerie inversă și design de plăci de circuite, Natalie și-a folosit experiența pentru a realiza probabil cea mai spectaculoasă construcție din cariera sa: un Game Boy Color complet transparent, cu o placă de bază realizată din plastic clar.

Această placă de bază nu este un simplu element decorativ. Natalie a proiectat-o și produs-o de la zero, integrând toate componentele necesare pentru ca dispozitivul să fie complet funcțional. Rezultatul este o consolă portabilă în care fiecare traseu de cupru poate fi văzut cu ochiul liber, creând un efect vizual impresionant.

O piesă de colecție mai mult decât un gadget

De-a lungul timpului, Natalie a impresionat comunitatea modderilor cu lucrări impecabile, însă această construcție depășește nivelul unui simplu „mod” curat.

Colegii și fanii au descris dispozitivul ca pe o adevărată operă de artă, demnă de a fi expusă într-un muzeu al istoriei jocurilor video.

Game Boy-ul transparent are toate componentele, inclusiv slotul pentru cartuș, realizate din materiale translucide, cu excepția chip-urilor, porturilor și rotițelor de reglaj, care păstrează aspectul clasic. Designul lasă să se vadă nu doar placa, ci și structura internă a consolei, transformând fiecare detaliu într-un element estetic.

Natalie însăși recunoaște că acest model nu este potrivit pentru utilizare zilnică. „Da, nu este deloc practic, e doar o lucrare artistică, sincer”, a scris ea, răspunzând unui comentariu pe rețelele sociale. Fragilitatea materialelor transparente îl face mai degrabă un obiect de colecție decât o consolă de jocuri destinată sesiunilor îndelungate.

O femeie pasionată de personalizări și inginerie a creat un Game Boy complet transparent

O femeie pasionată de personalizări și inginerie a creat un Game Boy complet transparent / Foto: Natalie the Nerd (X)

Din pasiune pentru modificări personalizate și conservarea retro-gamingului

Stabilită în Australia, Natalie nu se limitează doar la proiecte unicat. Ea vinde kituri de iluminare RGB și alte componente aftermarket pentru modificarea Game Boy-urilor și oferă servicii de reparații pentru colecționari și pasionați. Activitatea sa este susținută și prin platforme precum Ko-fi, unde fanii îi pot contribui la proiecte viitoare.

Acest Game Boy Color transparent este un exemplu de cum pasiunea pentru tehnologie retro și creativitatea pot transforma un dispozitiv de divertisment într-o piesă de design.

Deși inutilizabil în mod practic, proiectul reușește să îmbine nostalgia anilor ’90 cu estetica modernă, aducând un omagiu epocii de aur a jocurilor portabile.

Realizarea lui Natalie demonstrează, de altfel, că modding-ul poate depăși zona funcțională, intrând în sfera artei tehnologice, unde frumusețea circuitelor și a componentelor este pusă în prim-plan, nu ascunsă în spatele carcasei.

