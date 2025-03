Nunta de peste 500 de milioane de dolari care va bloca Veneția pentru 3 zile. Jeff Bezos și Lauren Sanchez se căsătoresc pe superyachtul Koru

Vara 2025 se anunță una plină de fast și evenimente spectaculoase în Italia, iar cel mai așteptat dintre ele este, fără îndoială, nunta dintre Jeff Bezos, fondatorul Amazon și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, și Lauren Sanchez, jurnalistă și pasionată de aviație.

Potrivit CNN și altor surse internaționale, ceremonia va avea loc la sfârșitul lunii iunie, pe superyachtul „Koru”, evaluat la peste 500 de milioane de dolari, ancorat în laguna Veneției.

Nuntă de trei zile pe ape italiene

Evenimentul este programat să înceapă în jurul datei de 26 iunie și va dura trei zile. Yachtul Koru, de 127 de metri și 3.493 de tone, se încadrează în normele de navigare din lagună, dar nu are voie să se apropie de Grand Canal, una dintre cele mai spectaculoase rute din Veneția.

Deși luxul nu va lipsi, priveliștea iconică a orașului ar putea rămâne doar în fundal pentru miri și invitați.

Deși nu a fost confirmat oficial de cuplu, toate indiciile duc către un eveniment grandios: hotelurile de cinci stele de pe malurile Grand Canal sunt aproape complet rezervate în weekendul cu pricina. Printre acestea se numără și celebrul Aman Grand Canal, unde s-au căsătorit George Clooney și Amal Alamuddin în 2014.

Turiști curioși, vedete invitate și taxiuri pe apă

Potrivit cooperativelor locale, inclusiv celebrul taxi pe apă „Amore”, folosit la nunta lui Clooney, a fost deja rezervat pentru această perioadă. În cazul în care nunta lui Bezos va urma același model, e posibil ca o parte dintre invitați să fie transportați de-a lungul canalelor Veneției, spre deliciul turiștilor și paparazzilor care vor aștepta pe poduri strigând „auguri” – felicitări.

Totuși, nu este clar dacă publicul va avea ocazia să vadă momentul, întrucât logistica și securitatea evenimentului vor fi mult mai stricte. Spre deosebire de nunta Clooney, autoritățile italiene nu au confirmat niciun plan public, iar reprezentanții barurilor celebre din oraș, precum Harry’s Bar, au refuzat să comenteze implicarea în eveniment.

Bezos și Sanchez: dragoste, spațiu și o nuntă de lux

Bezos i-a oferit logodnicei sale un inel cu diamant de 30 de karate în 2023, iar petrecerea de logodnă a avut loc în largul Coastei Amalfi, la Positano, cu invitați precum Bill Gates, Leonardo DiCaprio și Regina Rania a Iordaniei. Yachtul Koru este deja o prezență obișnuită în largul coastelor Italiei în fiecare vară.

Până la nuntă, Lauren Sanchez va face parte din echipajul misiunii spațiale Blue Origin NS-31, programată pe 31 martie 2025, unde va zbura alături de Katy Perry și Gayle Young. Inspirată de călătoriile în spațiu, Sanchez a publicat și o carte pentru copii în septembrie 2024: The Fly Who Flew to Space.