O cină privată cu Donald Trump costă 5 milioane de dolari, iar biletul se taie la Mar-a-Lago, dezvăluie publicația americană Wired

Mar-a-Lago, reședința fostului și actualului președinte american Donald Trump, a devenit locul unor evenimente exclusiviste unde invitații plătesc sume exorbitante pentru a cina și a interacționa cu liderul SUA. Potrivit publicației Wired, participarea la un astfel de eveniment poate ajunge la 1 milion de dolari, în timp ce o întrevedere privată unu-la-unu cu Trump costă până la 5 milioane de dolari.

Cina de un milion de dolari la Mar-a-Lago

Un astfel de eveniment a avut loc recent, pe 1 martie, sub denumirea de „MAGA INC. Candlelight Finance Dinner”. Conform unei invitații obținute de Wired, pentru a rezerva un loc la această cină exclusivistă, invitații trebuiau să plătească 1 milion de dolari per persoană.

„Sunteți invitați la o cină la lumina lumânărilor, avându-l ca invitat special pe președintele Donald J. Trump”, se menționează în invitație, care apare sub sigla MAGA Inc., Super PAC-ul ce a susținut campania prezidențială a lui Trump din 2024.

Locurile au fost alocate pe principiul „primul venit, primul servit”, iar organizatorii au subliniat că spațiul este extrem de limitat. Cei care doreau să participe trebuiau să trimită confirmarea către Meredith O’Rourke, o cunoscută strângătoare de fonduri republicane, și Abby Mathis, coordonatoare financiară la MAGA Inc.

Interesant este că invitația preciza clar că Donald Trump participă la eveniment exclusiv ca vorbitor invitat și nu solicită donații sau fonduri. Cu toate acestea, valoarea biletului a ridicat semne de întrebare despre natura acestor întrevederi private.

Întâlniri de 5 milioane de dolari: noua monedă de schimb din cercurile de afaceri

Pentru cei care doreau o întrevedere privată cu Donald Trump, prețul a fost cu mult mai mare. Conform surselor citate de Wired, 5 milioane de dolari este costul unui astfel de moment de unul la unul cu președintele american.

Aceste întrevederi au devenit un „bilet fierbinte” între liderii din domeniul afacerilor, potrivit surselor apropiate organizării acestor evenimente. Printre cei interesați se numără lideri din industria tech, unde mulți directori executivi și-au manifestat susținerea pentru Trump, într-o cursă de loialitate față de noua administrație.

Un exemplu notabil este Elon Musk, proprietarul platformei X, care, potrivit surselor, a cheltuit cel puțin 260 de milioane de dolari pentru a-l susține pe Trump. Alte nume grele din tehnologie, precum Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple) și Sam Altman (OpenAI), au donat fiecare 1 milion de dolari pentru inaugurarea președintelui.

Cine sunt cei care participă la aceste evenimente?

Pe lângă miliardarii din tech, alte figuri influente din domeniul politicii și afacerilor sunt atrase de exclusivitatea acestor dineuri. Wired a obținut imagini de la eveniment, postate pe Instagram de Michael Solakiewicz, un creator digital pro-Trump, care confirmă prezența unor nume mari.

De asemenea, cu doar o zi mai târziu, pe 2 martie, Trump a participat la un eveniment caritabil la Mar-a-Lago, organizat de Wine Women & Shoes, unde a fost surprins în compania lui Elon Musk și a fiului acestuia, X.

Un fenomen care ridică semne de întrebare

Practicile de fundraising din jurul administrației Trump ridică întrebări despre influența pe care astfel de evenimente o pot avea asupra politicii americane.

Deși oficialii MAGA Inc. insistă că aceste întrevederi sunt simple evenimente de networking, criticii sugerează că ele oferă un acces privilegiat la președinte și la deciziile luate la Casa Albă. Rămâne de văzut dacă aceste dineuri fastuoase vor continua să fie o modalitate preferată de consolidare a relațiilor dintre Trump și elitele financiare ale Americii.