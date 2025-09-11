Ultima ora
11 sept. 2025 | 13:23
de Badea Violeta

O cisternă cu GPL a explodat într-un cartier aglomerat din Ciudad de Mexico. 4 oameni au murit, 90 au fost răniți

ȘTIRI EXTERNE
O cisternă cu GPL a explodat într-un cartier aglomerat din Ciudad de Mexico. 4 oameni au murit, 90 au fost răniți
3imagini
Explozie puternica in Ciudad de Mexico. Sursa foto: Profimedia

Tragedie de proporții în capitala Mexicului. O cisternă încărcată cu gaz a explodat miercuri, 10 septembrie, într-un cartier dens populat al orașului Ciudad de Mexico, provocând moartea a patru persoane și rănirea altor 90, dintre care unele se află în stare gravă. Echipele de intervenție au acționat imediat pentru salvarea victimelor și pentru limitarea pagubelor produse de unda de șoc.

Explozie devastatoare în Iztapalapa

Conform autorităților, incidentul s-a produs în jurul orei locale 14:25, în zona Puente de la Concordia, cartierul Iztapalapa. Camionul-cisternă transporta aproximativ 49.500 de litri de gaz lichefiat când s-a răsturnat și a explodat.

”În ceea ce priveşte incidentul care a avut loc în această după-amiază la Iztapalapa, raportez că, până la ora 22:30, numărul morților a ajuns, din păcate, la patru; am înregistrat 90 de răniţi, iar datorită muncii medicilor, 10 persoane au fost externate. Am desfăşurat echipe în toate spitalele pentru a contacta familiile victimelor și a oferi sprijinul necesar”, a transmis șefa guvernului capitalei mexicane, Clara Brugada, pe platforma X.

Explozia a generat o undă de șoc care a afectat vehiculele din apropiere și a provocat panică printre localnici. Șoferul cisternei se numără printre răniți, iar autoritățile au confirmat că acesta este în afara oricărui pericol vital.

Intervenție de urgență cu elicoptere și sute de salvatori

Imediat după deflagrație, sute de pompieri, paramedici și militari au fost mobilizați pentru a salva victimele și a evacua zona afectată. Unii dintre răniți au fost transportați la spitale cu elicopterul, iar autoritățile au publicat o listă preliminară a celor internați pe contul oficial al primarului capitalei. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere, imaginile fiind difuzate pe rețelele sociale.

Rudele victimelor s-au adunat în fața spitalelor, încercând să obțină vești despre cei dragi. Numeroși localnici au venit cu alimente și apă pentru familiile care își așteptau apropiații, printre victime aflându-se persoane cu vârste cuprinse între 1 și 60 de ani.

Autoritățile promit o anchetă completă

Ministerul Public din Ciudad de Mexico a anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și pentru a determina dacă au fost respectate normele de siguranță.

”Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, recomandăm cetățenilor interesaţi să se informeze din surse oficiale”, au transmis autoritățile locale.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, şi-a exprimat ”solidaritatea” și ”sprijinul” față de apropiații victimelor, subliniind că toți cei afectați vor primi ajutor medical și psihologic.

