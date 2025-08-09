O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul

Un atac șocant a avut loc în plină zi, pe o stradă din București. O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată de patru ori de un bărbat pe care nu îl mai văzuse niciodată, sub privirile indiferente ale trecătorilor. Grav rănită, victima a fost nevoită să sune singură la 112, în timp ce cei din jur au trecut nepăsători. După cinci ore de căutări, polițiștii au reușit să îl prindă pe agresor și l-au reținut pentru 24 de ore.

Cine este bărbatul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în București?

Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a ieșit încătușat din secția de poliție după ore întregi de audieri. Oficial, nu are probleme psihice, însă are un trecut infracțional bogat — tentativă de viol, tâlhărie și agresiune sexuală.

Incidentul a avut loc la ora 10:00, într-un moment în care pe stradă se aflau mulți oameni. Femeia se îndrepta spre serviciu și mai avea doar câteva zeci de metri până la stația de metrou. Agresorul a ajuns-o din urmă și a atacat-o fără avertisment, înjunghiind-o de mai multe ori, apoi a fugit. După ce a lăsat-o la pământ, a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi aflat la câțiva pași și a coborât la metrou, amestecându-se printre ceilalți călători.

Femeia a rămas agonizând pe trotuar. Nimeni nu s-a oprit să o ajute.

„Era extrem de șocată, în primul rând de atitudinea celor din jur. Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit cu absolut nimic. Nu s-au oprit nici măcar să solicite sprijin la 112. A fost nevoită singură să sune la ambulanță”, a declarat reprezentantul spitalului, Fiorella Mitoiu.

Luptă pentru viață pentru femeie

Victima a fost transportată de urgență la spital, iar medicii spun că a scăpat ca prin minune.

„A fost adusă în UPU cu multiple plăgi înjunghiate, atât la nivelul capului, cât și în regiunea cervicală posterioară, torace anterior și posterior”, a mai precizat Fiorella Mitoiu.

La audieri, bărbatul a recunoscut că nu o cunoștea pe femeie, însă nu a putut explica motivul atacului.