Nunta ca în poveşti, la Lacul Garda. Moştenitoarea imperiului Dedeman s-a căsătorit, imagini rare cu mireasa Karina Pavăl

Eleganță, rafinament și un decor de basm au definit unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului. Karina Pavăl, moștenitoarea imperiului Dedeman, și-a unit destinul cu Dragoș Iamandoiu, alegând ca loc pentru celebrarea nunții insula Isola del Garda, un colț de paradis situat pe lacul Garda.

O insulă spectaculoasă pentru un eveniment de poveste

Invitații au trăit o experiență de neuitat încă din primele momente, fiind transportați cu vaporul către insula Isola del Garda. Închirierea locului a presupus o investiție impresionantă, suma de 100.000 de euro fiind alocată exclusiv pentru acest cadru de vis. Insula aparține familiei Cavazza și este cunoscută pentru grădinile sale spectaculoase, unde stilurile italian și englezesc se împletesc armonios. Vegetația variată, de la plante exotice la specii locale, terasele suspendate și aleile pline de culoare au creat un fundal unic pentru un eveniment care va fi amintit mult timp.

Apariția miresei: eleganță clasică și rafinament

Toate privirile au fost ațintite asupra Karinei Pavăl în momentul în care a pășit în rochia sa de mireasă. Creată din dantelă fină, cu mâneci lungi și croi atemporal, ținuta a scos în evidență rafinamentul și naturalețea moștenitoarei Dedeman. Designul discret, dar în același timp spectaculos, a adus aminte de rochiile purtate de marile prințese.

Alături de ea, Dragoș Iamandoiu a impresionat printr-o apariție elegantă. Costumul său, format din sacou alb imaculat, pantaloni negri și papion negru, a completat perfect atmosfera sofisticată a ceremoniei. Împreună, cei doi au format un tablou care a cucerit inimile tuturor celor prezenți.

Momente emoționante în familie

Un detaliu aparte a atras atenția invitaților: mireasa a ales să poarte încălțăminte comodă înainte de ceremonie, ținând pantofii eleganți în mână. Aceștia au fost purtați chiar de tatăl său, Dragoș Pavăl, care a fost permanent alături de fiica sa. Fericirea din privirea lui și gesturile de grijă au transmis emoția unui tată mândru, implicat în fiecare clipă a acestui eveniment deosebit. La rândul său, mirele a demonstrat un adevărat spirit de gentleman, ajutându-și soția cu trena rochiei.

Parcursul profesional al Karinei Pavăl

Dincolo de fastul evenimentului, povestea personală și profesională a Karinei Pavăl a stârnit dintotdeauna interes. Născută în septembrie 1993 la Bacău, ea a urmat studii de prestigiu în Marea Britanie, absolvind Queen Mary University of London și ulterior un master în finanțe la University of Cambridge. După finalizarea studiilor, Karina s-a întors în România pentru a se implica în afacerea familiei.

Fiica principalului acționar Dedeman a preluat, la doar 24 de ani, un rol important în conducerea companiei, fiind membru al Consiliului de Administrație. Totuși, într-un moment decisiv pentru cariera sa, tatăl său a anunțat că ea a renunțat la această funcție, concentrându-se pe alte planuri. Decizia a marcat o etapă importantă în viața moștenitoarei, care și-a construit propriul drum, dar fără a se rupe de afacerile familiei.