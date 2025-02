O femeie din Australia a decis să renunțe la bani în urmă cu 10 ani. A renunțat la job, și-a închis toate conturile și trăiește doar din troc. Spune că este mult mai fericită acum

Într-o lume dominată de bani și consum, Jo Nemeth, o femeie din Australia, a ales un drum radical diferit. Acum 10 ani, a renunțat la locul de muncă, și-a închis toate conturile bancare și a decis să trăiască fără bani. În ciuda scepticismului celor din jur, Jo susține că această alegere i-a adus o viață mai împlinită și mai fericită.

Momentul decisiv în care a renunțat la bani

În 2015, Jo avea 46 de ani, o carieră stabilă și un partener iubitor, dar și-a dat seama că nu era fericită. Se simțea copleșită de impactul negativ al economiei asupra mediului și asupra celor mai puțin privilegiați. Apoi, a citit o carte despre oameni care trăiesc în afara sistemului monetar, iar această idee i s-a părut revelatoare. Așa că a luat decizia curajoasă de a-și dona ultimii bani fiicei sale și de a închide toate conturile bancare.

Primul pas a fost să-și facă o listă cu lucrurile de care avea cu adevărat nevoie. „Lista era surprinzător de scurtă”, spune Jo. „Aveam deja ustensile de bucătărie, haine și lucrurile esențiale pentru trai. Apoi am început să găsesc soluții pentru a-mi îndeplini nevoile fără a folosi bani.”

Jo s-a mutat la o fermă a unui prieten, unde și-a construit o mică locuință din materiale reciclate. A început să cultive legume, să facă troc cu prietenii și să participe la economia cadourilor – un sistem în care oamenii oferă fără a aștepta nimic în schimb.

Alimentele nu au fost niciodată o problemă majoră. Cultiva ceea ce avea nevoie, primea produse în dar și folosea mâncare pe care alții o aruncau. „Oamenii au în cămară atât de multe lucruri pe care nu le folosesc niciodată”, explică ea. „Iar prietenii mei știau că de ziua mea sau de Crăciun îmi pot oferi un sac de orez sau lapte praf în loc de cadouri inutile”, a povestit femeia, potrivit The Guardian.

Un Crăciun atipic, dar plin de semnificație

Primul Crăciun fără bani a fost o experiență profundă pentru Jo și prietena ei, Sharon Brodie. Sharon tocmai își pierduse soțul și nu voia să participe la agitația sărbătorilor. Atunci, Jo a venit cu o idee inedită: să meargă împreună la recuperat alimente aruncate de magazine. „A fost o revelație să vedem câte produse perfect bune sunt aruncate”, își amintește Sharon. „Am găsit mâncare pentru un adevărat festin de Crăciun și flori superbe, pe care le-am pus prin casă. A fost ca un dar de la soțul meu.”

Astăzi, Jo locuiește într-o casă împărțită cu mai multe generații: Sharon, partenerul ei, fiica lui Jo, Amy, împreună cu soțul și copiii lor. În loc de chirie, Jo contribuie prin muncă: gătește, face curățenie, îngrijește grădina și produce diverse lucruri utile, cum ar fi săpunuri și produse de curățenie.

„Dacă am calcula valoarea muncii lui Jo, probabil că oferă mai mult decât ar costa o chirie”, spune Amy. „Dar viața ei înseamnă mult mai mult decât renunțarea la bani. Ne face să fim mai conștienți de impactul pe care îl avem asupra lumii.”

Deși nu are o sursă de venit, Jo nu se simte vulnerabilă. „În trecut, când aveam un salariu, mă simțeam mai puțin sigură decât acum. Adevărata siguranță vine din comunitate, din ajutorul reciproc. Am timp să ajut prieteni bolnavi, să am grijă de copii, să contribui la bunăstarea celor din jur”, mai spune ea.

Provocări și soluții creative

Desigur, viața fără bani vine cu provocări. Când a avut nevoie de tratament stomatologic, Jo a trebuit să găsească o soluție. Așa că a organizat ateliere în care a predat cum să faci tofu și oțet din mere, iar în schimb a primit donații pentru tratament. „Nu sunt împotriva banilor, dar vreau să-i folosesc într-un mod care se aliniază cu valorile mele.”

Jo nu deține un telefon mobil cu abonament, dar folosește internetul prin rețeaua casei pentru a ține legătura cu lumea. Nu are mașină, ci se deplasează cu bicicleta, pe jos sau făcând autostopul. Acum, lucrează la renovarea unei căsuțe mici din curte, unde vrea să trăiască fără electricitate, doar cu lumina naturală și cu resursele naturii.