Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 10:52
de Ozana Mazilu

Nvidia aduce cea mai mare schimbare din ultimii ani pentru GeForce Now: Poți să-ți instalezi jocurile steam direct în cloud

Nvidia a folosit scena Gamescom 2025 pentru a anunța o serie de îmbunătățiri majore aduse serviciului său de cloud gaming, GeForce Now. Dacă până acum trebuia să te limitezi la biblioteca optimizată de companie, de acum vei putea instala și juca propriile tale jocuri Steam direct pe serverele Nvidia, prin noua funcție Install-to-Play. În plus, utilizatorii Ultimate primesc upgrade-uri importante de performanță, streaming la calitate cinematografică și suport pentru mai multe dispozitive, iar comunitatea de gameri va avea parte și de noi opțiuni de partajare pe Discord.

Prin aceste schimbări, Nvidia transformă GeForce Now într-o platformă mult mai flexibilă, apropiindu-l mai mult de promisiunea originală a cloud gaming-ului: să poți juca orice titlu, oriunde, fără a depinde de puterea hardware a propriului PC sau console.

Install-to-Play: libertate sporită pentru jocurile tale

Una dintre cele mai cerute funcții încă din perioada beta a GeForce Now revine acum sub numele Install-to-Play. Practic, poți instala jocurile tale Steam – chiar dacă nu fac parte din biblioteca optimizată Nvidia – pe o mașină virtuală din cloud. Instalarea este mult mai rapidă decât pe propriul computer, pentru că se face prin conexiuni de mare viteză direct în centrele de date Nvidia.

Există însă câteva limitări: jocurile nu beneficiază de optimizările clasice GeForce Now și nu se actualizează automat. În plus, stocarea implicită de 100 GB dispare după fiecare sesiune. Dacă vrei să păstrezi instalările, Nvidia îți oferă opțiuni de stocare persistentă contra cost: 200 GB pentru 3 dolari pe lună, 500 GB pentru 5 dolari sau 1 TB pentru 8 dolari.

Această funcționalitate deschide accesul către mii de titluri care până acum nu puteau fi rulate prin GeForce Now și chiar face posibilă redarea jocurilor cu salvări locale, care nu erau compatibile anterior cu platforma.

Performanță mai bună și streaming la calitate cinematografică

Abonații Ultimate vor beneficia de cele mai mari upgrade-uri tehnice. Serverele de top au fost modernizate cu echivalentul noilor plăci grafice RTX 5080, bazate pe arhitectura Blackwell, ceea ce permite activarea tehnologiei Multi Frame Gen. În practică, asta înseamnă frame rate mai ridicat și latență mai mică.

Printre noutăți se numără și posibilitatea de a juca la 1080p cu 360 fps, o opțiune gândită pentru monitoarele compatibile Nvidia Reflex. Utilizatorii de Steam Deck primesc acum suport pentru până la 90 fps, iar pe televizoarele LG compatibile vei putea rula jocuri la 4K și 120 Hz, sau chiar la 5K pe monitoarele LG OLED conectate la PC-uri Windows și Mac.

Un alt upgrade interesant este Cinematic Quality Streaming (CQS), disponibil tot pentru Ultimate. Acesta folosește până la 100 Mbps lățime de bandă pentru a oferi HDR mai bogat, text mai clar și o imagine mai aproape de calitatea nativă a monitorului tău. În plus, lista de periferice compatibile se extinde acum și cu volanele Logitech, un bonus pentru fanii simulatoarelor auto.

Integrare cu Discord și jocuri mari care vin pe GeForce Now

Nvidia nu s-a limitat doar la performanță și stocare. Spre finalul anului, compania va lansa Play Instantly pe Discord, o funcție prin care streamerii vor putea invita privitorii să încerce direct din transmisie jocul pe care îl urmăresc, sub forma unui trial gratuit de o oră. Primul titlu care va beneficia de această funcționalitate este Fortnite, însă Nvidia promite extinderea rapidă către alte jocuri populare.

În ceea ce privește catalogul GeForce Now, compania a confirmat că la lansare vor fi disponibile prin serviciu jocuri extrem de așteptate precum Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7 și The Outer Worlds 2. Astfel, utilizatorii nu vor mai trebui să aștepte luni de zile pentru ca noile titluri să ajungă pe platformă.

La Gamescom, Nvidia a mai prezentat și alte inovații, cum ar fi RTX Hair – o tehnologie grafică menită să facă părul și blana din jocuri să arate mai realist fără pierderi masive de performanță – și îmbunătățiri la aplicația G-Assist AI, care acum consumă mai puțină memorie și oferă sfaturi specifice pentru laptopuri.

Prin toate aceste anunțuri, Nvidia transmite un mesaj clar: GeForce Now nu mai este doar un experiment de streaming, ci o platformă matură care concurează serios cu PC-ul tradițional și consolele. Cu acces mai larg la jocuri, performanțe ridicate și integrare în ecosistemele sociale, cloud gaming-ul pare să intre într-o nouă etapă. Pentru gameri, întrebarea nu mai este dacă să încerce GeForce Now, ci când.

