Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată

România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 13:23
de Ozana Mazilu

Gama Duster trece la o nouă etapă Foto: CarScoops

Noua generație Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 aduce schimbări majore pentru SUV-ul de clasă compactă produs la Mioveni. Modelul, prezentat la începutul lunii septembrie 2025, mizează pe un sistem hibrid complet revizuit: patru motoare electrice și un motor pe benzină cu trei cilindri, oferind pentru prima dată o tracțiune integrală cu adevărat electrificată. Constructorul român anunță totodată o restructurare a întregii game de motorizări, cu obiectivul de a reduce consumul și emisiile, dar și de a oferi performanțe superioare.

Noul propulsor pe benzină și schimbarea transmisiei

Cea mai vizibilă noutate a versiunii Hybrid-G 150 4×4 este înlocuirea vechiului motor aspirat cu patru cilindri, de 1,6 litri, derivat de la Nissan, cu un propulsor turbo 1.2 TCe cu trei cilindri. Acesta lucrează împreună cu sistemul hibrid și dezvoltă 150 CP în total, dar aduce cu sine și unele semne de întrebare privind fiabilitatea. Fanii mărcii au remarcat că unitatea de 1,2 litri nu are reputația solidă a clasicului motor L4 de pe Duster Hybrid 140 2WD, însă Dacia promite optimizări pentru durabilitate și costuri de exploatare reduse.

Schimbările continuă și la transmisie. Cutia E-Tech multimodală cu 3 trepte, folosită pe vechiul Duster Hybrid de 140 CP, a fost eliminată pentru că nu putea fi integrată cu un sistem de tracțiune integrală electrificat. În locul ei, inginerii au optat pentru o cutie automată EDC cu 6 trepte produsă de Getrag, soluție deja testată pe alte modele din Grupul Renault. Aceasta promite treceri mai line între modurile de rulare și o eficiență sporită în trafic urban.

Patru motoare electrice pentru un adevărat 4×4 hibrid

Cea mai impresionantă parte a noii arhitecturi este însă grupul de patru motoare electrice. Dacia păstrează configurația E-Tech cu trei motoare deja cunoscută – un motor principal de tracțiune, unul generator și unul MHEV care asigură inclusiv mersul înapoi – și adaugă un al patrulea motor de 31 CP pe puntea spate. Acesta intră în funcțiune la viteze reduse, în special în afara drumurilor asfaltate, asigurând o distribuție optimă a cuplului atunci când terenul devine dificil.

Practic, Duster Hybrid-G 150 4×4 devine primul model Dacia cu o tracțiune integrală pur electrică pe puntea spate, eliminând necesitatea unui diferențial mecanic clasic. Rezultatul este o manevrabilitate mai bună pe teren accidentat și o eficiență sporită în oraș, unde mașina poate rula preponderent electric pe distanțe scurte.

Odată cu lansarea versiunii de 150 CP, Dacia a anunțat și reconfigurarea întregii game de motorizări. Varianta Hybrid 155 înlocuiește actualul Hybrid 140, iar în zona de mild-hybrid, motorul de 140 CP ia locul celui de 130. Totodată, versiunea pe GPL va fi actualizată, unitatea Eco-G 120 urmând să o înlocuiască pe cea de 100 CP.

Aceste modificări urmăresc alinierea gamei la noile norme de emisii și la cerințele pieței europene pentru SUV-uri eficiente. În plus, Dusterul hibrid cu patru motoare electrice deschide drumul către tehnologii avansate care, până de curând, păreau rezervate segmentelor premium.

Ce înseamnă pentru clienți

Pentru cumpărătorii români și europeni, noul Duster Hybrid-G 150 4×4 înseamnă un SUV mai puternic și mai economic, capabil să ofere tracțiune integrală fără compromisuri. Deși motorul cu trei cilindri ridică unele semne de întrebare, beneficiile aduse de tracțiunea spate electrică, de transmisia automată cu 6 trepte și de optimizarea consumului pot convinge un public larg.

Prin acest model, Dacia demonstrează că poate integra soluții tehnice avansate într-un pachet accesibil, consolidând reputația Duster ca vehicul robust, dar modern, pregătit pentru noile cerințe ale mobilității electrificate.

