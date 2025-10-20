Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
20 oct. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

O banală remorcă trasă de mașină s-a lăsat cu dosar penal și suspendarea permisului de conducere. Ce spune Codul Rutier

ACTUALITATE
Dosar penal pentru remorcă / foto: reprezentare AI

Un șofer din Ghimbav, cu peste patru decenii de experiență la volan, s-a ales cu un dosar penal și cu permisul suspendat , după ce a făcut o greșeală aparent minoră: a tractat o remorcă neînmatriculată. Situația, deși pare banală, este încadrată de lege ca infracțiune gravă, iar sancțiunile pot fi considerabile. Cazul a devenit viral pe rețelele sociale, mai ales după ce bărbatul a povestit că încerca doar să ajute un vecin să-și transporte cumpărăturile de sărbători, pe o distanță scurtă.

Conform Codului Penal, tractarea sau punerea în circulație a unei remorci neînmatriculate ori neînregistrate este o faptă penală, iar consecințele pot merge de la o pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani până la amendă penală . În plus, permisul de conducere este suspendat pe loc, până la finalizarea cercetării.

Ce prevede Codul Rutier pentru astfel de situații

Articolul 334, alineatul (3) din Codul Penal, este foarte clar: „Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” În practică, asta înseamnă că un simplu drum cu o remorcă improvizată sau împrumutată, fără acte, te poate transforma din șofer model într-un inculpat.

Șoferul din Ghimbav, care a relatat incidentul pe pagina ProMotor, spune că poliția i-a reținut permisul imediat și a întocmit proces-verbal pentru infracțiunea de „punere în circulație a unui vehicul neînmatriculat”. El a declarat că nu știa că remorca respectivă trebuia înregistrată separat, considerând că, fiind ușoară și folosită ocazional, nu intra sub incidența legii.

Autoritățile avertizează însă că necunoașterea legii nu scuză fapta . Orice remorcă destinată circulației pe drumurile publice, indiferent de dimensiune, trebuie să fie înmatriculată sau înregistrată , iar tractarea uneia fără documente valide se consideră infracțiune.

Cum tractezi legal o remorcă în România

Regulile pentru remorcare sunt detaliate în HG 1391/2006 și în Codul Rutier actualizat . O remorcă este orice vehicul fără autopropulsie, atașat unui autovehicul. Pentru a fi legală, trebuie:

  • să aibă sistem de frânare funcțional,
  • să fie echipată cu semnalizare și lumini proprii,
  • să includă doi catadioptri roșii, triunghiulari , montați simetric în partea din spate,
  • și, evident, să aibă certificat de înmatriculare și plăcuță de înmatriculare valabilă .

În plus, legea permite tractarea a cel mult două remorci pentru vehiculele grele, dar autoturismele pot tracta doar una singură , cu condiția ca aceasta să fie remorcă ușoară , adică să nu depășească masa totală maximă autorizată (MTMA) de 750 kg.

Ce permis îți trebuie ca să tractezi o remorcă

Permisul Categoria B îți permite să tractezi doar o remorcă ușoară , iar ansamblul (mașina + remorca) nu trebuie să depășească 3.500 kg MTMA . Dacă depășești această limită, chiar și cu puțin, ai nevoie de mențiunea B96 pe permis, obținută printr-un examen practic suplimentar.

De exemplu, dacă autoturismul tău cântărește 2.8 tone și vrei să tractezi o remorcă de 750 kg, ansamblul are o masă totală de 3.550 kg – caz în care trebuie să deții Categoria B96 . Pentru ansambluri mai grele de 4.250 kg , este necesar permisul Categoria BE , obținut prin examen teoretic și practic.

În lipsa acestor categorii, tractarea este considerată contravenție și se sancționează conform Art. 102, alin. 24 din Codul Rutier, cu amenzi de peste 4.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce.

Concluzie: o neatenție care costă scump

Cazul din Ghimbav arată cât de ușor poți ajunge într-o situație penală doar pentru că nu verifici documentele unei remorci. Mulți șoferi cred, în mod greșit, că o remorcă mică sau veche, folosită rar, nu trebuie înmatriculată. Realitatea este că legea nu face diferență: orice remorcă folosită pe drumurile publice trebuie să aibă acte valide și plăcuțe legale .

În caz contrar, nu doar că riști amenzi usturătoare, dar poți rămâne fără permis și te poți trezi cu un cazier rutier care te urmărește ani întregi.

