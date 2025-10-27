Noi reguli pentru garanția auto în România: clienții vor putea alege liber service-ul și vor beneficia de reparații gratuite pentru defecțiunile esențiale

Un nou proiect legislativ depus la Senat propune schimbări importante în ceea ce privește garanția vehiculelor vândute în România, fie ele noi sau second-hand. Inițiativa, semnată de parlamentari din mai multe partide – PSD, PNL, UDMR, AUR și USR –, are ca scop protejarea consumatorilor și eliminarea practicilor abuzive ale unor producători sau dealeri care, în prezent, restricționează libertatea clienților de a alege service-ul în care își repară mașinile aflate în garanție.

Potrivit proiectului, cumpărătorii vor putea decide liber dacă merg într-un service al producătorului sau într-unul partener autorizat, fără riscul de a-și pierde garanția. În plus, propunerea legislativă impune obligativitatea remedierii gratuite a tuturor defecțiunilor tehnice care pot afecta siguranța rutieră sau funcționarea corectă a vehiculului, indiferent de clauzele contractuale impuse de vânzător sau de producător.

Astfel, orice tentativă a unui dealer sau importator de a exclude din garanție defecțiuni esențiale va fi considerată nulă de drept. Proiectul prevede clar că aceste prevederi se vor aplica tuturor vehiculelor rutiere vândute cu garanție, inclusiv celor aduse din străinătate.

Prin acest demers, autorii legii urmăresc nu doar protejarea cumpărătorilor, ci și creșterea nivelului de siguranță rutieră, prin eliminarea situațiilor în care proprietarii sunt nevoiți să suporte costurile unor defecțiuni critice care ar fi trebuit acoperite de garanție.

Ce defecțiuni vor fi acoperite obligatoriu de garanție

Printre cele mai importante prevederi ale proiectului se află o listă clară a defecțiunilor care nu pot fi excluse din garanție. Acestea includ componente esențiale pentru siguranța și funcționarea vehiculului, cum ar fi:

Sistemul de frânare , inclusiv pierderile de lichid, defectarea pompei, a etrierilor sau a conductelor;

, inclusiv pierderile de lichid, defectarea pompei, a etrierilor sau a conductelor; Sistemul de direcție , împreună cu elementele aferente – casetă, coloană, bielete, servodirecție;

, împreună cu elementele aferente – casetă, coloană, bielete, servodirecție; Sistemele de protecție a pasagerilor , cum ar fi airbagurile, centurile de siguranță sau pretensionatoarele;

, cum ar fi airbagurile, centurile de siguranță sau pretensionatoarele; Șasiul și elementele structurale portante ale caroseriei, care influențează stabilitatea vehiculului;

ale caroseriei, care influențează stabilitatea vehiculului; Circuitul de răcire al motorului , inclusiv radiatorul, conductele și pompa de apă;

, inclusiv radiatorul, conductele și pompa de apă; Sistemul de climatizare , în special în privința pierderilor de agent frigorific (freon);

, în special în privința pierderilor de agent frigorific (freon); Orice altă defecțiune care, potrivit unei expertize tehnice autorizate, poate pune în pericol siguranța rutieră, cauza avarii grave motorului sau afecta sănătatea pasagerilor.

Legea interzice explicit excluderea acestor defecțiuni din garanție, iar producătorii și dealerii vor fi obligați să le repare gratuit, într-un termen rezonabil. Mai mult, aceștia vor fi nevoiți să suporte toate costurile asociate reparațiilor – piese, manoperă și materiale – indiferent de service-ul ales de client.

De asemenea, proiectul prevede că orice problemă apărută în primele 12 luni de la livrare va fi considerată existentă încă de la momentul predării vehiculului, cu excepția cazurilor în care o expertiză demonstrează contrariul. Acest detaliu este esențial, pentru că elimină posibilitatea ca firmele să dea vina pe client pentru defecte de fabricație apărute la scurt timp după achiziție.

Consumatorii vor putea solicita, fără costuri suplimentare, repararea, înlocuirea produsului, reducerea prețului sau rezoluțiunea contractului, dacă mașina nu respectă standardele de calitate și siguranță prevăzute în contract.

Libertatea de alegere și sancțiuni pentru abuzuri

Una dintre cele mai importante noutăți ale proiectului este libertatea totală a clientului de a alege service-ul în care își duce mașina în perioada de garanție. Până acum, mulți cumpărători se confruntau cu practici restrictive impuse de dealeri, care condiționau valabilitatea garanției de reparațiile efectuate exclusiv în rețeaua proprie.

Conform noilor reguli, reparațiile vor putea fi efectuate atât în service-urile producătorului sau importatorului, cât și în unități partenere autorizate, fără ca garanția să fie afectată. Astfel, clienții vor putea alege varianta cea mai convenabilă – fie din punct de vedere al costului, fie al proximității sau al timpului de așteptare.

Pentru a asigura respectarea acestor prevederi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) va primi noi competențe de control și sancționare. Nerespectarea regulilor de către producători, importatori sau dealeri va atrage amenzi între 50.000 și 200.000 de lei, iar în caz de recidivă, ANPC va putea dispune suspendarea temporară a activității de vânzare a vehiculelor până la remedierea situației.

Proiectul legislativ prevede și obligația dealerilor de a informa clar cumpărătorii despre drepturile lor la momentul achiziției, pentru ca aceștia să nu mai fie induși în eroare prin clauze ambigue sau contracte greu de înțeles.

Dacă legea va fi adoptată, Guvernul va trebui să elaboreze, în termen de 60 de zile, normele metodologice necesare pentru aplicarea sa. Prevederile vor intra în vigoare la nivel național și se vor aplica tuturor vehiculelor vândute cu garanție, indiferent de proveniență.

Această inițiativă legislativă marchează o schimbare importantă în relația dintre consumatori și industria auto, punând accentul pe drepturile cumpărătorului și pe siguranța rutieră. Dacă proiectul va deveni lege, România s-ar putea alinia practicilor europene care prioritizează transparența, concurența loială și protecția reală a clienților – într-un domeniu în care, până acum, regulile erau adesea în favoarea producătorilor, nu a celor care cumpără mașinile.