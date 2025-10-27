Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 17:39
de Iulia Kelt

Numai aspiratorul inteligent nu te spiona: Ce a descoperit un bărbat că făcea gadget-ul aparent simplu din casa lui

TEHNOLOGIE
Numai aspiratorul inteligent nu te spiona: Ce a descoperit un bărbat că făcea gadget-ul aparent simplu din casa lui
Aspiratorul „spion” / Foto: Colaj Playtech realizat cu AI (scop ilustrativ)

Un programator indian a avut parte de o descoperire șocantă: aspiratorul său inteligent de 300 de dolari colecta date detaliate despre casa lui și le transmitea în mod constant către servere aflate la mii de kilometri distanță.

Cazul a fost relatat de Harishankar Narayanan pe blogul său Small World, unde a explicat cum a reușit să demonstreze că dispozitivul iLife A11 comunica permanent cu producătorul, fără consimțământul său explicit.

Narayanan, pasionat de electronică și securitate cibernetică, a spus că a devenit curios după aproximativ un an de utilizare. „Sunt puțin paranoic, dar în sensul bun”, a scris el, potrivit Futurism.

Vezi și:
INTERVIU EXCLUSIV Despre viitorul AI în România, echilibrul dintre tehnologie și umanitate și noile competențe din era digitală cu Diana Delca
Guillermo del Toro se opune folosirii inteligenței artificiale în filme: „Poveștile noastre trebuie să fie vii, nu generate”

Așa că a decis să monitorizeze traficul de rețea al dispozitivului, la fel cum face cu orice alt aparat inteligent. În doar câteva minute, a observat un flux constant de date trimise către servere „la jumătate de lume distanță”.

Dispozitivul a încetat să funcționeze după ce a blocat transmiterea datelor

După ce a oprit comunicarea aspiratorului cu aceste servere, menținând însă actualizările de firmware, aparatul a funcționat doar câteva zile.

Apoi, s-a oprit complet. Trimitea mesaj de eroare și refuza să pornească. „L-am dus la service, iar ei mi-au spus: ‘Funcționează perfect aici, domnule’. L-au trimis înapoi și, surprinzător, a mers din nou câteva zile. Apoi a murit iar.” După mai multe astfel de episoade, centrul de service a refuzat să îl mai repare, invocând expirarea garanției.

„Așa, aspiratorul meu inteligent de 300 de dolari a devenit un simplu obiect decorativ”, a povestit Narayanan.

Când dispozitivul a încetat definitiv să mai funcționeze, inginerul a decis să îl desfacă pentru a vedea ce se ascunde în interior.

Procesul a inclus refacerea plăcilor de circuit și testarea senzorilor. Descoperirea a fost alarmantă: programul Android Debug Bridge, folosit pentru instalarea și depanarea aplicațiilor, era „complet deschis” către rețea.

O comandă „de la distanță” a oprit aparatul

Prin câteva încercări, Narayanan a obținut acces complet la sistemul intern al aspiratorului și a descoperit că acesta rula Google Cartographer, un software open-source care creează hărți 3D ale spațiilor. Toate aceste date erau transmise în mod regulat companiei-mamă.

Mai mult, în jurnalul de activitate a identificat o linie de cod trimisă exact în momentul în care dispozitivul a încetat să funcționeze, o presupusă comandă de oprire emisă de la distanță.

„Am anulat modificarea scriptului și am repornit aparatul. A revenit la viață imediat. Asta înseamnă că nu doar au inclus un control de la distanță, ci l-au folosit pentru a-mi dezactiva permanent dispozitivul”, a scris el.

Narayanan avertizează că multe alte aspiratoare inteligente funcționează în mod similar. „Casele noastre sunt pline de camere, microfoane și senzori conectați la companii despre care știm foarte puțin. Toate pot fi transformate într-o armă digitală printr-o singură linie de cod.”

Concluzia lui este una clară: tehnologia convenabilă are un preț ascuns, care nu se plătește la casă, ci prin datele și intimitatea utilizatorilor.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV
Alertă de securitate Gmail: parole și conturi au apărut online, Google explică pașii de protecție
Alertă de securitate Gmail: parole și conturi au apărut online, Google explică pașii de protecție
Câte zile va fi deschis altarul Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizitatori și pelerini. Programul și regulile de vizitare
Câte zile va fi deschis altarul Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizitatori și pelerini. Programul și regulile de vizitare
Cu ChatGPT, pe lângă imagini, clipuri video și texte, vei putea crea și muzică. OpenAI dezvoltă un compozitor inteligent pentru publicul larg
Cu ChatGPT, pe lângă imagini, clipuri video și texte, vei putea crea și muzică. OpenAI dezvoltă un compozitor inteligent pentru publicul larg
Un „Super-Pământ” la doar 20 de ani-lumină distanță ar putea fi una dintre cele mai promițătoare lumi pentru viață
Un „Super-Pământ” la doar 20 de ani-lumină distanță ar putea fi una dintre cele mai promițătoare lumi pentru viață
Amendă până la 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Amendă până la 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic
Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic
REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă
RECENZIE
REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Playtech Știri
Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...