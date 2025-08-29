O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost descoperită la un spital din Londra. Ce s-a găsit în interior: „Ce amintiri!”

Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 13:17
de Badea Violeta

La aproape 35 de ani de la momentul în care a fost ascunsă, o capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost descoperită la Spitalul Great Ormond Street din Londra. Cutia, care trebuia să rămână închisă timp de câteva secole, a fost recuperată mai devreme decât era planificat, din cauza lucrărilor de demolare și reconstrucție a unei noi unități pentru oncologie pediatrică.

Ce conținea capsula Prințesei Diana

Capsula a fost plasată în interiorul unui perete al spitalului în 1991, cu ajutorul a doi copii care câștigaseră un concurs organizat de emisiunea TV ”Blue Peter”. Obiectele alese aveau scopul de a reflecta viața și cultura anilor ’90.

În interior s-au găsit un televizor de buzunar, un CD cu Kylie Minogue, un calculator solar, un exemplar din ziarul The Times, o foaie de hârtie reciclată, un pașaport european, o colecție de monede britanice, semințe de copac și o hologramă în formă de fulg de zăpadă. Selecțiile au fost făcute de doi copii: David Watson, în vârstă de 11 ani la acea vreme, care a propus CD-ul și obiectele legate de mediu, și Sylvia Foulkes, de 9 ani, care a adăugat monedele, semințele și holograma.

Cu toate că astăzi ar avea mai mult de 40 de ani, spitalul a precizat că nu mai păstrează legătura cu ei și nu se știe cum privesc acum acele alegeri.

Emoții și amintiri la deschiderea capsulei

Deschiderea cutiei a trezit nostalgie în rândul personalului spitalului, mai ales al celor care lucrau sau s-au născut în 1991.

”Mi-a adus aminte de atâtea lucruri văzând televizorul de buzunar acolo – îi cumpărasem unul soțului meu pe vremuri, pentru când avea o pauză în timp ce conducea autocarul prin țară. Erau foarte scumpe pe atunci!”, a povestit Janet Holmes, prezentă la momentul recuperării capsulei.

Obiectele, considerate cândva moderne, au devenit acum adevărate simboluri ale unei epoci trecute, oferind o imagine autentică a culturii și tehnologiei de la începutul anilor ’90.

Cum a sprijinit Prințesa Diana spitalul Great Ormond Street

Spitalul Great Ormond Street, cunoscut sub numele de GOSH, este cel mai important centru pediatric din Marea Britanie și unul dintre cele mai prestigioase din Europa.

Diana, prințesa de Wales, a devenit președinte de onoare al instituției în 1989 și a făcut numeroase vizite acolo, implicându-se activ în susținerea micilor pacienți. Descoperirea capsulei întărește legătura dintre „î”Prințesa inimilor” și spitalul pe care l-a sprijinit cu devotament.

