Noua taxa auto pentru șoferii români, o greșeală tehnică. Avertismentul APIA despre taxa de poluare

Guvernul a introdus în Parlament o nouă formulă de impozitare auto, în încercarea de a crește veniturile la buget. Măsura a stârnit însă critici dure din partea Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), care avertizează că sistemul propus nu doar că este greșit tehnic, dar riscă să submineze atât obiectivele climatice, cât și siguranța rutieră.

Criticile APIA: de ce formula actuală este considerată depășită

Principala nemulțumire a APIA este legată de criteriile de impozitare alese de Guvern. Noul sistem se bazează exclusiv pe cilindree și norma Euro, ignorând complet emisiile reale de CO₂. Asociația subliniază că, în Uniunea Europeană, factorul determinant în stabilirea taxelor auto este poluarea efectivă, exprimată prin nivelul de emisii, nu doar vechimea mașinii sau capacitatea motorului.

Astfel, o mașină Euro 6 nouă ar urma să fie impozitată la fel ca una veche de zece ani, iar diferențele de taxare între un vehicul non-euro și unul modern sunt minime, între 10% și 21% pentru fiecare 200 cm³. În viziunea APIA, această abordare nu stimulează nicidecum reînnoirea parcului auto, ci menținerea în circulație a unor mașini vechi, poluante și nesigure.

În plus, APIA atrage atenția că în România mortalitatea rutieră este cea mai ridicată din Uniunea Europeană, cu 77 de decese la un milion de locuitori în 2024, comparativ cu media de 45 la nivel european. Circulația excesivă a vehiculelor învechite și prost întreținute contribuie direct la aceste statistici dramatice.

Impact economic și soluțiile propuse

Pe lângă problemele de mediu și siguranță, sistemul de impozitare propus de Guvern nu ține cont de realitățile economice. APIA arată că tarifele nu sunt corelate cu inflația cumulată de aproape 70% și nici cu evoluția cursului valutar din ultimii ani. În plus, prin favorizarea pieței mașinilor second-hand, deseori nefiscalizate, statul riscă pierderi suplimentare de TVA și alte taxe conexe.

Asociația a transmis Guvernului o propunere alternativă bazată pe bune practici europene și pe principiul „poluatorul plătește”. În viziunea APIA, impozitarea ar trebui să includă atât emisiile reale de CO₂, cât și vechimea și starea tehnică a vehiculului. Acest sistem ar fi stimulat achiziția de mașini mai puțin poluante și ar fi încurajat trecerea treptată către vehicule electrice sau hibride.

Din păcate, demersul APIA nu a fost luat în considerare. Reprezentanții industriei au solicitat un dialog cu Ministerul Transporturilor, dar întâlnirea a fost refuzată pe motiv că agenda instituției este „prea încărcată”.

România, între taxe și tranziția verde

Situația actuală arată un decalaj major între planurile Guvernului și obiectivele climatice asumate de România și Uniunea Europeană. În timp ce alte state adoptă politici de taxare diferențiată pe baza emisiilor, România rămâne blocată într-un sistem considerat de specialiști ca fiind învechit și ineficient.

În lipsa unei reforme reale, noua taxă auto riscă să devină doar o sursă de venit la buget, fără să rezolve problema poluării și a parcului auto îmbătrânit. Mai mult, ea poate accentua inechitățile sociale și poate alimenta comerțul cu mașini vechi, ceea ce în final înseamnă drumuri mai poluate și mai nesigure.