O elevă de 8 ani a fost rănită după ce poarta terenului de fotbal al școlii s-a prăbușit. Mai mulți copii se urcaseră pe ea în momentul accidentului

Un incident nefericit a avut loc luni, pe data de 13 octombrie, la Școala Generală Bumbești Jiu, județul Gorj, când poarta de acces a terenului de fotbal s-a prăbușit, rănind o elevă de 8 ani. Se pare că mai mulți copii s-au urcat pe ea în timpul pauzei, iar balamalele acesteia au cedat, provocând accidentul.

Cum s-a produs accidentul de la școala din Bumbești Jiu

Potrivit polițiștilor de la Poliția Orașului Bumbești Jiu, incidentul s-a produs în timpul pauzei dintre ore, când o elevă în vârstă de 8 ani a fost rănită de poarta de acces a terenului de fotbal din curtea școlii.

”Din cercetările efectuate de poliţişti la faţa locului, a reieşit faptul că, în timp ce se aflau la pauza dintre ore, mai mulţi elevi s-ar fi urcat pe poarta de acces a terenului de fotbal din incinta şcolii, moment în care balamalele de susţinere au cedat, iar în cădere, poarta ar fi atins-o şi dezechilibrat-o pe eleva de 8 ani, aceasta căzând pe sol.”, au transmis autoritățile.

Accidentul a avut loc extrem de rapid, iar copilul a fost dezechilibrat de poartă înainte de a cădea pe sol, suferind o escoriație la nivelul antebrațului stâng, relatează cei de la news.ro.

Ce îngrijiri medicale a primit eleva rănită

Imediat după incident, minora a fost transportată la cabinetul medical al școlii pentru a i se acorda îngrijiri de primă urgență. Potrivit sursei citate mai sus, rana suferită a fost minoră, constând într-o escoriație la antebrațul stâng, dar personalul medical a tratat situația cu seriozitate.

Intervenția promptă a prevenit agravarea stării elevei și a permis monitorizarea atentă a stării sale de sănătate, până la eventuale evaluări suplimentare.

Ce măsuri au luat autoritățile după incident

Ca urmare a incidentului petrecut la Școala Generală Bumbești Jiu, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Urmează să fie stabilite circumstanțele exacte ale accidentului, precum și eventualele responsabilități privind supravegherea elevilor și măsurile necesare pentru prevenirea unor situații similare.