O altă bancă dispare din România, ce se întâmplă cu banii de pe card. Clienții trebuie să-l înlocuiască până pe 30 octombrie

Clienții First Bank trec printr-o schimbare importantă după ce instituția bancară a fost preluată de Intesa Sanpaolo România. Practic, actualele carduri și conturi First Bank vor înceta să funcționeze, iar utilizatorii trebuie să facă trecerea către noul sistem Intesa. Notificările deja au început să ajungă către clienți, iar termenul-limită pentru a înlocui cardurile este 30 octombrie 2025.

Astfel, cardurile First Bank nu vor mai fi funcționale din 30 octombrie, iar serviciile de Mobile și Internet Banking vor fi suspendate începând cu aceeași dată. Conturile curente și depozitele existente vor fi preluate de Intesa, însă procesul de migrare presupune câteva zile în care serviciile nu vor fi accesibile.

Ce se întâmplă cu serviciile și conturile existente

Potrivit anunțului oficial, noile carduri Intesa Sanpaolo vor fi emise începând cu 15 septembrie. Totuși, între 31 octombrie și 3 noiembrie, clienții nu vor putea folosi nici cardurile, nici aplicațiile bancare, accesul urmând să fie reluat abia din 3 noiembrie.

Un aspect important ține de drepturile persoanelor împuternicite pe conturile First Bank: acestea nu vor fi transferate automat și trebuie reînnoite direct la sucursalele Intesa. În plus, pentru a nu întâmpina probleme, clienții sunt sfătuiți să-și anunțe angajatorii cu privire la noile conturi, astfel încât salariile să fie virate corect.

Mai mult, cei care au cardurile First Bank înrolate pe site-uri comerciale pentru abonamente sau plăți online trebuie să-și actualizeze datele cu cele ale cardurilor Intesa.

Nemulțumiri și inconvenientele clienților

Nu toți utilizatorii au primit cu entuziasm schimbarea. Unii se plâng de birocrația suplimentară: activarea cardului nou, notificarea angajatorului, salvarea beneficiarilor în aplicația Intesa sau reintroducerea datelor pentru plățile recurente. În plus, perioada de patru zile fără acces la servicii ridică îngrijorări privind modul în care clienții își vor gestiona plățile zilnice.

Există și nemulțumiri legate de infrastructura actuală. Rețeaua de bancomate Intesa este mai restrânsă decât cea a altor bănci, iar clienții iau în calcul mutarea către alternative digitale precum Revolut sau către alte bănci internaționale cu acoperire mai bună.

Contextul mai larg al pieței bancare

Cazul First Bank nu este singular. În ultimii ani, piața bancară din România a trecut prin mai multe fuziuni și achiziții majore: Banca Transilvania a cumpărat OTP Bank, Unicredit a preluat Alpha Bank, iar EximBank a integrat Banca Românească. Preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo continuă această tendință de consolidare, menită să aducă un plus de stabilitate și competitivitate în sector.

Pentru clienți, tranziția aduce atât avantaje, cât și provocări. Pe termen scurt, efortul de adaptare poate părea complicat, dar odată finalizată migrarea, aceștia vor beneficia de serviciile unei bănci internaționale cu tradiție, cu promisiunea unor soluții digitale moderne și acces la o rețea globală.