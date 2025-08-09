Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 14:49
de Daoud Andra

O femeie din Cluj a comandat un televizor și se aștepta să îi fie livrat în locuință. Problema întâlnită odată ce au venit curierii: ”L-au desfăcut. Așa e procedura”

Social
O femeie din Cluj a comandat un televizor și se aștepta să îi fie livrat în locuință. Problema întâlnită odată ce au venit curierii: ”L-au desfăcut. Așa e procedura”
FOTO: colaj Playtech.ro

Un incident mai puțin obișnuit, dar cu ecouri aprinse în mediul online, a avut loc recent la Cluj, după ce o clientă a comandat un televizor OLED cu livrare la domiciliu. Femeia, convinsă că produsul îi va fi adus și pus în locuință, s-a trezit în fața unei situații neașteptate și tensionate, chiar pe holul blocului.

Incident cu angajații de la firma de curierat

În ziua livrării, curierii au ajuns la adresa specificată în comandă, dar au refuzat să treacă pragul apartamentului. Motivația lor a fost una simplă și repetată cu insistență: „așa e procedura”. Potrivit explicațiilor oferite de aceștia, politica firmei de curierat nu le permite să intre în locuința clientului, nici măcar atunci când există acordul explicit al acestuia.

„I-am rugat să îl treacă măcar peste pragul ușii, în holul de acces al apartamentului, și să am produsele în interiorul locuinței pentru a putea pleca de acasă. Au refuzat categoric și le-au lăsat în fața ușii”, a povestit femeia, vizibil iritată de întreaga experiență, pe rețelele de socializare.

Discuția a degenerat rapid. Clienta a încercat să le explice că, în lipsa unei persoane care să o ajute, îi va fi imposibil să mute singură un televizor de mari dimensiuni. Curierii au rămas însă fermi pe poziții, invocând documentul de livrare AWB, care, potrivit procedurilor, le impune să lase produsul doar la adresa înscrisă, fără a depăși pragul.

Situația a luat o turnură și mai neobișnuită când, în loc să lase coletul intact, curierii au început să desfacă ambalajul chiar pe holul blocului. Televizorul a rămas în fața ușii, scos din cutie, urmând ca proprietara să se descurce singură cu transportul în interior și cu instalarea.

„Înțeleg procedura pentru care e discutabil accesul în locuință și implică acordul explicit. Dar nu vi se pare că încurajează șpaga?”, a adăugat femeia, sugerând că astfel de reguli rigide ar putea încuraja practici incorecte.

Părerile au fost împărțite în mediul online

Cazul a ajuns rapid pe rețelele de socializare, unde a generat sute de reacții și dezbateri aprinse. Mulți internauți au criticat lipsa de flexibilitate a curierilor, subliniind că pentru produse voluminoase sau fragile ar trebui găsite soluții personalizate. „E absurd să plătești un produs scump și să nu ți se livreze cum trebuie”, a comentat un utilizator.

Pe de altă parte, au existat și voci care au apărat poziția curierilor, argumentând că astfel de reguli au fost introduse după plângeri privind dispariția unor obiecte din casele clienților sau deteriorarea unor bunuri, cum ar fi zgârierea parchetului.

Incidentul ridică însă întrebări mai mari despre politicile companiilor de livrare. Procedurile stricte, menite să protejeze atât angajații, cât și clienții, pot duce uneori la situații absurde, în care experiența de cumpărare este afectată. În cazul de față, problema nu a fost doar livrarea „până la ușă”, ci modul în care s-a făcut predarea unui produs valoros, ce necesită manipulare atentă.

Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
Recomandări
Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Rujeola revine în România. Medicul Ciuhodaru îi sfătuiește pe părinți sa fie atenți la orice schimbare: „Tipic pentru rujeolă”
Rujeola revine în România. Medicul Ciuhodaru îi sfătuiește pe părinți sa fie atenți la orice schimbare: „Tipic pentru rujeolă”
Un român din Constanța a cumpărat un apartament într-un bloc nou, iar când s-a mutat a început să audă zgomote deranjante din subsol şi garaj. A cerut ajutorul specialiştilor, ce se poate face legal
Un român din Constanța a cumpărat un apartament într-un bloc nou, iar când s-a mutat a început să audă zgomote deranjante din subsol şi garaj. A cerut ajutorul specialiştilor, ce se poate face legal
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, nu se ştie încă ce a cauzat accidentul. Update
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, nu se ştie încă ce a cauzat accidentul. Update
Satul cu 1.000 de pivnițe, unic în România. Sălacea este un colț de istorie rar întâlnit în România
Satul cu 1.000 de pivnițe, unic în România. Sălacea este un colț de istorie rar întâlnit în România
Pacienții neasigurați care vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, fără plata contribuției la sănătate. Măsura vizează zeci de mii de români
Pacienții neasigurați care vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, fără plata contribuției la sănătate. Măsura vizează zeci de mii de români
Tot mai multe cupluri folosesc inteligența artificială pentru pregătirea nunții, dar nu recunosc asta
Tot mai multe cupluri folosesc inteligența artificială pentru pregătirea nunții, dar nu recunosc asta
Summer Well 2025. Momentul care i-a cucerit pe spectatori în prima seară: „Felicitări”. Un detaliu i-a nemulțumit, însă
Summer Well 2025. Momentul care i-a cucerit pe spectatori în prima seară: „Felicitări”. Un detaliu i-a nemulțumit, însă
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Patru zodii sunt la răscruce de drumuri. După Luna plină le așteaptă 20 de ani de noroc și abundență
Playtech Știri
Momentul amuzant în care Emmanuel Macron pare cucerit de Kate Middleton. Preşedintele Franţei a uitat că este fotografiat
Playtech Știri
Horoscopul runelor pentru weekendul 9-10 august 2025. Ce mesaj primește fiecare zodie
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei