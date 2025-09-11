O femeie a ajuns la spital după ce a consumat zilnic praf de înălbitor „de plăcere”. Cum a ajuns în situația aceasta, explicația medicilor

Ultima ora
ȘTIINȚĂ
Un caz medical neobișnuit a atras atenția comunității științifice: o femeie de 36 de ani din Michigan, SUA, a ajuns la spital după ce a mărturisit că simțea nevoia să guste zilnic praf de înălbitor.

Analizele au arătat că în spatele comportamentului bizar se ascundea o boală autoimună severă, anemia pernicioasă, cauzată de un deficit major de vitamina B12.

Ce simptome avea femeia și diagnosticul surprinzător pe care l-a primit

Pacienta s-a prezentat la camera de gardă acuzând dificultăți de respirație, dureri abdominale și oboseală intensă.

Istoricul ei medical era deja complicat, incluzând obezitate, apnee în somn, deficiențe nutritive și tulburări psihice precum anxietate, depresie și stres post-traumatic, scrie Live Science.

În trecut fusese internată de două ori pentru episoade psihiatrice, însă tratamentele administrate păreau să fi stabilizat situația.

La internare, medicii au descoperit valori scăzute ale hemoglobinei și trombocitelor, indicând o formă de anemie severă.

Inima prezenta, de asemenea, semne de mărire, un efect compensator pentru lipsa oxigenului transportat de sânge.

Testele suplimentare au arătat că nivelul vitaminei B12 era extrem de redus, în timp ce fierul și acidul folic se aflau în limite normale.

Prezența anticorpilor specifici a confirmat diagnosticul de anemie pernicioasă, o afecțiune autoimună în care organismul atacă celulele stomacului responsabile de absorbția vitaminei B12.

Deficiența prelungită de B12 nu afectează doar producția de celule roșii sănătoase, ci poate provoca și tulburări cognitive sau comportamentale.

În acest caz, pacienta a dezvoltat un tip rar de pica, o tulburare caracterizată prin consumul compulsiv de substanțe nealimentare, manifestată prin dorința de a gusta înălbitor sub formă de pulbere.

Schemele de tratament recomandate, dar și cum s-a terminat povestea

În spital, femeia a primit transfuzii de sânge și a fost monitorizată atent în secția de terapie intensivă, pentru a stabiliza funcțiile vitale și a reduce presiunea asupra inimii.

Ulterior, medicii i-au prescris suplimente de vitamina B12 și tratament pentru reducerea acidității gastrice. I s-a recomandat și o endoscopie, pentru a verifica prezența gastritei.

Specialiștii au subliniat că anemia pernicioasă are nevoie suplimentare pe viață cu vitamina B12, pentru a corecta atât tulburările hematologice, cât și manifestările psihiatrice.

Din păcate, pacienta nu s-a mai prezentat la controalele ulterioare, iar medicii nu știu dacă a continuat tratamentul.

Cazul este considerat unic, întrucât legătura dintre pica și deficiențele nutritive a fost observată în special în lipsa fierului sau zincului.

Aici însă, comportamentul a fost asociat direct cu un deficit sever de vitamina B12. Medicii au descris situația drept „prima de acest fel”, subliniind importanța colaborării între psihiatrie și medicină internă pentru diagnosticarea corectă a unor simptome atipice.

Concluzia experților este că modificările de comportament neobișnuite, precum pofta de a gusta substanțe toxice, nu trebuie atribuite exclusiv unor tulburări psihice.

Ele pot semnala boli ascunse și pot oferi indicii prețioase pentru identificarea unor afecțiuni grave, dar tratabile, cum este anemia pernicioasă.

