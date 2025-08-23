O cântăreață a descoperit pe Spotify un album nou sub numele ei, dar era creat integral de inteligența artificială

Cântăreața britanică Emily Portman, cunoscută pentru muzica sa folk, a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când un fan i-a scris să o felicite pentru „noul ei album”. Problema era că artista nu lansase nimic. Urmând linkul trimis de ascultător, Portman a descoperit un disc întreg disponibil pe Spotify, iTunes și alte platforme de streaming – dar care fusese generat integral de inteligența artificială și publicat în numele ei.

Albumul, intitulat Orca, cuprindea 10 piese cu titluri și versuri apropiate de stilul muzical al artistei, fiind suficient de bine realizat încât să păcălească mulți dintre ascultători. Deși vocea și instrumentația nu erau identice cu stilul lui Portman, rezultatul suna „înfricoșător de apropiat”, a povestit ea pentru BBC.

Un album „fantomă” lansat fără știrea artistei

Emily Portman, laureată a unui premiu BBC Folk Award în 2013, a descris experiența ca fiind „cu adevărat tulburătoare”. „Am dat play și am auzit ceva care semăna cu vocea mea, dar nu era a mea. Era o imitație rece, prea perfectă, lipsită de emoție umană”, a declarat ea.

Albumul a fost listat oficial sub numele ei, cu mențiunea că ar fi autoarea și interpreta pieselor, iar la secțiunea producător apărea un nume necunoscut, „Freddie Howells”, fără existență verificabilă online. Mai mult, câteva zile mai târziu, un al doilea „album” a apărut pe pagina ei oficială, de această dată conținând 20 de piese instrumentale, descrise de artistă ca „gunoi generat de AI”.

Fenomen în creștere pe platformele de streaming

Cazul Emily Portman nu este unul izolat. În ultimele luni, tot mai mulți artiști independenți au semnalat apariția unor albume false sub numele lor pe platformele de streaming. Printre aceștia se numără și muzicieni americani precum Josh Kaufman, colaborator al lui Taylor Swift, care a găsit un „single” fals înregistrat în numele său.

Fenomenul ridică serioase semne de întrebare privind siguranța și controlul pe platforme precum Spotify, unde zilnic sunt încărcate aproape 100.000 de melodii. De multe ori, serviciile de distribuție cer doar completarea unor câmpuri cu numele artistului, iar verificările sunt superficiale, ceea ce permite apariția acestor fraude.

Spotify reacționează, dar cu întârziere

După ce Portman a depus plângere, unele platforme au retras rapid albumul Orca, însă Spotify a avut nevoie de trei săptămâni pentru a-l șterge complet. Între timp, cântăreața a pierdut accesul la propriul ei profil de artist și nu l-a recuperat nici până astăzi.

Compania a declarat că albumele „au fost adăugate din greșeală la profilul unui alt artist cu același nume” și au fost eliminate după sesizare. Portman contestă această explicație, subliniind că există într-adevăr o altă cântăreață cu același nume, dar muzica nu a ajuns pe profilul acesteia, ci pe al ei.

Un semnal de alarmă pentru artiștii independenți

Pentru Emily Portman, episodul a reprezentat nu doar o încălcare a drepturilor de autor, ci și un avertisment privind lipsa de protecție pentru muzicienii independenți în era digitală. „Simt că e începutul a ceva distopic. Creativitatea reală, umană, este cea care mișcă oamenii. AI nu poate înlocui asta”, a declarat ea.

În prezent, Portman lucrează la primul său album solo din ultimii zece ani, unul „autentic și profund personal”, care va necesita resurse considerabile pentru a fi produs. „Abia aștept să aduc în lume muzică adevărată”, spune ea, hotărâtă să continue să își apere identitatea artistică.