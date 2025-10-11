Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 09:26
de Daoud Andra

Nu cumpăra un teren intravilan fără să ştii aceste lucruri înainte. Detaliile care te scapă de probleme

Social
Nu cumpăra un teren intravilan fără să ştii aceste lucruri înainte. Detaliile care te scapă de probleme
FOTO: Arhivă

Achiziția unui teren intravilan este, pentru mulți români, un pas important și o investiție semnificativă, fie că este vorba despre construirea unei case, despre dezvoltarea unei afaceri sau despre o simplă investiție pe termen lung. Totuși, o astfel de decizie implică numeroase aspecte juridice și tehnice pe care este esențial să le cunoști înainte de a semna orice act. Un pas greșit te poate costa scump – atât financiar, cât și emoțional.

Ce este un teren intravilan și ce caracteristici are

În termeni simpli, un teren intravilan este o suprafață de pământ aflată în interiorul limitei de dezvoltare a unei localități. Aceasta este zona în care se pot ridica construcții, fiind delimitată de autoritățile locale prin documentații urbanistice (Plan Urbanistic General – PUG, Plan Urbanistic Zonal – PUZ). Spre deosebire de terenurile extravilane, cele intravilane au, de regulă, acces la utilități (apă, curent, canalizare, drumuri amenajate) și o valoare mai ridicată.

Un teren intravilan poate fi destinat construcțiilor rezidențiale, comerciale sau industriale, în funcție de zona urbanistică în care se află. De aceea, înainte de a-l cumpăra, trebuie să știi exact ce tip de construcție este permisă acolo – o casă, un bloc de apartamente, un spațiu de birouri sau, poate, doar o clădire cu regim redus de înălțime.

Recomandările esențiale ale unui avocat

Achiziționarea unui teren intravilan implică verificări amănunțite. Un avocat specializat în drept imobiliar recomandă câțiva pași simpli, dar esențiali:

Verifică identitatea vânzătorului

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te asiguri că persoana care îți vinde terenul este, într-adevăr, proprietarul de drept sau are o procură notarială specială care îi permite să vândă în numele proprietarului. Solicită actele de proprietate și verifică autenticitatea lor înainte de orice discuție despre bani.

Consultă cartea funciară

Terenul trebuie să fie înscris în cartea funciară. Aceasta îți arată nu doar cine este proprietarul, ci și dacă asupra terenului există sarcini – cum ar fi o ipotecă, un sechestru sau un drept de servitute. Aceste detalii sunt cruciale, pentru că pot împiedica vânzarea sau îți pot limita drepturile asupra terenului după cumpărare.

Solicită un certificat de urbanism

Acest document, eliberat de primăria locală, îți oferă informații clare despre ce se poate construi pe teren și care sunt regulile urbanistice ale zonei. Poți afla dacă terenul se află într-o zonă rezidențială, industrială sau mixtă, ce regim de înălțime este permis și ce restricții pot exista (de exemplu, distanța față de drumuri, vecini sau rețele electrice).

Angajează un inginer topograf

Un specialist topograf te va ajuta să trasezi limitele exacte ale proprietății, evitând conflictele ulterioare cu vecinii. Măsurătorile precise sunt importante și pentru întocmirea actelor notariale, dar și pentru viitoarea autorizație de construire, a explicat avocata Mihaela Ristea, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

