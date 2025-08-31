Ultima ora
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
FOTO: Facebook/Burning Man Project

Un moment neașteptat și emoționant a avut loc la celebrul festival Burning Man din deșertul Nevada: o participantă a născut într-o rulotă, fără să știe până atunci că este însărcinată. Povestea Kaylei Thompson și a soțului său, Kasey, a atras atenția presei internaționale și a devenit una dintre cele mai discutate întâmplări ale ediției din acest an.

Femeia a născut o fetiță, în timp ce era la festival

Conform relatărilor NBC News, pe 27 august, Kayla a adus pe lume o fetiță de 1,6 kilograme chiar în baia rulotei, asistată de alți participanți la festival. Printre cei care au intervenit s-au aflat un medic pediatru, o asistentă specializată în neonatologie și un obstetrician-ginecolog, aflați întâmplător la eveniment.

Kayla a povestit pentru The New York Times cum a decurs totul: se afla întinsă în pat cu soțul ei, când a început să simtă dureri intense, pe care nu le putea explica. „Minute mai târziu nășteam în baia rulotei”, a declarat ea, subliniind că nu avusese niciun semn anterior de sarcină și nici nu părea să fie însărcinată.

Intervenția rapidă a participanților cu pregătire medicală a fost crucială pentru siguranța mamei și a copilului. Nașterea a avut loc într-un spațiu improvizat, într-un context deloc obișnuit – un festival cunoscut pentru arta nonconformistă, comunitate și condiții dure de deșert. Cu toate acestea, solidaritatea oamenilor din jur a făcut posibil ca fetița să vină pe lume în siguranță.

Bebelușul a fost preluat cu elicopterul

După naștere, echipele medicale de la Burning Man au preluat cazul. Mama și nou-născutul au fost transferați la un spital din Reno, Nevada. Din cauza lipsei de locuri disponibile în elicopterul de urgență, doar copilul a fost transportat pe calea aerului, în timp ce Kayla a fost dusă cu ambulanța. Situația a fost dificilă pentru tatăl copilului, care a mărturisit: „A fost cea mai grea decizie din viața mea, să aleg dacă merg cu copilul sau cu soția”, a spus Kasey Thompson.

Evenimentul a stârnit un val de reacții emoționante atât printre participanți, cât și din partea organizatorilor. Reprezentanții Burning Man Project au transmis un mesaj special familiei: „În mijlocul vântului, al căldurii și al furtunilor, ei au adus pe lume o nouă viață. Dintre toate lucrurile pe care le sărbătorim la Burning Man, nașterea, conexiunea, transformarea și bucuria sunt cele mai dragi inimilor noastre.”

Festivalul Burning Man este unul dintre cele mai cunoscute și neconvenționale evenimente culturale din lume. El are loc anual, la sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie, în deșertul Black Rock din Nevada (SUA). Este mai mult decât un festival de muzică sau artă – este o comunitate temporară construită de zeci de mii de participanți care se adună pentru a celebra creativitatea, libertatea de exprimare și spiritul colectiv.

