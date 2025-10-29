O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze. Autorităţile i-au dat 15 zile să demoleze construcţia

Un caz șocant a fost descoperit în comuna Florești, județul Cluj, unde o femeie și-a închis balconul, ”capturând” în interior conducta de gaze a blocului. Situația a stârnit panică printre vecini, mai ales după tragedia recentă din București, când o explozie a distrus mai multe apartamente. Autoritățile au intervenit și au impus proprietarei un termen de 15 zile pentru a demola construcția ilegală.

O clujeancă a transformat balconul în spațiu închis, dar a uitat de țeava de gaze

Conducta de gaze a unui bloc din Florești traversează direct balconul unei locuințe, care a fost ulterior închis cu geamuri și termopan. În mod normal, astfel de instalații trebuie amplasate în spații aerisite, accesibile și ușor de verificat.

În cazul de față, însă, conducta a rămas ”captivă” într-un spațiu complet închis, fără ventilație. Locatarii blocului s-au declarat speriați, mai ales după explozia recentă din Rahova.

”Având în vedere ultimele evenimente care s-au întâmplat în ţară, da, chiar da”, a spus un locatar, potrivit observatornews.ro.

Altul a adăugat: ”Cred că e o problemă. Şi eu am balconul închis, dar nu cred că aş fi acceptat să treacă prin balconul meu şi să fie închis, totuşi.” Până acum, nimeni nu a sesizat pericolul real. Situația a fost tolerată mai bine de un an, potrivit vecinilor.

”De un an stau şi tot aşa a fost. Doamne fereşte”, a spus unul dintre locatari.

Consultantul în construcții Victor Ignat a subliniat că ”absolut anormal pentru că vecinul respectiv, în primul rând, nu trebuia să închidă balconul. Doi la mână, cineva ar fi trebuit să se sesizeze, fie asociaţia de locatari, fie vecinii sau organele abilitate”.

Ce spun autoritățile și compania de gaze

Potrivit sursei menționate, cazul a fost preluat de compania de gaze, care a demarat imediat o anchetă. Reprezentanții instituției au avertizat că alimentarea cu gaz va fi sistată dacă situația nu este remediată rapid.

”Conform legislaţiei în vigoare, instalaţiile de gaze naturale trebuie să respecte cerinţele stricte privind siguranţa în exploatare, fiind interzisă amplasarea acestora în spaţii neventilate şi locuri greu accesibile, în care întreţinerea uzuală a acestora nu poate fi asigurată”, a declarat Oana Demian, purtător de cuvânt al companiei de gaz.

Cât timp are proprietara să remedieze problema

În urma verificărilor, atât asociația de locatari, cât și proprietara apartamentului au primit notificări oficiale. Autoritățile i-au impus femeii un termen de 15 zile pentru a readuce balconul la starea inițială, adică să desființeze complet închiderea și să elibereze conducta.

Dacă termenul nu va fi respectat, compania de gaze a anunțat că va sista alimentarea întregului bloc, pentru a preveni un potențial dezastru. Între timp, locatarii trăiesc cu teamă, cerând intervenția urgentă a autorităților pentru a preveni o tragedie asemănătoare celor care au zguduit recent Capitala.