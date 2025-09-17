Noi polițiști cu camere de corp în România. Nici Poliția Locală nu scapă de bodycam pe străzi

Camerele video portabile, cunoscute sub numele de bodycam, ar putea deveni în curând o dotare standard și pentru polițiștii locali, nu doar pentru cei din structurile Poliției Române. O inițiativă legislativă depusă recent la Senat propune completarea Legii Poliției Locale, astfel încât să existe un temei juridic clar pentru utilizarea acestor dispozitive.

În prezent, Legea 155/2010 nu prevede nicio reglementare privind utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Din acest motiv, mai multe autorități locale care au achiziționat și folosit astfel de echipamente au fost sancționate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor, pe motiv că nu exista o bază legală pentru prelucrarea imaginilor și a vocii persoanelor filmate. Instanțele au menținut aceste decizii, obligând autoritățile să înceteze filmările și să șteargă înregistrările.

Cum va fi reglementată utilizarea bodycam-urilor

Proiectul de lege propune introducerea unui capitol nou, „Utilizarea mijloacelor tehnice de documentare și protecția datelor”, care va oferi polițiștilor locali aceleași instrumente de lucru ca și colegilor lor din Poliția Română. În concret, bodycam-urile vor putea fi folosite pentru a realiza înregistrări audio-video și fotografii în spațiul public, fără a fi necesar consimțământul persoanelor vizate.

Camerele vor fi obligatorii în timpul legitimărilor, la conducerea persoanelor la sediu, în cazul folosirii forței fizice, la constatarea infracțiunilor sau contravențiilor și în orice situație care implică un risc de tulburare a ordinii publice. Totuși, polițiștii locali vor fi obligați să anunțe, verbal sau prin semne vizibile pe uniformă, faptul că înregistrează, în măsura în care contextul permite.

Garanții pentru respectarea datelor personale

Pentru a preveni abuzurile, inițiativa legislativă stabilește reguli stricte. Bodycam-urile trebuie activate doar pe durata intervenției, nu permanent, iar înregistrările vor fi păstrate maximum șase luni, cu excepția cazurilor în care fac obiectul unei anchete judiciare sau disciplinare. Accesul la date va fi limitat doar la persoanele autorizate, iar orice ștergere sau distrugere a fișierelor trebuie consemnată într-un registru special.

În plus, polițiștii locali vor trebui să urmeze un program de formare profesională înainte de a folosi aceste dispozitive. Înregistrările nu pot fi utilizate în scop personal și nici divulgate către persoane neautorizate, iar prelucrarea datelor va trebui să respecte prevederile GDPR.

Măsura este justificată prin nevoia de a asigura transparență, de a proteja atât cetățenii, cât și polițiștii locali, și de a reduce riscurile de abuz sau acuzații nedrepte. Totuși, pentru a deveni lege, propunerea trebuie să fie adoptată de Parlament, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial.