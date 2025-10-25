Noi scurgeri de gaz descoperite lângă blocul explodat din Rahova: alimentarea trebuia reluată, dar zona a fost sigilată din nou

Pericolul nu a trecut în zona blocului din Rahova unde, pe 17 octombrie, o explozie puternică a distrus mai multe apartamente și a afectat grav structura imobilului. Sâmbătă, 25 octombrie, echipele Distrigaz urmau să reia alimentarea cu gaze, însă noi scurgeri au fost depistate în timpul verificărilor, ceea ce a dus la sigilarea completă a zonei. Aproximativ 1.000 de locatari rămân, astfel, fără gaz și apă caldă, la mai bine de o săptămână de la tragedie.

De ce a fost amânată reluarea alimentării cu gaze

Sâmbătă dimineață, echipele Distrigaz Rețele au revenit la blocurile din zona afectată de explozia din Rahova pentru a verifica dacă rețeaua poate fi repusă în funcțiune. Specialiștii au măsurat nivelul de gaz la fiecare scară în parte, însă operațiunea s-a oprit brusc după ce au fost depistate noi scurgeri periculoase.

”Au fost făcute modificări, cu o firmă, acum un an și jumătate, când blocul a fost anvelopat. Distanța dintre țeava de gaz și peretele clădirii a fost mărită”, a explicat un administrator, potrivit Antena 3 CNN, sugerând că lucrările anterioare ar fi putut afecta instalația.

Autoritățile au decis să sigileze din nou zona, oprind complet alimentarea până la finalizarea anchetei. În urma deflagrației, ancheta privind posibilele neglijențe este una ”foarte complicată”, potrivit reprezentanților Distrigaz, care susțin că nu își mai pot asuma nicio eroare la acest moment.

Cum trăiesc locatarii fără gaze și apă caldă

Peste 1.000 de oameni din zona carierului Rahovei sunt afectați de această nouă amânare. Mulți dintre ei folosesc centrale termice, astfel că lipsa gazului înseamnă automat fără apă caldă și fără căldură. Tensiunea printre locatari este în creștere, mai ales că temperaturile au început să scadă.

”Presiunea oamenilor este uriașă”, spun surse din zonă, în condițiile în care nimeni nu știe când vor fi remediate complet problemele.

Specialiștii recomandă prudență maximă și susțin că orice grăbire a reluării alimentării ar putea duce la un nou incident.

Cum s-a produs explozia care a zguduit Rahova

Explozia devastatoare a avut loc pe 17 octombrie 2025, la un bloc de pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar deflagrația a afectat și clădirea vecină.

Martorii au povestit că suflul a fost atât de puternic încât ”ușa de la intrare s-a desprins și a zburat peste o femeie și nepoții ei”. Elevii și profesorii liceului din apropiere au fost evacuați, iar școala a trecut în regim 100% online pentru a proteja copiii.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că explozia a fost cauzată, cel mai probabil, de acumularea de gaze, confirmând că echipele veniseră anterior în bloc, în urma unor sesizări privind mirosul puternic.

”Probabil cineva a deschis gazul”, a spus Arafat.

Primăria Capitalei a anunțat că persoanele rămase fără locuință pot primi cazare temporară, însă pentru cei rămași în zonă, siguranța rămâne principala îngrijorare. Iar odată cu descoperirea noilor scurgeri de gaze, reluarea alimentării rămâne pe termen nedeterminat.