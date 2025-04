O duc mai bine patronii români? A scăzut numărul firmelor dizolvate! Cifre oficiale de la ONRC

Conform cifrelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), mediul privat autohton asistă la o scădere a numărului firmelor dizolvate.

Concret, dacă ne raportăm doar la prima lună a acestui an , constatăm că numărul firmelor dizolvate a scăzut cu 8,73%, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În ianuarie 2025 avem 3.564 de societăți dizolvate, iar în ianuarie 2024 aveam 3.905.

Bucureștiul, campion la firme dizolvate

Ca de obicei, capitala ocupă primul loc în clasamentul dizolvarilor. Aici avem 617 de care au ajuns în această situație , dar vestea bună este că cifra se află pe o linie descendentă . Astfel, numărul firmelor dizolvate din București la începutul anului curent în scădere cu 22,88% față de ianuarie 2024. de obicei,primul locclasamentul dizolvarilor. Aici avem 617 de firme au, dar vesteaestepe o linie. Astfel,firmelor dizolvateanului curent în scădere cu 22,88% față de ianuarie 2024.

număr mare de dizolvări s-a consemnat și în plus 6,06%), Constanța (165, minus 26,99%), Iași (152, plus 1,33%), Timiș (145, plus 0,69%), Ilfov (145, minus 28,57%) și Prahova (133, plus 7,26%). Undes-a consemnat Cluj (175,6,06%), Constanța (165, minus 26,99%), Iași (152, plus 1,33%), Timiș (145, plus 0,69%), Ilfov (145, minus 28,57%) și Prahova (133, plus 7,26%).

Totuși , au fost și județe din țară în care numărul dizolvarilor a fost foarte scăzut . Ca exemplu avem județele: Maramureș ( plus 70,31), Caraș-Severin (plus 57,89%) și Alba (plus 55,56%).

Comerțul, fruntaș la dizolvări de firme în ianuarie 2025, dar în scădere față de anul trecut

Cel mai afectat domeniu de activitate în prima lună a anului 2025 a fost comerțul cu ridicată și cu amănuntul, al ături de reparațiile auto și moto, unde s-au înregistrat 930 de dizolvări de firme la nivel național. Chiar și așa, numărul este în scădere cu aproape 19% față de aceeași perioadă a anului trecut.