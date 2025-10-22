O familie de români, acuzată că a luat şase maşini gratis din Norvegia. Cum au păcălit cei trei membri autorităţile să le dea SUV-urile

O familie de români stabilită în Austria este vizată într-o anchetă de fraudă internaţională în urma căreia ar fi obţinut şase autoturisme SUV de lux din Norvegia fără a plăti contravaloarea reală a acestora. Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 150.000 de euro.

Totul a ieşit la iveală la începutul lunii octombrie, când autorităţile austriece din Graz au oprit pentru un control de rutină un autoturism cu numere norvegiene, condus de o femeie de origine română. Verificările au arătat că vehiculul figura ca fiind furat în Norvegia. Această constatare a declanşat o anchetă care a scos la iveală că în aceeaşi parcare subterană din Graz erau încă cinci maşini norvegiene de tip SUV.

Cum au păcălit autorităţile

Potrivit anchetatorilor, familia, compusă din tată (56 de ani), mamă (51) şi fiica lor (22), ar fi folosit o metodă de tip “cumpărare simulată”. Celor care vindeau maşinile li s-a prezentat aparent o tranzacţie legală, prin intermediul unor contracte şi documente care atestau o capacitate financiară falsă. În realitate, plata nu s-a efectuat, iar vehiculele au fost transportate rapid în Austria şi ascunse într-o parcare. În Norvegia, vehiculele erau înregistrate ca fiind furate sau cu origini dubioase.

Autorităţile norvegiene, austriece şi intermediarii internaţionali colaborează prin intermediul sistemelor de alertă şi a reţelelor Interpol pentru recuperarea vehiculelor şi tragerea la răspundere a celor implicaţi. În paralel, cei trei membrii ai familiei româneşti sunt acuzaţi de fraudă gravă şi încălcarea legislaţiei privind străinii, iar procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora.

Pe lângă recuperarea vehiculelor care urmează să fie returnate Norvegiei, anchetatorii încearcă să identifice întreaga reţea care a facilitat acest tip de operaţiuni, inclusiv firme de transport, companii implicate în “leasing” fictiv şi intermediari de documente false.

Cazul scoate în evidenţă vulnerabilităţile în sistemele de tranzacţionare auto transfrontalieră, dar şi complexitatea infracţiunilor organizate ce implică fraudă cu vehicule second-hand. Pentru autorităţile române, austriece şi norvegiene, este un semnal clar că este nevoie de verificări mai stricte şi cooperare sporită în vederea prevenirii şi destructurării acestor reţele.

Cazul este încă în curs de investigare, iar familia acuzată va trebui să răspundă în faţa legii pentru modul în care ar fi obţinut, prin metode frauduloase, vehicule de lux evaluate la sute de mii de euro.