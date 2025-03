Nu dați banii pe Tesla la copii, luați cea mai ieftină electrică din România

Recent, piața auto din România a fost martora lansării unui nou vehicul electric, Avantier C, produs de compania chineză Cenntro. Acest model se remarcă prin prețul său accesibil, situându-se sub cel al cunoscutei Dacia Spring. Importat de o firmă locală din Prahova, Avantier C este disponibil pentru achiziție în România, oferind o opțiune atractivă pentru cei interesați de mobilitatea electrică urbană.

Caracteristicile tehnice ale modelului Avantier C

Avantier C este un vehicul electric compact, proiectat pentru a răspunde nevoilor de transport urban. Cu o lungime de 2,98 metri și un ampatament de 1,96 metri, acest model oferă manevrabilitate sporită în traficul aglomerat al orașelor. Garda la sol de 12 cm și designul cu forme pătrate reflectă o abordare funcțională, axată pe eficiență și practicitate, scrie Profit.ro.

Motorizarea constă într-un motor electric de 20 kW, alimentat de o baterie de 13,9 kWh, care asigură o autonomie de aproximativ 180 km. Încărcarea completă a bateriei se realizează în aproximativ 8 ore la o priză standard de 220V, facilitând utilizarea zilnică fără complicații majore.

Cu toate acestea, designul exterior al Avantier C este destul de simplist, fără accente de aerodinamică, ceea ce poate influența percepția estetică a potențialilor cumpărători. Totuși, raportul spațiu/preț și costurile reduse de întreținere pot compensa aceste aspecte pentru mulți ututilizatori.

Comparativ cu Dacia Spring

Dacia Spring, lansată în 2021, a fost recunoscută drept una dintre cele mai accesibile mașini electrice de pe piața europeană. Cu un motor de 33 kW (44 CP) și o baterie de 27,4 kWh, Spring oferă o autonomie de aproximativ 230 km. Dimensiunile sale compacte și designul inspirat de Renault Kwid au făcut-o populară în rândul celor care caută o soluție de mobilitate electrică accesibilă.

In ceea ce privește prețul, Dacia Spring a fost disponibilă inițial la un preț de aproximativ 18.900 de euro în Franța, iar în România, datorită subvențiilor guvernamentale, prețul a scăzut până la 10.990 de euro. În ianuarie 2025, Renault a anunțat o reducere de 2.000 de euro pentru modelul Spring în Franța, aducând prețul de intrare la 16.900 de euro.

Pe de altă parte, Avantier C este disponibil în România la un preț de 15.500 de euro, oferind o alternativă mai accesibilă pentru cei care doresc să adopte mobilitatea electrică. Cu toate acestea, autonomia mai redusă și designul mai puțin atractiv ar putea fi factori de luat în considerare de către potențialii cumpărători.

Strategii de distribuție și perspective de piață

Importatorul german Heidtmann Mobility, specializat în vehicule de mici dimensiuni, a prezentat Avantier C ca o soluție de transport urban cu emisii zero și costuri reduse de achiziție. În Germania, compania oferă bonusuri clienților care achiziționează minimum 20 de unități și se află în proces de dezvoltare a unei rețele de distribuție, cu obiectivul de a atinge 150 de dealeri în următorii doi ani.

In România, Avantier C este importat de o companie locală din Prahova, care vinde și vehicule utilitare electrice produse de Cenntro. Deși prezența pe piața românească este confirmată, modalitățile concrete de achiziție pentru clienții individuali nu sunt încă clar definite. Cu toate acestea, dezvoltarea unei rețele de dealeri și a unui centru logistic pentru piese de schimb în Polonia sugerează o strategie de expansiune pe piața europeană.

Pentru a atrage dealerii, importatorul solicită condiții de bază precum existența unui showroom și a unui service capabil să repare vehicule electrice, cu investiții minime de 5.000 de euro în amenajarea showroom-ului. Ținta de vânzări pentru fiecare dealer este de 80 de vehicule pe an, cu comisioane de peste 10%, ceea ce poate reprezenta o oportunitate atractivă pentru partenerii locali.

In concluzie, lansarea modelului Avantier C pe piața românească adaugă o nouă opțiune în segmentul vehiculelor electrice accesibile. Deși se confruntă cu provocări legate de design și autonomie, prețul competitiv și strategia de distribuție pot contribui la adoptarea sa în mediul urban. Comparativ cu Dacia Spring, Avantier C oferă o alternativă mai economică, însă potențialii cumpărători trebuie să evalueze cu atenție specificațiile tehnice și nevoile personale înainte de a lua o decizie.