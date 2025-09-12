Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Noua taxa auto pentru șoferii români, o greșeală tehnică. Avertismentul APIA despre taxa de poluare

ACTUALITATE
Noua taxa auto pentru șoferii români, o greșeală tehnică. Avertismentul APIA despre taxa de poluare
Taxa pe poluare, din nou pe lista guvernanților / foto: Playtech

Guvernul a introdus în Parlament o nouă formulă de impozitare auto, în încercarea de a crește veniturile la buget. Măsura a stârnit însă critici dure din partea Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), care avertizează că sistemul propus nu doar că este greșit tehnic, dar riscă să submineze atât obiectivele climatice, cât și siguranța rutieră.

Criticile APIA: de ce formula actuală este considerată depășită

Principala nemulțumire a APIA este legată de criteriile de impozitare alese de Guvern. Noul sistem se bazează exclusiv pe cilindree și norma Euro, ignorând complet emisiile reale de CO₂. Asociația subliniază că, în Uniunea Europeană, factorul determinant în stabilirea taxelor auto este poluarea efectivă, exprimată prin nivelul de emisii, nu doar vechimea mașinii sau capacitatea motorului.

Astfel, o mașină Euro 6 nouă ar urma să fie impozitată la fel ca una veche de zece ani, iar diferențele de taxare între un vehicul non-euro și unul modern sunt minime, între 10% și 21% pentru fiecare 200 cm³. În viziunea APIA, această abordare nu stimulează nicidecum reînnoirea parcului auto, ci menținerea în circulație a unor mașini vechi, poluante și nesigure.

Vezi și:
Ilie Bolojan ar fi renunțat la intenția de a demisiona din fruntea Guvernului. Ce i-a cerut lui Nicușor Dan
Noi modificări la taxe și impozite: de la mașini și case de lux, la concediul pentru creșterea copilului

În plus, APIA atrage atenția că în România mortalitatea rutieră este cea mai ridicată din Uniunea Europeană, cu 77 de decese la un milion de locuitori în 2024, comparativ cu media de 45 la nivel european. Circulația excesivă a vehiculelor învechite și prost întreținute contribuie direct la aceste statistici dramatice.

Impact economic și soluțiile propuse

Pe lângă problemele de mediu și siguranță, sistemul de impozitare propus de Guvern nu ține cont de realitățile economice. APIA arată că tarifele nu sunt corelate cu inflația cumulată de aproape 70% și nici cu evoluția cursului valutar din ultimii ani. În plus, prin favorizarea pieței mașinilor second-hand, deseori nefiscalizate, statul riscă pierderi suplimentare de TVA și alte taxe conexe.

Asociația a transmis Guvernului o propunere alternativă bazată pe bune practici europene și pe principiul „poluatorul plătește”. În viziunea APIA, impozitarea ar trebui să includă atât emisiile reale de CO₂, cât și vechimea și starea tehnică a vehiculului. Acest sistem ar fi stimulat achiziția de mașini mai puțin poluante și ar fi încurajat trecerea treptată către vehicule electrice sau hibride.

Din păcate, demersul APIA nu a fost luat în considerare. Reprezentanții industriei au solicitat un dialog cu Ministerul Transporturilor, dar întâlnirea a fost refuzată pe motiv că agenda instituției este „prea încărcată”.

România, între taxe și tranziția verde

Situația actuală arată un decalaj major între planurile Guvernului și obiectivele climatice asumate de România și Uniunea Europeană. În timp ce alte state adoptă politici de taxare diferențiată pe baza emisiilor, România rămâne blocată într-un sistem considerat de specialiști ca fiind învechit și ineficient.

În lipsa unei reforme reale, noua taxă auto riscă să devină doar o sursă de venit la buget, fără să rezolve problema poluării și a parcului auto îmbătrânit. Mai mult, ea poate accentua inechitățile sociale și poate alimenta comerțul cu mașini vechi, ceea ce în final înseamnă drumuri mai poluate și mai nesigure.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire
„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Revista presei
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Playtech Știri
Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică
Playtech Știri
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...