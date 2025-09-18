Nothing Ear (3), cele mai noi căști ca să îți trăiești muzica și să scapi de distrageri

Ultima ora
Dacă te-ai obișnuit să privești cutia de încărcare ca pe un accesoriu pasiv, Ear (3) îți răstoarnă așteptările. Nothing a mutat piesa-cheie în afara urechii și a dus microfonul principal în carcasă, ca să-ți dea o voce mai clară când e gălăgie în jur sau când vrei să notezi rapid o idee. E o schimbare de paradigmă în audio mobil, cu accent pe convorbiri și productivitate, nu doar pe playlisturi mai puternice.

În spatele acestui viraj stă o combinație de acustică, electronică și software care îți servește nevoile reale: discuții imprevizibile, întâlniri pe fugă, mesaje vocale care trebuie să rămână audibile și mai târziu. Ear (3) nu doar filtrează lumea din jur, ci o recadrează ca să te auzi mai bine și să fii auzit mai clar, iar asta contează mai mult decât orice grafic de frecvență.

Super Mic pentru apeluri curate și note instant

Vedeta este Super Mic, un sistem cu două microfoane montat în cutia de încărcare, gândit să stea în dreptul gurii, aproape ca un mini-lavalier. Apeși butonul Talk de pe carcasă și comuți instant captarea vocii, fără gesturi complicate pe cască. Dacă te prinde o conversație într-o stație aglomerată sau într-un open space, microfonul din cutie preia inițiativa și taie din haosul ambiental, astfel încât cealaltă persoană să te audă limpede.

Funcția devine la fel de utilă și în afara apelurilor. Când îți vin idei pe stradă, folosești același buton pentru a înregistra direct din carcasă note vocale în Essential Space, spațiul tău „second brain” din Nothing OS. Ulterior, găsești acele idei înregistrate și transcrise, ceea ce te scapă de ritualul deschide-telefonul-caută-aplicația-apasă-rec. În ureche, fiecare bud are trei microfoane direcționale, iar un modul de tip bone conduction detectează micro-vibrațiile mandibulei, ca să-ți capteze mai corect vocea în mișcare. În tandem, algoritmii de reducere a zgomotului pe bază de AI lucrează pe surse multiple, inclusiv vânt, astfel încât mesajul tău rămâne prioritar.

Design transparent, metal și autonomie care nu te ține în priză

Ear (3) duce estetica Nothing într-o zonă mai matură: transparentul rămâne, dar baza carcasei trece la aluminiu reciclat, cu finisări care inspiră robustețe și asumă o integrare metal-plastic fără adezivi vizibili. Înăuntru, o antenă metal-insulator-metal foarte subțire îmbunătățește stabilitatea conexiunii când te miști prin oraș sau pe peron, ca să n-ai întreruperi în podcasturi și apeluri.

Pe sunet, treci la un driver dinamic de 12 mm cu diafragmă optimizată pentru suprafață radiatoare mai mare. Asta înseamnă bas mai prezent, o scenă mai aerisită și înalte mai curate, fără să-ți forțezi EQ-ul din aplicație. Conectivitatea pe Bluetooth 5.4 cu LDAC livrează mai multă informație audio când ai un telefon compatibil, iar pentru jocuri sau video primești mod low-latency sub pragul perceptibil în utilizarea de zi cu zi. Autonomia declarată acoperă fără emoții o zi lungă: până la 10 ore pe bud fără ANC și până la 38 de ore cu tot cu cutia de încărcare, inclusiv încărcare wireless când vrei să scapi de cabluri. Protecția IP54 pentru buds și carcasă îți dă liniște când plouă ușor sau când alergi.

Specificații și disponibilitate confirmate

La nivel de tehnologie, Ear (3) bifează combinația de Super Mic în carcasă, trei microfoane pe fiecare cască plus VPU cu conducție osoasă, ANC adaptiv până la 45 dB, driver dinamic de 12 mm, Bluetooth 5.4 cu LDAC și latență scăzută sub 120 ms. Carcasa trece la aluminiu 100% reciclat, primește butonul fizic Talk și suportă încărcare wireless. Atât buds, cât și carcasa au certificare IP54. În testele publicate și comunicarea oficială, Super Mic este conceput să filtreze zgomot ambiental puternic pentru apeluri mai clare, iar integrarea cu Essential Space îți salvează înregistrările și le transcrie pe telefoanele cu Nothing OS. 

Prețul recomandat este de 179 în principalele monede, cu variante pe alb și negru. Precomenzile încep pe 18 septembrie 2025 pe nothing.tech și la parteneri selectați, iar disponibilitatea generală se deschide în unele regiuni în jurul datei de 25 septembrie. În funcție de piață, datele pot varia, așa că verifică retailerii locali pentru calendarul exact și oferte.

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
