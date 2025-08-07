Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 15:57
de Badea Violeta

Numere extrase la Loto, Joker sau Noroc, joi, 7 august. Loteria Română anunţă report de milioane de euro

ENTERTAINMENT
Numere extrase la Loto, Joker sau Noroc, joi, 7 august. Loteria Română anunţă report de milioane de euro
Ce numere au fost extrase la Loto, Joker și Noroc pe 7 august

Loteria Română organizează, joi, 7 august 2025, noi trageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Milioane de euro sunt puse în joc, în contextul în care la ultima extragere au fost acordate peste 25.000 de câștiguri. Numerele extrase vor fi disponibile după ora 18:50 pe site-ul Playtech.ro.

Milioane de euro în joc la Loto și Joker

Loteria Română a anunțat premii-record pentru tragerile din 7 august. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 18,98 milioane de lei, echivalentul a peste 3,73 milioane de euro. La Joker, premiul cel mare depășește 27,52 milioane de lei, adică mai bine de 5,42 milioane de euro.

Suma totală a reporturilor la toate categoriile și jocurile depășește 10 milioane de euro, ceea ce transformă extragerile de joi într-unul dintre cele mai așteptate momente ale verii pentru jucătorii Loteriei Române.

Vezi și:
Reporturi de milioane de euro la LOTO 6/49 și Joker. Ce numere au ieşit la tragerile speciale ale verii
Modul inedit prin care a fost cumpărat biletul câştigător la Loto 6/49. Şi la Noroc s-au ghicit numerele, premii de peste 4,4 milioane de euro în total

În plus, la ultima tragere, desfășurată duminică, 3 august, au fost înregistrate 25.496 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei. Printre câștigurile importante s-au numărat două premii de 84.962,97 lei la Joker (categoriile II și III), și două câștiguri de 77.262 lei la Noroc (categoriile II și III), obținute cu bilete jucate online și în agenții loto.

Ce reporturi sunt active la celelalte jocuri

Pe lângă premiile de la Loto 6/49 și Joker, Loteria Română a anunțat și alte sume importante:

  • Noroc: report cumulat de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro)
  • Noroc Plus: peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro)
  • Loto 5/40: report de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro)
  • Super Noroc: report cumulat de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro)

Premiile atrag nu doar jucători pasionați, ci și norocoși ocazionali, mai ales în contextul în care multe câștiguri importante au fost obținute prin platforme online.

Numerele extrase – joi, 7 august

Extragerile vor avea loc la ora 18:30, iar rezultatele vor fi afișate după ora 18:50 pe Playtech.ro. Numerele extrase la fiecare categorie sunt:

  • Loto 6 din 49:
  • Joker:
  • Noroc Plus:
  • Super Noroc:
  • Noroc:
  • Loto 5 din 40:

Următoarea șansă la câștig va fi la extragerea de duminică, 10 august, dar până atunci, premiile impresionante din această zi de joi, 7 august, rămân capul de afiș pentru jucătorii care visează la milioane.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
Cu ce se mai ocupă Kitty Cepraga în Italia. Actrița a fost decorată recent de președintele Sergio Mattarella cu un titlu special
Cu ce se mai ocupă Kitty Cepraga în Italia. Actrița a fost decorată recent de președintele Sergio Mattarella cu un titlu special
Primul self service pentru telefoane mobile din România, inaugurat. Unde este și cum funcționează
Primul self service pentru telefoane mobile din România, inaugurat. Unde este și cum funcționează
De ce nu l-a înfiat legal Ion Iliescu pe fiul său de suflet Mihai Bujor Sion
De ce nu l-a înfiat legal Ion Iliescu pe fiul său de suflet Mihai Bujor Sion
Google Gemini, expus atacurilor cibernetice: Cercetătorii au reușit să preia controlul asupra unei case inteligente doar ca să dovedească cât de ușor se poate face asta
Google Gemini, expus atacurilor cibernetice: Cercetătorii au reușit să preia controlul asupra unei case inteligente doar ca să dovedească cât de ușor se poate face asta
Diferența dintre concediul de odihnă și concediul medical în 2025. La câte zile libere ai dreptul pe an, cum ți se plătesc
Diferența dintre concediul de odihnă și concediul medical în 2025. La câte zile libere ai dreptul pe an, cum ți se plătesc
Test special de atenţie. Găseşte broasca ţestoasă ciudată din imagine! Ai doar 4 secunde la dispoziţie
Test special de atenţie. Găseşte broasca ţestoasă ciudată din imagine! Ai doar 4 secunde la dispoziţie
Arheologii confirmă: viața a continuat în Pompeii după erupția catastrofală din 79 d.Hr.
Arheologii confirmă: viața a continuat în Pompeii după erupția catastrofală din 79 d.Hr.
Nu mai ai nevoie de bilet de trimitere sau internare. Ce prevede anunțul oficial al CNAS și Ministerului Sănătății
Nu mai ai nevoie de bilet de trimitere sau internare. Ce prevede anunțul oficial al CNAS și Ministerului Sănătății
Revista presei
Adevarul
De ce a fost Iliescu îndepărtat de Ceaușescu. Secretele „divorțului” dintre dictator și „băiatul său de suflet”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Playtech Știri
Cum se pun vinetele coapte pentru iarnă? Metodele vechi care nu dau greş, rezistă luni de zile şi rămân gustoase
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei