Noile televizoare de la Samsung, mai inteligente ca niciodată. Ce înseamnă Vision AI 2025 pentru modelele disponibile de acum în România

Samsung lansează oficial gama de televizoare și soundbar-uri pentru 2025 și aduce în prim-plan o tehnologie care promite să schimbe radical modul în care consumi conținut video și audio: Vision AI 2025 . Anunțată inițial la CES, noua generație de produse Samsung este acum disponibilă în România, cu promisiunea unei experiențe complet personalizate, ghidată de inteligență artificială.

Dincolo de specificațiile tehnice impresionante și actualizările de design, filosofia din spatele noilor modele este clară: televizorul nu mai este doar un ecran, ci devine un asistent personal și un hub central pentru casa ta conectată.

Televizorul care se adaptează automat la tine și la mediul înconjurător

Funcționalitățile AI integrate în modelele Samsung din 2025 nu se rezumă doar la recomandări de conținut. Vision AI este capabil să analizeze în timp real lumina ambientală, tipul de conținut redat și chiar poziția privitorului în cameră pentru a calibra automat imaginea și sunetul. Astfel, indiferent că urmărești un film noir sau un meci de fotbal, televizorul va ajusta setările pentru un rezultat optim, fără ca tu să intervii manual.

Noua versiune a sistemului de operare Tizen promite nu doar performanță, ci și longevitate: până la 7 ani de actualizări software. În plus, integrarea cu dispozitive precum Galaxy Watch permite controlul intuitiv al televizorului și monitorizarea casei prin funcții precum vizualizarea în timp real a animalelor de companie sau primirea notificărilor inteligente.

Calitate vizuală și audio la cel mai înalt nivel

Gama Samsung 2025 acoperă o varietate de tehnologii – de la Neo QLED 8K cu Quantum Matrix și unghiuri de vizualizare extinse, la OLED 4K cu luminozitate crescută și reflexii reduse. Pentru cei care își doresc funcționalitate premium la prețuri mai accesibile, modelele QLED 4K și Crystal UHD rămân opțiuni viabile.

Un detaliu notabil este extinderea tehnologiei Glare-Free , care acum este disponibilă și pe modelele Neo QLED 4K și OLED – o funcție extrem de utilă pentru camerele puternic luminate. Aceasta reduce reflexiile fără a compromite contrastul sau intensitatea negrului.

Pe partea de sunet, Adaptive Sound Pro combină datele despre poziționarea obiectelor și conținutul redat cu algoritmi AI pentru a genera un sunet 3D detaliat. Iar când este folosit împreună cu noul soundbar HW-Q990F, sunetul devine cu adevărat cinematic. Funcțiile Q-Symphony și Dynamic Bass Control completează experiența, sincronizând perfect televizoarele și soundbar-urile pentru un echilibru audio excelent.

Lifestyle și tehnologie în aceeași carcasă

Modelele The Frame și The Frame Pro rămân preferatele celor pasionați de design interior. Acestea pot afișa peste 2.500 de opere de artă atunci când nu sunt folosite, transformând televizorul într-un obiect decorativ autentic. The Frame Pro vine chiar cu tehnologie Neo QLED și conexiune wireless completă pentru dispozitivele externe, prin noul modul Wireless One Connect .

Disponibilitate și bonusuri la precomandă

Toate modelele din seria 2025 sunt disponibile pentru precomandă în România în perioada 7–25 mai. Cei care comandă de pe site-ul oficial Samsung vor primi gratuit un soundbar compatibil și vor beneficia de livrare gratuită, rate fără dobândă și puncte Samsung Rewards.