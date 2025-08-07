Numere extrase la Loto, Joker sau Noroc, joi, 7 august. Loteria Română anunţă report de milioane de euro

Loteria Română organizează, joi, 7 august 2025, noi trageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Milioane de euro sunt puse în joc, în contextul în care la ultima extragere au fost acordate peste 25.000 de câștiguri. Numerele extrase vor fi disponibile după ora 18:50 pe site-ul Playtech.ro.

Milioane de euro în joc la Loto și Joker

Loteria Română a anunțat premii-record pentru tragerile din 7 august. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 18,98 milioane de lei, echivalentul a peste 3,73 milioane de euro. La Joker, premiul cel mare depășește 27,52 milioane de lei, adică mai bine de 5,42 milioane de euro.

Suma totală a reporturilor la toate categoriile și jocurile depășește 10 milioane de euro, ceea ce transformă extragerile de joi într-unul dintre cele mai așteptate momente ale verii pentru jucătorii Loteriei Române.

În plus, la ultima tragere, desfășurată duminică, 3 august, au fost înregistrate 25.496 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei. Printre câștigurile importante s-au numărat două premii de 84.962,97 lei la Joker (categoriile II și III), și două câștiguri de 77.262 lei la Noroc (categoriile II și III), obținute cu bilete jucate online și în agenții loto.

Ce reporturi sunt active la celelalte jocuri

Pe lângă premiile de la Loto 6/49 și Joker, Loteria Română a anunțat și alte sume importante:

Noroc : report cumulat de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro)

: report cumulat de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro) Noroc Plus : peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro)

: peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro) Loto 5/40 : report de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro)

: report de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro) Super Noroc: report cumulat de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro)

Premiile atrag nu doar jucători pasionați, ci și norocoși ocazionali, mai ales în contextul în care multe câștiguri importante au fost obținute prin platforme online.

Numerele extrase – joi, 7 august

Extragerile vor avea loc la ora 18:30, iar rezultatele vor fi afișate după ora 18:50 pe Playtech.ro. Numerele extrase la fiecare categorie sunt:

Loto 6 din 49 :

: Joker :

: Noroc Plus :

: Super Noroc :

: Noroc :

: Loto 5 din 40:

Următoarea șansă la câștig va fi la extragerea de duminică, 10 august, dar până atunci, premiile impresionante din această zi de joi, 7 august, rămân capul de afiș pentru jucătorii care visează la milioane.