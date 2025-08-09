O femeie din Cluj a comandat un televizor și se aștepta să îi fie livrat în locuință. Problema întâlnită odată ce au venit curierii: ”L-au desfăcut. Așa e procedura”

Un incident mai puțin obișnuit, dar cu ecouri aprinse în mediul online, a avut loc recent la Cluj, după ce o clientă a comandat un televizor OLED cu livrare la domiciliu. Femeia, convinsă că produsul îi va fi adus și pus în locuință, s-a trezit în fața unei situații neașteptate și tensionate, chiar pe holul blocului.

Incident cu angajații de la firma de curierat

În ziua livrării, curierii au ajuns la adresa specificată în comandă, dar au refuzat să treacă pragul apartamentului. Motivația lor a fost una simplă și repetată cu insistență: „așa e procedura”. Potrivit explicațiilor oferite de aceștia, politica firmei de curierat nu le permite să intre în locuința clientului, nici măcar atunci când există acordul explicit al acestuia.

„I-am rugat să îl treacă măcar peste pragul ușii, în holul de acces al apartamentului, și să am produsele în interiorul locuinței pentru a putea pleca de acasă. Au refuzat categoric și le-au lăsat în fața ușii”, a povestit femeia, vizibil iritată de întreaga experiență, pe rețelele de socializare.

Discuția a degenerat rapid. Clienta a încercat să le explice că, în lipsa unei persoane care să o ajute, îi va fi imposibil să mute singură un televizor de mari dimensiuni. Curierii au rămas însă fermi pe poziții, invocând documentul de livrare AWB, care, potrivit procedurilor, le impune să lase produsul doar la adresa înscrisă, fără a depăși pragul.

Situația a luat o turnură și mai neobișnuită când, în loc să lase coletul intact, curierii au început să desfacă ambalajul chiar pe holul blocului. Televizorul a rămas în fața ușii, scos din cutie, urmând ca proprietara să se descurce singură cu transportul în interior și cu instalarea.

„Înțeleg procedura pentru care e discutabil accesul în locuință și implică acordul explicit. Dar nu vi se pare că încurajează șpaga?”, a adăugat femeia, sugerând că astfel de reguli rigide ar putea încuraja practici incorecte.

Părerile au fost împărțite în mediul online

Cazul a ajuns rapid pe rețelele de socializare, unde a generat sute de reacții și dezbateri aprinse. Mulți internauți au criticat lipsa de flexibilitate a curierilor, subliniind că pentru produse voluminoase sau fragile ar trebui găsite soluții personalizate. „E absurd să plătești un produs scump și să nu ți se livreze cum trebuie”, a comentat un utilizator.

Pe de altă parte, au existat și voci care au apărat poziția curierilor, argumentând că astfel de reguli au fost introduse după plângeri privind dispariția unor obiecte din casele clienților sau deteriorarea unor bunuri, cum ar fi zgârierea parchetului.

Incidentul ridică însă întrebări mai mari despre politicile companiilor de livrare. Procedurile stricte, menite să protejeze atât angajații, cât și clienții, pot duce uneori la situații absurde, în care experiența de cumpărare este afectată. În cazul de față, problema nu a fost doar livrarea „până la ușă”, ci modul în care s-a făcut predarea unui produs valoros, ce necesită manipulare atentă.