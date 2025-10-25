Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 13:56
de Badea Violeta

Noi scurgeri de gaz descoperite lângă blocul explodat din Rahova: alimentarea trebuia reluată, dar zona a fost sigilată din nou

NEWS - HP
Noi scurgeri de gaz descoperite lângă blocul explodat din Rahova: alimentarea trebuia reluată, dar zona a fost sigilată din nou
Alerta in Rahova: noi scurgeri de gaz in vecinatatea blocului distrus

Pericolul nu a trecut în zona blocului din Rahova unde, pe 17 octombrie, o explozie puternică a distrus mai multe apartamente și a afectat grav structura imobilului. Sâmbătă, 25 octombrie, echipele Distrigaz urmau să reia alimentarea cu gaze, însă noi scurgeri au fost depistate în timpul verificărilor, ceea ce a dus la sigilarea completă a zonei. Aproximativ 1.000 de locatari rămân, astfel, fără gaz și apă caldă, la mai bine de o săptămână de la tragedie.

De ce a fost amânată reluarea alimentării cu gaze

Sâmbătă dimineață, echipele Distrigaz Rețele au revenit la blocurile din zona afectată de explozia din Rahova pentru a verifica dacă rețeaua poate fi repusă în funcțiune. Specialiștii au măsurat nivelul de gaz la fiecare scară în parte, însă operațiunea s-a oprit brusc după ce au fost depistate noi scurgeri periculoase.

”Au fost făcute modificări, cu o firmă, acum un an și jumătate, când blocul a fost anvelopat. Distanța dintre țeava de gaz și peretele clădirii a fost mărită”, a explicat un administrator, potrivit Antena 3 CNN, sugerând că lucrările anterioare ar fi putut afecta instalația.

Autoritățile au decis să sigileze din nou zona, oprind complet alimentarea până la finalizarea anchetei. În urma deflagrației, ancheta privind posibilele neglijențe este una ”foarte complicată”, potrivit reprezentanților Distrigaz, care susțin că nu își mai pot asuma nicio eroare la acest moment.

Vezi și:
Pompierul care a salvat-o pe fata de 17 ani după explozia din Rahova, mărturii cutremurătoare. ”Oamenii țipau, tânăra se afla fix pe colțul blocului”
Unde revine gazul sâmbătă, în Rahova? Distrigaz cere locatarilor să asigure accesul echipelor de intervenție

Cum trăiesc locatarii fără gaze și apă caldă

Peste 1.000 de oameni din zona carierului Rahovei sunt afectați de această nouă amânare. Mulți dintre ei folosesc centrale termice, astfel că lipsa gazului înseamnă automat fără apă caldă și fără căldură. Tensiunea printre locatari este în creștere, mai ales că temperaturile au început să scadă.

”Presiunea oamenilor este uriașă”, spun surse din zonă, în condițiile în care nimeni nu știe când vor fi remediate complet problemele.

Specialiștii recomandă prudență maximă și susțin că orice grăbire a reluării alimentării ar putea duce la un nou incident.

Cum s-a produs explozia care a zguduit Rahova

Explozia devastatoare a avut loc pe 17 octombrie 2025, la un bloc de pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar deflagrația a afectat și clădirea vecină.

Martorii au povestit că suflul a fost atât de puternic încât ”ușa de la intrare s-a desprins și a zburat peste o femeie și nepoții ei”. Elevii și profesorii liceului din apropiere au fost evacuați, iar școala a trecut în regim 100% online pentru a proteja copiii.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că explozia a fost cauzată, cel mai probabil, de acumularea de gaze, confirmând că echipele veniseră anterior în bloc, în urma unor sesizări privind mirosul puternic.

”Probabil cineva a deschis gazul”, a spus Arafat.

Primăria Capitalei a anunțat că persoanele rămase fără locuință pot primi cazare temporară, însă pentru cei rămași în zonă, siguranța rămâne principala îngrijorare. Iar odată cu descoperirea noilor scurgeri de gaze, reluarea alimentării rămâne pe termen nedeterminat.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Recordurile pe care le-a stabilit Catedrala Mântuirii Neamului. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată duminică
Recordurile pe care le-a stabilit Catedrala Mântuirii Neamului. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată duminică
Salata de vinete fără ulei, rețeta Mihaelei Bilic. Ingredientul care îi dă un gust delicios
Salata de vinete fără ulei, rețeta Mihaelei Bilic. Ingredientul care îi dă un gust delicios
Autostrada A7 prinde contur: Lotul Pietroasele–Buzău, finalizat în proporție de 85%. Când vom putea merge de la București la Focșani doar pe autostradă
Autostrada A7 prinde contur: Lotul Pietroasele–Buzău, finalizat în proporție de 85%. Când vom putea merge de la București la Focșani doar pe autostradă
Electricieni, tâmplari, mecanici auto și alți mici întreprinzători descoperă TikTok, iar munca lor devine marketing și vânzare în același timp
Electricieni, tâmplari, mecanici auto și alți mici întreprinzători descoperă TikTok, iar munca lor devine marketing și vânzare în același timp
Accident pe DN1 în zona Nistoreşti: Cinci mașini implicate, traficul Ploiești-Brașov oprit
Accident pe DN1 în zona Nistoreşti: Cinci mașini implicate, traficul Ploiești-Brașov oprit
Când merită să treci la Uber Black. Ce venituri poți obține și ce mașini sunt acceptate
Când merită să treci la Uber Black. Ce venituri poți obține și ce mașini sunt acceptate
Cercetătorii au descoperit că muzica reduce durerea după operații și în boli cronice
Cercetătorii au descoperit că muzica reduce durerea după operații și în boli cronice
Revista presei
Adevarul
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro
Playtech Știri
Horoscopul săptămânal 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Zodiile pentru care urmează o perioadă mult aşteptată
Playtech Știri
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...