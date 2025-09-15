Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 11:31
de Iulia Kelt

Noua amenințare în era AI: Imaginile aparent inofensive din mediul online ar putea prelua controlul asupra computerului sau telefonului tău

TEHNOLOGIE
Noua amenințare în era AI: Imaginile aparent inofensive din mediul online ar putea prelua controlul asupra computerului sau telefonului tău
Cum pot niște imagini aparent inofensive să îți facă rău / Foto: Inc. Magazine

Inteligența artificială evoluează rapid, iar agenții AI, asistenți care nu doar discută, ci și acționează pe computer,devin din ce în ce mai populari.

Dar un nou studiu arată că imagini aparent inofensive, precum fundaluri de desktop sau postări pe rețele de socializare, ar putea fi modificate pentru a trimite comenzi ascunse acestor agenți, punând în pericol datele personale ale utilizatorilor, scrie revista Scientific American.

Cum pot imagini „normale” să devină periculoase

Agenții AI diferă de chatboți prin faptul că pot deschide ferestre, completa formulare sau interacționa cu aplicațiile de pe calculator.

Vezi și:
Ce se întâmplă atunci când inteligența artificială nu mai este despre tehnologie ci despre marketing. Un trend care a prins la târgul IFA Berlin 2025
OpenAI recunoaște că a greșit calea atunci când și-a antrenat inteligența artificială – Ce soluții propune compania pentru reducerea „halucinațiilor” ChatGPT

Cercetătorii de la Universitatea Oxford au demonstrat că anumite modificări subtile ale pixelilor într-o imagine pot fi interpretate de agent ca instrucțiuni pentru a realiza acțiuni nedorite.

De exemplu, o fotografie cu o celebritate sau un peisaj poate conține cod ascuns care îi spune agentului să descarce fișiere sau să partajeze parole.

Pentru ochiul uman, imaginea arată normal, dar AI-ul procesează datele vizuale numeric și poate interpreta mesajul ascuns ca o comandă.

Agenții construiți pe modele open-source sunt cei mai vulnerabili, deoarece atacatorii pot analiza exact cum sistemul AI interpretează imaginea și pot introduce cod malițios care să funcționeze în mod fiabil.

Modificările pixelilor sunt atât de subtile încât nu se observă, dar pot face ca agentul să execute comenzi complet nedorite.

Ce poți face concret pentru a te proteja

Studiul arată că atacul prin imagini este încă experimental și nu există cazuri documentate de astfel de compromiteri în viața reală, dar riscul este real și va crește odată cu adoptarea pe scară largă a agenților AI.

Cercetătorii recomandă dezvoltatorilor să implementeze măsuri de securitate care să împiedice agenții să urmeze comenzi din surse vizuale necontrolate. Aceasta poate include antrenarea modelului AI să ignore instrucțiunile ascunse în imagini sau să verifice sursa comenzilor.

În același timp, utilizatorii trebuie să fie precauți în alegerea agenților AI și să evite rularea acestora pe sisteme cu imagini descărcate din surse nesigure.

Studiul atrage atenția că, în timp ce tehnologia agenților AI promite să automatizeze multe sarcini cotidiene, securitatea rămâne un aspect esențial.

Protecția datelor personale și prevenirea infiltrării codului malițios trebuie să fie o prioritate atât pentru dezvoltatori, cât și pentru utilizatori.

De altfel, pe măsură ce agenții AI devin mai răspândiți, atenția la vulnerabilități și adoptarea unor practici sigure vor fi esențiale pentru a evita ca un simplu wallpaper sau o imagine descărcată să devină o breșă de securitate majoră.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Filmul accidentului de lângă Veliko Târnovo: doi români au murit, iar o femeie a ajuns în stare gravă
Filmul accidentului de lângă Veliko Târnovo: doi români au murit, iar o femeie a ajuns în stare gravă
Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe
Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe
ASUS Challenge pentru liceeni – Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei
ASUS Challenge pentru liceeni – Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix
Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Ștergerea greșită a datelor poate costa companiile mulți bani: Ce trebuie să știi în 2025 despre metoda corectă pe care trebuie să o aplici
Ștergerea greșită a datelor poate costa companiile mulți bani: Ce trebuie să știi în 2025 despre metoda corectă pe care trebuie să o aplici
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Playtech Știri
Horoscop tarot săptămâna 15-21 septembrie. Cine trebuie să fie precaut în următoarele zile?
Playtech Știri
La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...