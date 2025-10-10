Ultima ora
10 oct. 2025 | 08:22
de Ozana Mazilu

Noul Renault Twingo E-Tech promite să devanseze Volkswagen în cursa mașinilor electrice mici

AUTO
Noul Renault Twingo E-Tech promite să devanseze Volkswagen în cursa mașinilor electrice mici
Design retro și tehnologie actualizată

Renault se pregătește să dezvăluie pe 6 noiembrie 2025 noul Twingo E-Tech, o versiune electrică sub-Clio care promite să redefinească segmentul micilor mașini urbane cu emisii zero. Modelul va apărea cu aproximativ doi ani înaintea rivalului direct de la Volkswagen, ceea ce oferă constructorului francez un avantaj considerabil într-o piață tot mai competitivă.

Twingo E-Tech marchează un nou pas în strategia Renault de a combina designul retro cu tehnologia modernă, continuând linia deschisă de Renault 5 E-Tech. Cu un preț estimat sub 20.000 de euro și dimensiuni compacte, mașina se adresează clar tinerilor din mediul urban, interesați de un vehicul electric accesibil și ușor de întreținut.

Din primele imagini teaser și din conceptul prezentat anul trecut, noul Twingo E-Tech pare să preia elemente de design din prima generație a modelului lansat în anii ’90, reinterpretate într-o cheie modernă. Farurile rotunjite, cu tehnologie LED, creează o expresie prietenoasă, aproape jucăușă, care reamintește de spiritul originalului Twingo.

Mașina va fi disponibilă exclusiv în versiune cu patru uși, ceea ce îi conferă un plus de practică în traficul cotidian. Parbrizul alungit și capota scurtă contribuie la un aspect aerodinamic, dar și la o vizibilitate mai bună pentru șofer. Deși interiorul nu a fost încă dezvăluit complet, se așteaptă ca acesta să includă un ecran multimedia de 10,1 inchi și un instrumentar digital de 7 inchi, exact ca în conceptul expus în 2024.

Sub capotă, Twingo E-Tech va utiliza o versiune simplificată a platformei electrice Renault, cel mai probabil cu o baterie mai mică decât cea de 40 kWh a modelului 5 E-Tech. În acest fel, compania ar reuși să mențină prețul sub pragul psihologic de 20.000 €, fără a compromite complet autonomia. Estimările actuale indică o baterie de circa 25 kWh și o autonomie de aproximativ 220 km, suficientă pentru deplasările zilnice în oraș.

Twingo E-Tech

Rivalul Volkswagen ID.1 vine prea târziu

Volkswagen lucrează la un model electric de oraș, numit provizoriu ID.1, bazat pe conceptul Every1. Mașina este așteptată să fie lansată abia în 2027, cu o autonomie de aproximativ 250 km și un preț similar, de circa 20.000 €. Deși proiectul german promite o construcție solidă și performanțe respectabile, decalajul de doi ani oferă lui Renault o șansă unică de a domina acest segment înainte ca VW să apuce să intre pe piață.

Renault are experiență în lansarea timpurie a modelelor care anticipează nevoile cumpărătorilor. În cazul Twingo E-Tech, avantajul nu este doar temporal, ci și estetic. În timp ce conceptul ID.1 propune o linie sobră și matură, Twingo se bazează pe un design vesel, nostalgic, care poate atrage mai ales generațiile tinere. Această abordare emoțională — combinarea trecutului cu viitorul — pare să devină un element definitoriu pentru strategia de electrificare a mărcii franceze.

Pe lângă Volkswagen, Twingo E-Tech va concura și cu modele precum Dacia Spring, BYD Dolphin Surf sau Fiat Panda electric. Însă Renault mizează pe o combinație de preț competitiv, design atrăgător și tehnologie accesibilă, pentru a crea o mașină electrică “de suflet” pentru publicul larg.

Twingo E-Tech

Un nou capitol pentru mașinile de oraș

Lansarea lui Twingo E-Tech marchează mai mult decât simpla electrificare a unui model clasic. Este o declarație a intenției Renault de a face mașinile electrice mai accesibile, dar și mai expresive. Într-o perioadă în care multe vehicule electrice par uniforme și lipsite de personalitate, Twingo E-Tech promite o doză de originalitate și spirit urban autentic.

Pe 6 noiembrie vom afla detaliile tehnice complete, dar, până atunci, e clar că Renault a reușit să reînvie o legendă mică într-un moment potrivit. Iar dacă planurile se confirmă, Twingo E-Tech ar putea deveni nu doar cea mai simpatică mașină electrică a mărcii, ci și primul model care readuce farmecul anilor ’90 într-o eră dominată de tehnologie și eficiență.

