Noul risc de blackout pentru români, direct de la Minister. Avertismentul despre o pană de curent la scară largă în România

România se află în fața unui scenariu critic în ceea ce privește securitatea energetică , avertizează Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Decizia de a închide centralele pe cărbune până la sfârșitul acestui an, conform angajamentelor față de Comisia Europeană, riscă să lase țara fără suficiente surse stabile de producție. Într-un interviu acordat Digi24, oficialul a transmis că a cerut o amânare a termenului-limită, subliniind că, fără aceste unități, România ar putea ajunge în pragul unui blackout la scară largă , mai ales în perioada de iarnă.

De ce sunt centralele pe cărbune încă vitale

Ministrul a explicat că România nu își poate permite să oprească brusc producția pe cărbune, în condițiile în care noile centrale pe gaz de la Iernut și Mintia nu vor fi finalizate în următorii doi ani. În timpul sezonului rece, producția de energie regenerabilă scade drastic – atât parcurile fotovoltaice, cât și turbinele eoliene oferă o capacitate redusă, iar consumul de electricitate atinge vârfuri critice.

În aceste condiții, singura soluție pentru menținerea echilibrului în rețea rămân centralele clasice. „Dacă le închidem acum, riscăm să intrăm în pauperitate energetică sau chiar blackout. În iarnă, nu avem solar, nici eolian suficient, iar România poate fi blocată energetic”, a declarat Ivan.

Negocieri contra cronometru cu Bruxelles-ul

Ministerul Energiei a transmis deja către Comisia Europeană un studiu care arată clar riscurile majore la care se expune România dacă ar opri centralele conform calendarului asumat. Documentul detaliază scenariile de consum și capacitatea de producție disponibilă, demonstrând că închiderea fără alternative viabile ar fi un act hazardat .

Bogdan Ivan a menționat că România dorește să păstreze active „trei grupuri mari” și „două în revizie tehnică”, care pot fi repornite rapid în caz de avarii. Această soluție ar asigura un tampon până la finalizarea noilor capacități pe gaz. „Ținta noastră este să reducem complet în 2029. Dar până atunci, avem nevoie de această flexibilitate”, a precizat ministrul.

Răspunsul Comisiei Europene este așteptat până la finalul acestei săptămâni. În lipsa unui acord, România ar fi obligată să respecte termenul de închidere, ceea ce ar putea duce la vulnerabilități severe în iarna 2025-2026.