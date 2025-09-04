O cameră giroscopică uriașă din anii ’70 demonstrează cât de departe a ajuns tehnologia foto în 2025

În 1970, BBC a prezentat un reportaj fascinant despre o cameră revoluționară pentru vremea respectivă: un sistem de filmare stabilizat giroscopic.

Reporterul John Parry a încercat mai întâi să filmeze o motocicletă off-road de pe un camion militar. Rezultatul? Cadre tremurate, aproape imposibil de utilizat.

Inovația giroscopică: o sferă gigantică care stabilizează imaginea

Parry introduce apoi „platforma de cameră giroscopică controlată de la distanță”, o bilă uriașă din fibră de sticlă ce adăpostește camera și giroscoapele și este atașată de un braț suspendat.

„Acest mecanism elimină ultimele vibrații”, explică Parry, arătând spre giroscoape. În interior se află trei giroscoape care controlează mișcarea pe cele trei axe: roll, pitch și yaw.

Camera era conectată la un monitor de control de la distanță, unde operatorul putea ajusta focalizarea, zoom-ul, pan-ul și tilt-ul.

Diferența era spectaculoasă: cadrele motocicletei erau acum stabile, chiar și de pe camionul în mișcare. „Avantajul major al acestui sistem este controlul de la distanță”, adaugă Parry.

„Fără greutatea unui cameraman, modulul poate fi montat pe acoperișul unei mașini sau pe cârligul unei macarale și oferă imagini stabile, chiar și în cele mai dificile condiții”, s-a spus, de asemenea.

La finalul reportajului, Parry glumește: „Din păcate, versiunea pentru filme de acasă pe 8mm încă nu a fost dezvoltată”.

De la bile gigantice la tehnologie portabilă

Deși giroscoapele au devenit accesibile publicului abia peste 30 de ani, evoluția lor a fost rapidă. În anii 2000, Sony a introdus sistemul ‘Super SteadyShot’ pe camerele Handycam, folosind giroscoape interne pentru a stabiliza optica și a obține videoclipuri netede.

Astăzi, tehnologia foto este la îndemâna oricui: dronele moderne oferă cadre incredibil de stabile, iar gimbal-urile portabile permit stabilizarea filmărilor cu smartphone-ul.

„Salut, 1970, vin din viitor și avem toată această tehnologie în palma mâinii”, glumește un comentator online.

Chiar și telescopul spațial Hubble, lansat în 1990, folosea șase giroscoape pentru a se poziționa precis spre obiectivele cerești. Acum, doar unul mai funcționează, ceea ce face operarea sa mult mai dificilă.

Reportajul BBC din anii ’70 rămâne un exemplu absolut remarcabil de cum tehnologia foto inovatoare poate transforma complet modul în care capturăm imagini, demonstrând cât de mult au evoluat sistemele giroscopice și cât de accesibile sunt ele în prezent.